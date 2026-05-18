Mushfiqur Rahim News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
Mushfiqur Rahim Creates History by Getting His Name Added to This Elite List

Mushfiqur Rahim Creates History by Getting His Name Added to This Elite List

  • news
  • cricket
AI Simulation, BAN vs IRE | Mahmudul and Shanto shine as Bangladesh dominate first day

AI Simulation, BAN vs IRE | Mahmudul and Shanto shine as Bangladesh dominate first day

  • news
  • cricket
Bangladesh vs Ireland Preview | Second Test in Dhaka promises red-ball drama

Bangladesh vs Ireland Preview | Second Test in Dhaka promises red-ball drama

  • news
  • cricket
Mushfiqur Rahim continues love affair against Sri Lanka with another century

Mushfiqur Rahim continues love affair against Sri Lanka with another century

  • news
  • cricket
Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Bangladesh continues surge on rain-affected second day

Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Bangladesh continues surge on rain-affected second day

  • news
  • cricket
WATCH, BAN vs SA | Mushfiqur Rahim's halfhearted drive meets Rabada's fury as middle stump takes flight

WATCH, BAN vs SA | Mushfiqur Rahim's halfhearted drive meets Rabada's fury as middle stump takes flight

  • news
  • cricket
BAN vs SA | Twitter in awe as Rabada rips off Mushfiqur with unplayable delivery to reach 300 Test wickets

BAN vs SA | Twitter in awe as Rabada rips off Mushfiqur with unplayable delivery to reach 300 Test wickets

  • news
  • cricket
IND vs BAN | Twitter buzzes as Rohit Sharma's cheat code Bumrah floors Mushfiqur and wraps up Bangla batting

IND vs BAN | Twitter buzzes as Rohit Sharma's cheat code Bumrah floors Mushfiqur and wraps up Bangla batting

  • news
  • cricket
‌PAK vs BAN | Twitter reacts to Tigers tame hosts to script history with maiden Test triumph in Pakistan

‌PAK vs BAN | Twitter reacts to Tigers tame hosts to script history with maiden Test triumph in Pakistan

  • news
  • cricket
PAK vs BAN | Twitter reacts to Mushfiqur-Mehidy alliance frustrate hosts as Bangladesh takes command

PAK vs BAN | Twitter reacts to Mushfiqur-Mehidy alliance frustrate hosts as Bangladesh takes command

  • news
  • cricket
PAK vs BAN | Twitter in splits as Babar carries Pak’s fielding tradition with dropped sitter at leg slip

PAK vs BAN | Twitter in splits as Babar carries Pak’s fielding tradition with dropped sitter at leg slip

  • news
  • cricket
PAK vs BAN | Litton and Mushfiqur defy Pakistan's bowlers and keep Bangladesh in the fight on Day 3

PAK vs BAN | Litton and Mushfiqur defy Pakistan's bowlers and keep Bangladesh in the fight on Day 3

  • news
  • cricket
WATCH | Rohit Sharma’s witty stump mic moment at Mahmadullah goes viral on internet

WATCH | Rohit Sharma’s witty stump mic moment at Mahmadullah goes viral on internet

  • news
  • cricket
SL vs BAN | Twitter in splits as Mushfiqur celebrates ODI series win by recreating Mathews' timed-out debacle

SL vs BAN | Twitter in splits as Mushfiqur celebrates ODI series win by recreating Mathews' timed-out debacle

  • news
  • cricket
BPL 2024 | Twitter celebrates Mayers' heroics eclipsing four-time champs as Barishal clinched maiden title

BPL 2024 | Twitter celebrates Mayers' heroics eclipsing four-time champs as Barishal clinched maiden title

  • news
  • cricket
BPL 2024 | Twitter applauds Tamim's remarkable knock as Fortune Barishal secures Qualifier 2 spot

BPL 2024 | Twitter applauds Tamim's remarkable knock as Fortune Barishal secures Qualifier 2 spot

  • news
  • cricket
BPL 2024 | Twitter abuzz as Mahmadullah's gritty sprint secures playoff spots amid scary headshot incident

BPL 2024 | Twitter abuzz as Mahmadullah's gritty sprint secures playoff spots amid scary headshot incident

  • news
  • cricket
‌FB vs RR | Twitter reacts to Khaled-Tamim show as Barishal clinchs low-scoring thriller against Rangpur

‌FB vs RR | Twitter reacts to Khaled-Tamim show as Barishal clinchs low-scoring thriller against Rangpur

  • news
  • cricket
BAN vs NZ | Twitter reacts to Mushfiqur Rahim's instinctive handling of the ball leading to unusual dismissal

BAN vs NZ | Twitter reacts to Mushfiqur Rahim's instinctive handling of the ball leading to unusual dismissal

  • news
  • cricket
SL vs BAN | Twitter goes berserk as Mushfiqur Rahim ends catch of tournament debate with absolute screamer

SL vs BAN | Twitter goes berserk as Mushfiqur Rahim ends catch of tournament debate with absolute screamer

  • news
  • cricket
NZ vs BAN | Twitter reacts to Kane Williamson’s heroic comeback driving New Zealand to big win against Bangladesh

NZ vs BAN | Twitter reacts to Kane Williamson’s heroic comeback driving New Zealand to big win against Bangladesh

  • news
  • cricket
NZ vs BAN | Twitter reacts as Henry's surprised package leaves dismissed Rahim sitting on deck in disbelief

NZ vs BAN | Twitter reacts as Henry's surprised package leaves dismissed Rahim sitting on deck in disbelief

  • news
  • cricket
BAN VS NZ | Twitter in splits as Mushfiqur Rahim reinvents the 'flick' in bizarre dismissal

BAN VS NZ | Twitter in splits as Mushfiqur Rahim reinvents the 'flick' in bizarre dismissal

  • news
  • cricket
BAN vs IND | Twitter in awe of Jaydev Unadkar for memorable return to Test cricket after 12 prolonged years

BAN vs IND | Twitter in awe of Jaydev Unadkar for memorable return to Test cricket after 12 prolonged years

  • news
  • cricket
BAN vs IND | Zakir Hasan earns maiden call-up in Bangladesh's 17-man squad for 1st Test

BAN vs IND | Zakir Hasan earns maiden call-up in Bangladesh's 17-man squad for 1st Test

  • news
  • cricket
Mushfiqur Rahim retires from T20Is to ‘focus on Tests and ODIs’

Mushfiqur Rahim retires from T20Is to ‘focus on Tests and ODIs’

  • news
  • cricket
BAN vs SL 2022 | Sri Lanka beat Bangladesh by 10 wickets in second Test, win series

BAN vs SL 2022 | Sri Lanka beat Bangladesh by 10 wickets in second Test, win series

  • news
  • cricket