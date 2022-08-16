Amitabh Chaudhary News

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BCCI won’t recognise recent ICC Board decisions, clarifies CoA

BCCI won’t recognise recent ICC Board decisions, clarifies CoA

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CoA yet to send notice to BCCI office-bearers for October 23 AGM

CoA yet to send notice to BCCI office-bearers for October 23 AGM

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CoA seeks written explanation from KXIP over Ness Wadia’s drug offence

CoA seeks written explanation from KXIP over Ness Wadia’s drug offence

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After Ness Wadia’s drug offence, KXIP’s fate in IPL to be decided by BCCI

After Ness Wadia’s drug offence, KXIP’s fate in IPL to be decided by BCCI

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MSK Prasad wants to limit player workload in IPL ahead of the World Cup

MSK Prasad wants to limit player workload in IPL ahead of the World Cup

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IPL 2019 | BCCI trying their best to host all IPL matches in India, reveals Amitabh Choudhary

IPL 2019 | BCCI trying their best to host all IPL matches in India, reveals Amitabh Choudhary

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CoA deny Amitabh Choudhary’s request to travel to Australia

CoA deny Amitabh Choudhary’s request to travel to Australia

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BCCI secretary demands explanation for Mithali Raj’s leaked letter to media

BCCI secretary demands explanation for Mithali Raj’s leaked letter to media

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Amitabh Choudhary against CoA committee questioning Rahul Johri

Amitabh Choudhary against CoA committee questioning Rahul Johri

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Amitabh Chaudhary disappointed with new ward rule for government officials

Amitabh Chaudhary disappointed with new ward rule for government officials

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Satire | Rift between BCCI and CoA as Australia deny India practice games before tour

Satire | Rift between BCCI and CoA as Australia deny India practice games before tour

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India vs West Indies | BCCI to announce squad after assessing fitness of Ishant Sharma, R Ashwin

India vs West Indies | BCCI to announce squad after assessing fitness of Ishant Sharma, R Ashwin

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Vinod Rai praises Supreme Court decision on mandatory cooling-off period for BCCI officials

Vinod Rai praises Supreme Court decision on mandatory cooling-off period for BCCI officials

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TNCA officials claim they informed BCCI secretary Amitabh Chaudhary about TNPL-3

TNCA officials claim they informed BCCI secretary Amitabh Chaudhary about TNPL-3

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Amitabh Chaudhary sees ray of hope for BCCI as SC dismisses need for cooling off period

Amitabh Chaudhary sees ray of hope for BCCI as SC dismisses need for cooling off period

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SC to hear BCCI's plea to remove Vinod Rai on age ground

SC to hear BCCI's plea to remove Vinod Rai on age ground

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Economic factors influenced Champions Trophy decision, reveals Amitabh Choudhary

Economic factors influenced Champions Trophy decision, reveals Amitabh Choudhary

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We have never thrust a decision on BCCI, says Vinod Rai

We have never thrust a decision on BCCI, says Vinod Rai

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CoA to re-evaluate emphasis placed on the BCCI-mandated yo-yo test

CoA to re-evaluate emphasis placed on the BCCI-mandated yo-yo test

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BCCI goes against CoA decision to appoint Aijt Singh as Anti-Corruption Unit head

BCCI goes against CoA decision to appoint Aijt Singh as Anti-Corruption Unit head

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Amitabh Choudhary blames Vinod Rai for not telling the truth

Amitabh Choudhary blames Vinod Rai for not telling the truth

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BCCI officials left stunned after CoA questions acting secretary’s trip Bhutan

BCCI officials left stunned after CoA questions acting secretary’s trip Bhutan

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Report: CoA to discuss pay hike for cricketers in BCCI’s SGM

Report: CoA to discuss pay hike for cricketers in BCCI’s SGM

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Privileged to be playing Afghanistan in their historic first Test, says BCCI secretary Amitabh Chaudhary

Privileged to be playing Afghanistan in their historic first Test, says BCCI secretary Amitabh Chaudhary

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BCCI teams up with United Nations to promote ‘green’ cricket in India

BCCI teams up with United Nations to promote ‘green’ cricket in India

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Hyderabad and Rajkot in line to host India's maiden day-night Test

Hyderabad and Rajkot in line to host India's maiden day-night Test

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CoA strips away authoritative powers of BCCI office bearers

CoA strips away authoritative powers of BCCI office bearers

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