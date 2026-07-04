Jay Shah News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Players
ICC Takes Major Step to Support Mothers in Cricket

ICC Takes Major Step to Support Mothers in Cricket

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Rohit Sharma Set for a Comeback at the 2026 T20 World Cup

Rohit Sharma Set for a Comeback at the 2026 T20 World Cup

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Jay Shah Steps Up to Resolve Medal Issue for Pratika Rawal

Jay Shah Steps Up to Resolve Medal Issue for Pratika Rawal

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Mithali Raj Shares How Little Players Were Paid in the 2005 World Cup

Mithali Raj Shares How Little Players Were Paid in the 2005 World Cup

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ICC Chairman Jay Shah in Discussions with IOC on Cricket’s Olympic Inclusion

ICC Chairman Jay Shah in Discussions with IOC on Cricket’s Olympic Inclusion

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How Jay Shah Maintained a Politics-Free Environment in Indian Cricket?

How Jay Shah Maintained a Politics-Free Environment in Indian Cricket?

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ICC might fund nations outside Big Three to rekindle Test cricket

ICC might fund nations outside Big Three to rekindle Test cricket

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Jay Shah unanimously elected as new ICC chairman

Jay Shah unanimously elected as new ICC chairman

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No Australians have been approached for India Men’s Cricket Team coach, clarifies Jay Shah

No Australians have been approached for India Men’s Cricket Team coach, clarifies Jay Shah

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‌IPL 2024 Reality TV Dramatic Universe Prologue ft. BCCI Secretary, IPL Chairman

‌IPL 2024 Reality TV Dramatic Universe Prologue ft. BCCI Secretary, IPL Chairman

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IND vs AFG | Shubman Gill to miss India's game against Afghanistan, confirms Jay Shah

IND vs AFG | Shubman Gill to miss India's game against Afghanistan, confirms Jay Shah

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Reports | Asia Cup 2023 hosts expected to be finalized on May 28

Reports | Asia Cup 2023 hosts expected to be finalized on May 28

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IPL 2023 | Twitter makes fun of LSG for managing to put out two terrible jerseys in two years

IPL 2023 | Twitter makes fun of LSG for managing to put out two terrible jerseys in two years

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ICC World Cup 2023 | Yo-yo test returns as India cricket team's fitness standard while BCCI establishes 20-player pool for marquee event selection

ICC World Cup 2023 | Yo-yo test returns as India cricket team's fitness standard while BCCI establishes 20-player pool for marquee event selection

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We will not travel to Pakistan for Asia Cup 2023, confirms Jay Shah

We will not travel to Pakistan for Asia Cup 2023, confirms Jay Shah

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IPL Media Rights | Disney Star retains TV rights, Viacom 18 bag digital at record-breaking windfalls

IPL Media Rights | Disney Star retains TV rights, Viacom 18 bag digital at record-breaking windfalls

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BCCI announces significant hike in monthly pensions of former players, umpires

BCCI announces significant hike in monthly pensions of former players, umpires

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IND vs SL 2022 | ‘Man who redefined Test cricket’, Jay Shah hails Virat Kohli on playing 100th Test

IND vs SL 2022 | ‘Man who redefined Test cricket’, Jay Shah hails Virat Kohli on playing 100th Test

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Full-fledged women's IPL will start soon, says Jay Shah

Full-fledged women's IPL will start soon, says Jay Shah

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IPL 2022 likely to start from March 27 in India - Reports

IPL 2022 likely to start from March 27 in India - Reports

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IND vs SA | India to tour South Africa for three Tests and three ODIs; T20Is to be played later, confirms Jay Shah

IND vs SA | India to tour South Africa for three Tests and three ODIs; T20Is to be played later, confirms Jay Shah

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IPL 2022 will be played in India, confirms Jay Shah

IPL 2022 will be played in India, confirms Jay Shah

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Reports | Two India batsmen called Jay Shah and complained about Virat Kohli after WTC final

Reports | Two India batsmen called Jay Shah and complained about Virat Kohli after WTC final

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Reports | BCCI confirms offer to play two extra T20Is in England in 2022

Reports | BCCI confirms offer to play two extra T20Is in England in 2022

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IND vs ENG | BCCI offers ECB to reschedule the cancelled Manchester Test, confirms Jay Shah

IND vs ENG | BCCI offers ECB to reschedule the cancelled Manchester Test, confirms Jay Shah

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World T20 2021 | Spoke to MS Dhoni who agreed to become Team India mentor for World T20, reveals Jay Shah

World T20 2021 | Spoke to MS Dhoni who agreed to become Team India mentor for World T20, reveals Jay Shah

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Reports | Indian player in England tests COVID-19 positive

Reports | Indian player in England tests COVID-19 positive

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