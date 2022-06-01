Bangladesh Vs Windies News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
India Tour Of EnglandIcc Test ChampionshipWorld Test ChampionshipMajor League CricketICCICC ODI World CupIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsBcciIndia Vs BangladeshT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs Australia
Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
BAN vs WI | My double-century will definitely inspire youngsters, asserts Kyle Mayers

BAN vs WI | My double-century will definitely inspire youngsters, asserts Kyle Mayers

  • news
  • cricket
Twitter reacts to Kyle Mayers playing greatest debut innings of all time to help Windies script history

Twitter reacts to Kyle Mayers playing greatest debut innings of all time to help Windies script history

  • news
  • cricket
BAN vs WI | Shakib al Hasan expected to be fit in time for West Indies Test series

BAN vs WI | Shakib al Hasan expected to be fit in time for West Indies Test series

  • news
  • cricket
Rishabh Pant is a player who puts bowlers under pressure, reckons Jermaine Blackwood

Rishabh Pant is a player who puts bowlers under pressure, reckons Jermaine Blackwood

  • news
  • cricket
Richard Illingworth to officiate Bangladesh-West Indies Tests; set to become first neutral umpire in Covid era

Richard Illingworth to officiate Bangladesh-West Indies Tests; set to become first neutral umpire in Covid era

  • news
  • cricket
BAN vs WI | Leading the attack is a challenge that I am willfully accepting, proclaims Alzarri Joseph

BAN vs WI | Leading the attack is a challenge that I am willfully accepting, proclaims Alzarri Joseph

  • news
  • cricket
BAN vs WI | Hayden Walsh Jr. tests positive for Covid-19; kept in isolation

BAN vs WI | Hayden Walsh Jr. tests positive for Covid-19; kept in isolation

  • news
  • cricket
BAN vs WI | Clive Lloyd writes heartfelt motivational letter to rookie West Indies players

BAN vs WI | Clive Lloyd writes heartfelt motivational letter to rookie West Indies players

  • news
  • cricket
Bangladesh to rope in Jon Lewis to replace Craig McMillan as batting consultant

Bangladesh to rope in Jon Lewis to replace Craig McMillan as batting consultant

  • news
  • cricket
Bangladesh announce preliminary squad for West Indies ODIs as Mashrafe Mortaza misses out

Bangladesh announce preliminary squad for West Indies ODIs as Mashrafe Mortaza misses out

  • news
  • cricket
Aim will be to get back my old form after comeback, asserts Shakib Al Hasan

Aim will be to get back my old form after comeback, asserts Shakib Al Hasan

  • news
  • cricket
West Indies confirm Bangladesh tour for two Tests, three ODIs

West Indies confirm Bangladesh tour for two Tests, three ODIs

  • news
  • cricket
I don't have a bad history. It was one mistake, says Tanvir Ahmed after No-ball debacle

I don't have a bad history. It was one mistake, says Tanvir Ahmed after No-ball debacle

  • news
  • cricket
We just wanted officials to give us what was rightfully ours, asserts Carlos Brathwaite

We just wanted officials to give us what was rightfully ours, asserts Carlos Brathwaite

  • news
  • cricket
VIDEO | Windies fail to realize they run out Tamim Iqbal in T20I final

VIDEO | Windies fail to realize they run out Tamim Iqbal in T20I final

  • news
  • cricket
VIDEO | Carlos Brathwaite stops game for TEN minutes as pathetic umpiring robs Windies off wicket

VIDEO | Carlos Brathwaite stops game for TEN minutes as pathetic umpiring robs Windies off wicket

  • news
  • cricket
VIDEO | Carlos Brathwaite and Nicholas Pooran literally LOL at Bangladesh’s fielding screw-up

VIDEO | Carlos Brathwaite and Nicholas Pooran literally LOL at Bangladesh’s fielding screw-up

  • news
  • cricket
VIDEO | 'Selfless' Carlos Brathwaite gives Mushfiqur Rahim four attempts to stump him

VIDEO | 'Selfless' Carlos Brathwaite gives Mushfiqur Rahim four attempts to stump him

  • news
  • cricket
VIDEO | Shimron Hetmyer shows his frustration on umpire despite DRS going in his favour

VIDEO | Shimron Hetmyer shows his frustration on umpire despite DRS going in his favour

  • news
  • cricket
VIDEO | Bangladeshi fan breaks into tears after Liton Das’ dismissal

VIDEO | Bangladeshi fan breaks into tears after Liton Das’ dismissal

  • news
  • cricket
VIDEO | Mushfiqur Rahim penalised for saving a ball from going to the boundary

VIDEO | Mushfiqur Rahim penalised for saving a ball from going to the boundary

  • news
  • cricket
VIDEO | Bangladesh’s monumental fielding mess-up leaves entire team in shame

VIDEO | Bangladesh’s monumental fielding mess-up leaves entire team in shame

  • news
  • cricket
VIDEO | Bangladesh and Windies’ players re-enact run-out ‘comedy of errors’

VIDEO | Bangladesh and Windies’ players re-enact run-out ‘comedy of errors’

  • news
  • cricket