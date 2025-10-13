Tim Paine News

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Ashes 2023 | Ben Stokes’ funky field placements won’t make him genius, opines Tim Paine

Ashes 2023 | Ben Stokes’ funky field placements won’t make him genius, opines Tim Paine

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  • cricket
Thought Virat Kohli won't get out, admits Tim Paine

Thought Virat Kohli won't get out, admits Tim Paine

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  • cricket
Tasmania drop former Australia captain Tim Paine from domestic contracts

Tasmania drop former Australia captain Tim Paine from domestic contracts

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  • cricket
Embarrassing how Cricket Australia have handled the cases of Justin Langer, Tim Paine, says Ricky Ponting

Embarrassing how Cricket Australia have handled the cases of Justin Langer, Tim Paine, says Ricky Ponting

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  • cricket
Would love to see Tim Paine play again, says Cricket Australia CEO Nick Hockley

Would love to see Tim Paine play again, says Cricket Australia CEO Nick Hockley

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Ashes 2021-22 | Australia announce playing XI for Brisbane Test, Travis Head locked in as No.5

Ashes 2021-22 | Australia announce playing XI for Brisbane Test, Travis Head locked in as No.5

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Hopeful of Tim Paine’s return to competitive cricket, says Justin Langer

Hopeful of Tim Paine’s return to competitive cricket, says Justin Langer

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‘It's too much to ask’ – Pat Cummins not keen on white-ball captaincy

‘It's too much to ask’ – Pat Cummins not keen on white-ball captaincy

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'Cheating is cheating' – Ian Chappell slams Cricket Australia for appointing Steve Smith as vice-captain

'Cheating is cheating' – Ian Chappell slams Cricket Australia for appointing Steve Smith as vice-captain

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Ashes 2021-22 | England should not have too many expectations from Ben Stokes, says Saba Karim

Ashes 2021-22 | England should not have too many expectations from Ben Stokes, says Saba Karim

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Ashes 2021-22 | Was absolutely determined to have Steve Smith as vice-captain, says Pat Cummins

Ashes 2021-22 | Was absolutely determined to have Steve Smith as vice-captain, says Pat Cummins

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Ashes 2021-22 | Tim Paine takes indefinite mental health break from cricket

Ashes 2021-22 | Tim Paine takes indefinite mental health break from cricket

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Ashes 2021-22 | Pat Cummins appointed Australia's new Test captain, Steve Smith named deputy

Ashes 2021-22 | Pat Cummins appointed Australia's new Test captain, Steve Smith named deputy

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Ashes 2021-22 | Pat Cummins and Steve Smith are two best candidates for Australia Test captaincy, feels Nathan Lyon

Ashes 2021-22 | Pat Cummins and Steve Smith are two best candidates for Australia Test captaincy, feels Nathan Lyon

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  • cricket
Australia won’t have a captain for 15 years if it is looking for a perfect leader, says Michael Clarke

Australia won’t have a captain for 15 years if it is looking for a perfect leader, says Michael Clarke

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Ashes 2021-22 | Tim Paine is still the best gloveman in the country, says Marcus Harris

Ashes 2021-22 | Tim Paine is still the best gloveman in the country, says Marcus Harris

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Ashes 2021-22 | Reinstating Steve Smith as Australia Test captain will add to the circus, says Ian Healy

Ashes 2021-22 | Reinstating Steve Smith as Australia Test captain will add to the circus, says Ian Healy

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Cricket Australia's treatment of Tim Paine has been appalling, says Cricket Tasmania chairman Andrew Gaggin

Cricket Australia's treatment of Tim Paine has been appalling, says Cricket Tasmania chairman Andrew Gaggin

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Pat Cummins replaces Tim Paine on the digital cover of Cricket 22

Pat Cummins replaces Tim Paine on the digital cover of Cricket 22

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Ashes 2021-22 | 'Respected' Pat Cummins primed for Australia captaincy, says Adam Gilchrist

Ashes 2021-22 | 'Respected' Pat Cummins primed for Australia captaincy, says Adam Gilchrist

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Ashes 2021-22 | Tim Paine steps down as Australia Test captain following off-field scandal

Ashes 2021-22 | Tim Paine steps down as Australia Test captain following off-field scandal

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  • cricket
Some Australian players might not be comfortable touring Pakistan, feels Tim Paine

Some Australian players might not be comfortable touring Pakistan, feels Tim Paine

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Ashes 2021 | Tim Paine hopeful to play Sheffield Shield and Marsh Cup game ahead of the series

Ashes 2021 | Tim Paine hopeful to play Sheffield Shield and Marsh Cup game ahead of the series

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Ashes 2021 | Shattering when I found it, says Tim Paine as Will Pucovski suffers 10th concussion in his career

Ashes 2021 | Shattering when I found it, says Tim Paine as Will Pucovski suffers 10th concussion in his career

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Ashes 2021 | Tim Paine showed lack of class with his comments on Joe Root, says Michael Vaughan

Ashes 2021 | Tim Paine showed lack of class with his comments on Joe Root, says Michael Vaughan

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Ashes 2021 | Proud of England’s Test team who kept the show on road in difficult circumstances, says Nasser Hussain

Ashes 2021 | Proud of England’s Test team who kept the show on road in difficult circumstances, says Nasser Hussain

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Ashes 2021 | The Ashes are going ahead, whether Joe Root is here or not, asserts Tim Paine

Ashes 2021 | The Ashes are going ahead, whether Joe Root is here or not, asserts Tim Paine

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