Ben Cutting News

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AI Simulation, AUS-C vs PAK-C | Australia Champions back to winning ways with four-wicket win against Pakistan Champions

AI Simulation, AUS-C vs PAK-C | Australia Champions back to winning ways with four-wicket win against Pakistan Champions

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Hit, Miss or Meh | How each team fared in this year's IPL auction

Hit, Miss or Meh | How each team fared in this year's IPL auction

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Mid-carders to Heavyweights: The colossal rise of SRH ft. Simon Helmot

Mid-carders to Heavyweights: The colossal rise of SRH ft. Simon Helmot

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Winning the tournament in 2016 is my favourite IPL memory, reveals David Warner

Winning the tournament in 2016 is my favourite IPL memory, reveals David Warner

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Twitter reacts to Tom Banton moving across stumps to hit audacious ramp shot

Twitter reacts to Tom Banton moving across stumps to hit audacious ramp shot

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Twitter reacts to Ben Laughlin's 'Superman-Esque' return catch to dismiss Clive Rose

Twitter reacts to Ben Laughlin's 'Superman-Esque' return catch to dismiss Clive Rose

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BBL 2019-20 | Heat vs Hurricanes In a Jiffy- Ben gives the 'Cutting' edge to Heats' victory in low-scoring thriller

BBL 2019-20 | Heat vs Hurricanes In a Jiffy- Ben gives the 'Cutting' edge to Heats' victory in low-scoring thriller

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BBL 2019-20 | Heat vs Thunder Evaluation Chart - Callum Ferguson’s thunderous innings buries Heat in style

BBL 2019-20 | Heat vs Thunder Evaluation Chart - Callum Ferguson’s thunderous innings buries Heat in style

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IPL 2020 Auction | Rajasthan Royals - Dream, realistic, wildcard and suggested buys

IPL 2020 Auction | Rajasthan Royals - Dream, realistic, wildcard and suggested buys

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IPL 2020 | Mumbai Indians release Yuvraj Singh, Evin Lewis; retain Quinton de Kock

IPL 2020 | Mumbai Indians release Yuvraj Singh, Evin Lewis; retain Quinton de Kock

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Yuvraj Singh still has it, will bring in the crowds, believes Ben Cutting

Yuvraj Singh still has it, will bring in the crowds, believes Ben Cutting

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RR vs MI | Player Ratings - Quinton de Kock and Rahul Chahar heroics in vain as Mumbai Indians lose to Rajasthan Royals

RR vs MI | Player Ratings - Quinton de Kock and Rahul Chahar heroics in vain as Mumbai Indians lose to Rajasthan Royals

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DC vs MI | Player Ratings - Rahul Chahar and Pandya brothers star as Mumbai Indians exact revenge against Delhi Capitals

DC vs MI | Player Ratings - Rahul Chahar and Pandya brothers star as Mumbai Indians exact revenge against Delhi Capitals

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IPL 2019 | SWOT analysis - Mumbai Indians

IPL 2019 | SWOT analysis - Mumbai Indians

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VIDEO | “Mic'd up’ Nic Maddinson fails to judge Ben Cutting catch to offer Melbourne Stars a Six

VIDEO | “Mic'd up’ Nic Maddinson fails to judge Ben Cutting catch to offer Melbourne Stars a Six

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VIDEO | Umpire’s wrong decision adds insult to blood-faced Ben Cutting’s injury

VIDEO | Umpire’s wrong decision adds insult to blood-faced Ben Cutting’s injury

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VIDEO | Adelaide Strikers reject umpire’s decision and call Brisbane’s James Pattinson back to crease

VIDEO | Adelaide Strikers reject umpire’s decision and call Brisbane’s James Pattinson back to crease

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Video | Sohail Tanvir flips Ben Cutting a double bird after dismissing him

Video | Sohail Tanvir flips Ben Cutting a double bird after dismissing him

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IPL 2018 | Repeated middle order failures has cost us in this year's IPL, says Ben Cutting

IPL 2018 | Repeated middle order failures has cost us in this year's IPL, says Ben Cutting

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IPL 2018 | When we are thrown into challenges, we tend to respond well, says Rohit Sharma

IPL 2018 | When we are thrown into challenges, we tend to respond well, says Rohit Sharma

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IPL 2018 | Ben Cutting blames Mumbai Indians' inconsistent batting for defeat against Rajasthan Royals

IPL 2018 | Ben Cutting blames Mumbai Indians' inconsistent batting for defeat against Rajasthan Royals

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IPL 2018 | The way Ishan Kishan batted that was the changing point, says Rohit Sharma

IPL 2018 | The way Ishan Kishan batted that was the changing point, says Rohit Sharma

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Twitter reacts to Mumbai Indians winning three games in a row to rise to fourth

Twitter reacts to Mumbai Indians winning three games in a row to rise to fourth

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Twitter reacts to yet another Rohit Sharma flop show

Twitter reacts to yet another Rohit Sharma flop show

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WATCH : Pete Lazer loses his cool as Ben Cutting hits James Faulkner for a '4,312-metre' six

WATCH : Pete Lazer loses his cool as Ben Cutting hits James Faulkner for a '4,312-metre' six

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Faf du Plessis to lead World XI in Pakistan

Faf du Plessis to lead World XI in Pakistan

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WATCH : Ben Cutting produces early contender for runout of the tournament

WATCH : Ben Cutting produces early contender for runout of the tournament

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