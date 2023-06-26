Andrew Strauss News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Test cricket and T20 can co-exist together, opines Andrew Strauss

Test cricket and T20 can co-exist together, opines Andrew Strauss

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ECB to launch high-performance review for England matches, reveals Andrew Strauss

ECB to launch high-performance review for England matches, reveals Andrew Strauss

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Know your debutant ft. new Three Lion James Bracey

Know your debutant ft. new Three Lion James Bracey

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ENG vs IND | England threw Dom Bess under the bus the moment they ‘asked’ Moeen Ali to stay, feels Steve Harmison

ENG vs IND | England threw Dom Bess under the bus the moment they ‘asked’ Moeen Ali to stay, feels Steve Harmison

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I pushed Andrew Strauss to let England players go to the IPL, reveals Eoin Morgan

I pushed Andrew Strauss to let England players go to the IPL, reveals Eoin Morgan

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ENG vs WI | Old Trafford Day 3 Talking Points - England’s ‘Broad’ problem and West Indies’ deflated approach to retain Wisden Trophy

ENG vs WI | Old Trafford Day 3 Talking Points - England’s ‘Broad’ problem and West Indies’ deflated approach to retain Wisden Trophy

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ECB allow English counties to field two overseas players from 2021 season

ECB allow English counties to field two overseas players from 2021 season

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Reports | Andrew Strauss in line to take over as new Cricket Australia CEO role

Reports | Andrew Strauss in line to take over as new Cricket Australia CEO role

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Kevin Pietersen shouldn’t have played after 2012 text-gate scandal, opines Michael Vaughan

Kevin Pietersen shouldn’t have played after 2012 text-gate scandal, opines Michael Vaughan

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Got on quite well with Kevin Pietersen but openly disliked each other, admits Graeme Swann

Got on quite well with Kevin Pietersen but openly disliked each other, admits Graeme Swann

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The unsettled Kevin Pietersen- Andrew Strauss saga finally finds closure

The unsettled Kevin Pietersen- Andrew Strauss saga finally finds closure

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The contrasting yet similar fortunes of England and South Africa in 2019

The contrasting yet similar fortunes of England and South Africa in 2019

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Trevor Bayliss era- Of outstanding man management and a last standing loophole in England Cricket

Trevor Bayliss era- Of outstanding man management and a last standing loophole in England Cricket

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ECB appoint Andrew Strauss as cricket committee chairman

ECB appoint Andrew Strauss as cricket committee chairman

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Andrew Strauss and Geoffrey Boycott knighted by outgoing PM Theresa May

Andrew Strauss and Geoffrey Boycott knighted by outgoing PM Theresa May

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Ashes 2019 | English bowlers have to be prepared to be patient against Steve Smith, advices Andrew Strauss

Ashes 2019 | English bowlers have to be prepared to be patient against Steve Smith, advices Andrew Strauss

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Reports | Former England coach Peter Moores in line to take over as South Africa's coach

Reports | Former England coach Peter Moores in line to take over as South Africa's coach

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England’s World Cup triumph - a lesson for Team India in planning and consistency

England’s World Cup triumph - a lesson for Team India in planning and consistency

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World Cup triumph has to be the start of something bigger, says Andrew Strauss

World Cup triumph has to be the start of something bigger, says Andrew Strauss

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ICC World Cup 2019 | England obliterated Australia with bat and ball, says an elated Andrew Strauss

ICC World Cup 2019 | England obliterated Australia with bat and ball, says an elated Andrew Strauss

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ICC World Cup 2019 | We have opportunity to recreate Ashes ‘05 scenes on different level, says Joe Root

ICC World Cup 2019 | We have opportunity to recreate Ashes ‘05 scenes on different level, says Joe Root

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India vs Windies | Records and numbers from Virat Kohli’s incredible day-out in Vizag

India vs Windies | Records and numbers from Virat Kohli’s incredible day-out in Vizag

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Alastair Cook regrets his messy handling of Kevin Pietersen sacking saga

Alastair Cook regrets his messy handling of Kevin Pietersen sacking saga

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India vs England | No threat to no. 1 Test ranking for India even if incur a 5-0 whitewash

India vs England | No threat to no. 1 Test ranking for India even if incur a 5-0 whitewash

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Bristol Brawl | Ben Stokes, Alex Hales not to be considered for selection until further notice

Bristol Brawl | Ben Stokes, Alex Hales not to be considered for selection until further notice

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Why the existence of one-day format is very important for the sport

Why the existence of one-day format is very important for the sport

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Champions Trophy 2017 | Virat Kohli: Everyone wants to see an India-England final

Champions Trophy 2017 | Virat Kohli: Everyone wants to see an India-England final

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