Nitin Menon News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
AUS vs ENG | Twitter reacts to stubborn Wade’s heated exchange with umpire over seemingly futile deadball appeal

AUS vs ENG | Twitter reacts to stubborn Wade’s heated exchange with umpire over seemingly futile deadball appeal

  • news
  • cricket
SRH vs PSBKS | Twitter in splits as forgetful Nitin Menon abruptly stops play to wait for DRS decision

SRH vs PSBKS | Twitter in splits as forgetful Nitin Menon abruptly stops play to wait for DRS decision

  • news
  • cricket
IPL 2024| Twitter erupts over Nitin Menon's perplexing decision granting Mumbai unfair advantage

IPL 2024| Twitter erupts over Nitin Menon's perplexing decision granting Mumbai unfair advantage

  • news
  • cricket
‌IPL 2024 | Twitter abuzz as Nitin Menon sparks new controversy as Gill questions Ultraedge usage

‌IPL 2024 | Twitter abuzz as Nitin Menon sparks new controversy as Gill questions Ultraedge usage

  • news
  • cricket
IPL 2024 | Twitter in splits as Rashid Khan accidentally delivers ball without umpire’s signal

IPL 2024 | Twitter in splits as Rashid Khan accidentally delivers ball without umpire’s signal

  • news
  • cricket
IPL 2023, CSK vs SRH | Twitter reacts to TV umpire’s absurd time wasting despite impact as umpire’s call

IPL 2023, CSK vs SRH | Twitter reacts to TV umpire’s absurd time wasting despite impact as umpire’s call

  • news
  • cricket
BGT 2023 | Twitter in splits as Virat Kohli is caught taunting Nitin Memon on stump mic alleging bias

BGT 2023 | Twitter in splits as Virat Kohli is caught taunting Nitin Memon on stump mic alleging bias

  • news
  • cricket
BGT 2023 | Twitter bashes Nitin Menon for controversially giving 'local boy' Virat Kohli out

BGT 2023 | Twitter bashes Nitin Menon for controversially giving 'local boy' Virat Kohli out

  • news
  • cricket
IND vs NZ | Twitter reacts as Ravichandran Ashwin’s unusual follow-through prompts animated discussions with umpire

IND vs NZ | Twitter reacts as Ravichandran Ashwin’s unusual follow-through prompts animated discussions with umpire

  • news
  • cricket
Still areas of concern in white-ball cricket for India, need to identify wicket-taking spinner, asserts VVS Laxman

Still areas of concern in white-ball cricket for India, need to identify wicket-taking spinner, asserts VVS Laxman

  • news
  • cricket
Ultimate dream is to officiate in Ashes, reveals Nitin Menon

Ultimate dream is to officiate in Ashes, reveals Nitin Menon

  • news
  • cricket
Twitter reacts to Virat ‘Angry’ Kohli confronting the umpire after dubious LBW decision

Twitter reacts to Virat ‘Angry’ Kohli confronting the umpire after dubious LBW decision

  • news
  • cricket
IND vs ENG | Home umpires confirmed for the first two Tests in Chennai

IND vs ENG | Home umpires confirmed for the first two Tests in Chennai

  • news
  • cricket
Nitin Menon replaces Nigel Llong in ICC Elite Panel of ICC Umpires

Nitin Menon replaces Nigel Llong in ICC Elite Panel of ICC Umpires

  • news
  • cricket
Challenge for local umpires to officiate Tests as per ICC’s demand, admits Krishna Hariharan

Challenge for local umpires to officiate Tests as per ICC’s demand, admits Krishna Hariharan

  • news
  • cricket
Women's T20 World Cup | Nitin Menon only Indian umpire; GS Lakshmi amongst six other women match referees

Women's T20 World Cup | Nitin Menon only Indian umpire; GS Lakshmi amongst six other women match referees

  • news
  • cricket
IND vs SL | First T20 abandoned after puddles impact pitch

IND vs SL | First T20 abandoned after puddles impact pitch

  • news
  • cricket
Grateful to BCCI for having shown trust in me, says Nitin Menon ahead of his first Test as umpire

Grateful to BCCI for having shown trust in me, says Nitin Menon ahead of his first Test as umpire

  • news
  • cricket
VIDEO | Umpire and Kedar Jadhav fooled by MS Dhoni’s confident appeal for caught and bowled

VIDEO | Umpire and Kedar Jadhav fooled by MS Dhoni’s confident appeal for caught and bowled

  • news
  • cricket