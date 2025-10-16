Kane Richardson News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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‌BBL | Twitter reacts to Maxwell single-handedly lits up Melbourne derby with gargantuan 122-meter six

‌BBL | Twitter reacts to Maxwell single-handedly lits up Melbourne derby with gargantuan 122-meter six

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‌BBL | Twitter reacts to Sutherland and Rogers’ all-round act drub Scorchers to bounce back after hattrick of losses

‌BBL | Twitter reacts to Sutherland and Rogers’ all-round act drub Scorchers to bounce back after hattrick of losses

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‌BBL, WATCH | Richardson gets injured on dead ball amidst unique law revolving enclosed stadiums

‌BBL, WATCH | Richardson gets injured on dead ball amidst unique law revolving enclosed stadiums

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ICC World T20 | Twitter reacts to Naveen-ul-Haq inflicting cold-blooded run-out amidst ‘Mankad’ chaos in non-Mankad way

ICC World T20 | Twitter reacts to Naveen-ul-Haq inflicting cold-blooded run-out amidst ‘Mankad’ chaos in non-Mankad way

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ICC World T20 | Twitter reacts as SKY's dismissal to 'thickest edge' ever leaves Kane Richardson blushing with embarrassment

ICC World T20 | Twitter reacts as SKY's dismissal to 'thickest edge' ever leaves Kane Richardson blushing with embarrassment

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AUS vs ENG | Marcus Stoinis and Kane Richardson earns a recall in T20I squad

AUS vs ENG | Marcus Stoinis and Kane Richardson earns a recall in T20I squad

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T20 World Cup 2021 | Marcus Stoinis fit to bowl in the next warm-up match against India

T20 World Cup 2021 | Marcus Stoinis fit to bowl in the next warm-up match against India

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Trouble in Paradise | Incumbent IPL contract holders who might potentially go unsold in the mega auction

Trouble in Paradise | Incumbent IPL contract holders who might potentially go unsold in the mega auction

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No escaping the inevitable - the complete timeline of events that unfolded in a COVID-struck IPL 2021

No escaping the inevitable - the complete timeline of events that unfolded in a COVID-struck IPL 2021

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IPL 2021 | RCB rope in New Zealand pacer Scott Kuggeleijn as replacement for Kane Richardson

IPL 2021 | RCB rope in New Zealand pacer Scott Kuggeleijn as replacement for Kane Richardson

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Reports | RCB rope in Scott Kuggeleijn as replacement for Kane Richardson

Reports | RCB rope in Scott Kuggeleijn as replacement for Kane Richardson

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IPL 2021 | Adam Zampa and Kane Richardson to miss remainder of IPL 2021

IPL 2021 | Adam Zampa and Kane Richardson to miss remainder of IPL 2021

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Chuck, Marry and Frill | Who RCB should let go and retain ahead of IPL 2021

Chuck, Marry and Frill | Who RCB should let go and retain ahead of IPL 2021

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Cricket Australia chalk out contingency plans as Adelaide faces second wave of Covid-19 pandemic

Cricket Australia chalk out contingency plans as Adelaide faces second wave of Covid-19 pandemic

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ENG vs AUS | 2nd T20I in Southampton - Statistical Preview

ENG vs AUS | 2nd T20I in Southampton - Statistical Preview

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Pulling out of IPL was difficult decision but a correct one, insists Kane Richardson

Pulling out of IPL was difficult decision but a correct one, insists Kane Richardson

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IPL 2020 | Royal Challengers Bangalore sign Adam Zampa as replacement for Kane Richardson

IPL 2020 | Royal Challengers Bangalore sign Adam Zampa as replacement for Kane Richardson

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A comprehensive look at RCB's future winning strategy

A comprehensive look at RCB's future winning strategy

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Super Sixes SRL | IND vs AUS - Preview, Form Guide, Predicted XI, Key Players

Super Sixes SRL | IND vs AUS - Preview, Form Guide, Predicted XI, Key Players

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Reports | Franchises create Whatsapp groups to clarify player doubts about IPL future

Reports | Franchises create Whatsapp groups to clarify player doubts about IPL future

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Awaiting response from IPL organizers regarding situation, reveals Kane Richardson

Awaiting response from IPL organizers regarding situation, reveals Kane Richardson

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AUS vs NZ | Lockie Ferguson tested clear of coronavirus

AUS vs NZ | Lockie Ferguson tested clear of coronavirus

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Reports | Lockie Ferguson quarantined for 24 hours after COVID-19 scare

Reports | Lockie Ferguson quarantined for 24 hours after COVID-19 scare

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AUS vs NZ | Kane Richardson cleared of coronavirus

AUS vs NZ | Kane Richardson cleared of coronavirus

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Reports | Kane Richardson quarantined amid COVID-19 scare

Reports | Kane Richardson quarantined amid COVID-19 scare

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Revamped Josh Hazlewood one-stop solution for Australia's third seamer woes

Revamped Josh Hazlewood one-stop solution for Australia's third seamer woes

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Australia take valuable lesson from Port Elizabeth despite varying fortunes

Australia take valuable lesson from Port Elizabeth despite varying fortunes

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