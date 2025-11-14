Wasim Akram News

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This Clearly Shows Shahid Afridi Has Crossed Every Limit Against India

This Clearly Shows Shahid Afridi Has Crossed Every Limit Against India

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India vs Pakistan: Asia Cup 2025 Becomes a Stage for Politics and Sporting Supremacy

India vs Pakistan: Asia Cup 2025 Becomes a Stage for Politics and Sporting Supremacy

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Asia Cup 2025 | Idea was to move on from them, Akram on Babar and Rizwan’s exclusion from Asia Cup

Asia Cup 2025 | Idea was to move on from them, Akram on Babar and Rizwan’s exclusion from Asia Cup

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Failure to find high-profile full-time coach is slap on Pakistan’s cricket system, opines Misabah-ul-Haq

Failure to find high-profile full-time coach is slap on Pakistan’s cricket system, opines Misabah-ul-Haq

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PAK vs NZ | We all are ‘super proud’ of Sarfaraz Ahmed, hails Wasim Akram

PAK vs NZ | We all are ‘super proud’ of Sarfaraz Ahmed, hails Wasim Akram

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In Pakistan, this social media generation refers to me as match-fixer, alleges Wasim Akram

In Pakistan, this social media generation refers to me as match-fixer, alleges Wasim Akram

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Twitter reacts to Wasim Akram losing his cool after asked about Mohammad Rizwan’s ‘lip balm’

Twitter reacts to Wasim Akram losing his cool after asked about Mohammad Rizwan’s ‘lip balm’

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Forget 360, can Pakistan middle-order batters even play 180 degrees, questions Wasim Akram

Forget 360, can Pakistan middle-order batters even play 180 degrees, questions Wasim Akram

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Asia Cup 2022 | Pakistan are favourites but Sri Lanka cannot be taken easy, comments Wasim Akram

Asia Cup 2022 | Pakistan are favourites but Sri Lanka cannot be taken easy, comments Wasim Akram

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If I was Rohit Sharma, I would make it clear I don't want any 135 line length bowlers like Avesh Khan, claims Wasim Akram

If I was Rohit Sharma, I would make it clear I don't want any 135 line length bowlers like Avesh Khan, claims Wasim Akram

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Asia Cup 2022, IND vs PAK | Internet reacts as Wasim Akram's perfectly-timed commentator's curse costs Pakistan big with hilarious misfields

Asia Cup 2022, IND vs PAK | Internet reacts as Wasim Akram's perfectly-timed commentator's curse costs Pakistan big with hilarious misfields

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Asia Cup 2022, IND vs PAK | Keeping Mohammad Nawaz for the 20th over was Babar Azam’s mistake, opines Wasim Akram

Asia Cup 2022, IND vs PAK | Keeping Mohammad Nawaz for the 20th over was Babar Azam’s mistake, opines Wasim Akram

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Asia Cup 2022 | Suryakumar Yadav will be one of dangerous players for all teams, states Wasim Akram

Asia Cup 2022 | Suryakumar Yadav will be one of dangerous players for all teams, states Wasim Akram

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Would have had lot of confidence had I bowled against Virat Kohli, remarks Wasim Akram

Would have had lot of confidence had I bowled against Virat Kohli, remarks Wasim Akram

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WATCH | Wasim Akram turns back the clock, castles Michael Atherton with a toe-crushing yorker

WATCH | Wasim Akram turns back the clock, castles Michael Atherton with a toe-crushing yorker

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T20 World Cup Final | Australia have an edge on New Zealand, reckons Wasim Akram

T20 World Cup Final | Australia have an edge on New Zealand, reckons Wasim Akram

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T20 World Cup 2021 | India not taking international series seriously, they think playing IPL is enough, remarks Wasim Akram

T20 World Cup 2021 | India not taking international series seriously, they think playing IPL is enough, remarks Wasim Akram

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T20 World Cup 2021 | Difficult for Pakistan to beat India, no matter how hard they try, says Rashid Latif

T20 World Cup 2021 | Difficult for Pakistan to beat India, no matter how hard they try, says Rashid Latif

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T20 World Cup | Suryakumar Yadav has the ability to change the game after first six overs, reckons Wasim Akram

T20 World Cup | Suryakumar Yadav has the ability to change the game after first six overs, reckons Wasim Akram

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India vs Pakistan | Virat Kohli is Virat Kohli, says Wasim Akram on India captain's comparisons with Babar Azam

India vs Pakistan | Virat Kohli is Virat Kohli, says Wasim Akram on India captain's comparisons with Babar Azam

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T20 World Cup 2021 | Young players should see Shoaib Malik as role model, says Wasim Akram

T20 World Cup 2021 | Young players should see Shoaib Malik as role model, says Wasim Akram

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‘It’s scary how people behave on social media’ – Wasim Akram on his reluctance to coach Pakistan

‘It’s scary how people behave on social media’ – Wasim Akram on his reluctance to coach Pakistan

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If Pakistan performs well, teams all around the world will run behind us, states Wasim Akram

If Pakistan performs well, teams all around the world will run behind us, states Wasim Akram

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Coaches shouldn't be held too accountable, it's the players who play the game, points Wasim Akram

Coaches shouldn't be held too accountable, it's the players who play the game, points Wasim Akram

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India favorites to win the T20 World Cup, claims Wasim Akram

India favorites to win the T20 World Cup, claims Wasim Akram

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Jasprit Bumrah is as valuable as Akram and Younis; one of the best in the world, opines Salman Butt

Jasprit Bumrah is as valuable as Akram and Younis; one of the best in the world, opines Salman Butt

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IND vs ENG | They call me Wasim bhai because they feel my arm ball is very lethal, reveals Axar Patel

IND vs ENG | They call me Wasim bhai because they feel my arm ball is very lethal, reveals Axar Patel

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