Rahul Tripathi News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Is CSK Set to Release These Big Names Before IPL 2026?

Is CSK Set to Release These Big Names Before IPL 2026?

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RR vs SRH | Klaasen-Tripathi mastery combined with Shahbaz-Abhishek bowling brilliance propels Sunrisers to title clash

RR vs SRH | Klaasen-Tripathi mastery combined with Shahbaz-Abhishek bowling brilliance propels Sunrisers to title clash

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KKR vs SRH | Twitter erupts over the Rahul Tripathi-Abdul Samad blunder culminating in Tripathi’s dismissal

KKR vs SRH | Twitter erupts over the Rahul Tripathi-Abdul Samad blunder culminating in Tripathi’s dismissal

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IPL 2023, SRH vs LSG | Twitter in awe over Rahul Tripathi's audacious late cut to make mockery of Avesh Khan

IPL 2023, SRH vs LSG | Twitter in awe over Rahul Tripathi's audacious late cut to make mockery of Avesh Khan

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IPL 2023, SRH vs KKR | Twitter reacts as Dre Russ overloaded frustration leaks out after taking Tripathi wicket

IPL 2023, SRH vs KKR | Twitter reacts as Dre Russ overloaded frustration leaks out after taking Tripathi wicket

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IPL 2023, SRH vs PBKS | Who said what ft. Shikhar Dhawan & Aiden Markram

IPL 2023, SRH vs PBKS | Who said what ft. Shikhar Dhawan & Aiden Markram

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IPL 2023 | Twitter reacts to Rahul Tripathi’s redemption as he guides SRH to thrash PBKS by 8 wickets

IPL 2023 | Twitter reacts to Rahul Tripathi’s redemption as he guides SRH to thrash PBKS by 8 wickets

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IPL 2023, LSG vs SRH | Twitter gives Rahul Tripathi kudos for forcing hesitant Anmolpreet to take successful DRS

IPL 2023, LSG vs SRH | Twitter gives Rahul Tripathi kudos for forcing hesitant Anmolpreet to take successful DRS

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IPL 2023, SRH vs RR | Twitter trolls Rahul Tripathi for nullifying Holder spectacular with DRS wastage

IPL 2023, SRH vs RR | Twitter trolls Rahul Tripathi for nullifying Holder spectacular with DRS wastage

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IND vs NZ | Twitter reacts to Tripathi's outrage after disappointing mode of dismissal

IND vs NZ | Twitter reacts to Tripathi's outrage after disappointing mode of dismissal

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IND vs SL | Would be disheartened with Suryakumar Yadav’s shots if I was bowler, admits Hardik Pandya

IND vs SL | Would be disheartened with Suryakumar Yadav’s shots if I was bowler, admits Hardik Pandya

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Sunrisers Hyderabad squad for IPL 2023

Sunrisers Hyderabad squad for IPL 2023

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ICC World T20 | Would love to see Sanju Samson and Rahul Tripathi in Indian team, remarks Robin Uthappa

ICC World T20 | Would love to see Sanju Samson and Rahul Tripathi in Indian team, remarks Robin Uthappa

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ZIM vs IND | Will be unfair if Ruturaj Gaikwad and Rahul Tripathi don’t get a game, opines Robin Uthappa

ZIM vs IND | Will be unfair if Ruturaj Gaikwad and Rahul Tripathi don’t get a game, opines Robin Uthappa

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ZIM vs IND 2022 | Rohit Sharma and Virat Kohli rested, Rahul Tripathi earns maiden ODI call-up for Zimbabwe series

ZIM vs IND 2022 | Rohit Sharma and Virat Kohli rested, Rahul Tripathi earns maiden ODI call-up for Zimbabwe series

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  • cricket
IND vs IRE | Rahul Tripathi keeps the scoreboard moving, asserts Ravi Shastri

IND vs IRE | Rahul Tripathi keeps the scoreboard moving, asserts Ravi Shastri

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Dream come true moment, says Rahul Tripathi after maiden India call-up

Dream come true moment, says Rahul Tripathi after maiden India call-up

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Rahul Tripathi was best No. 3 batter in IPL 2022, reckons Virender Sehwag

Rahul Tripathi was best No. 3 batter in IPL 2022, reckons Virender Sehwag

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Sunrisers Hyderabad’s Report Card: Decoding their journey in IPL 2022

Sunrisers Hyderabad’s Report Card: Decoding their journey in IPL 2022

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IPL 2022 | Rahul Tripathi is dangerous striker, should travel to Australia for next T20 World Cup, opines Matthew Hayden

IPL 2022 | Rahul Tripathi is dangerous striker, should travel to Australia for next T20 World Cup, opines Matthew Hayden

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IPL 2022, SRH vs PBKS | Internet reacts as Rahul Tripathi looks distraught after being dismissed by Harpreet Brar

IPL 2022, SRH vs PBKS | Internet reacts as Rahul Tripathi looks distraught after being dismissed by Harpreet Brar

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Is Rahul Tripathi one of the most underrated batters in Indian cricket?

Is Rahul Tripathi one of the most underrated batters in Indian cricket?

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IPL 2022 | Rahul Tripathi has potential to reach the international level, states Matthew Hayden

IPL 2022 | Rahul Tripathi has potential to reach the international level, states Matthew Hayden

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IPL 2022 | I've enjoyed batting at number three, reveals Rahul Tripathi

IPL 2022 | I've enjoyed batting at number three, reveals Rahul Tripathi

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IPL 2022 | We were very much in the game till Tim David's runout, says Rohit Sharma

IPL 2022 | We were very much in the game till Tim David's runout, says Rohit Sharma

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IPL 2022, MI vs SRH | Rahul Tripathi changes the momentum of the match with his knock, says Kane Williamson

IPL 2022, MI vs SRH | Rahul Tripathi changes the momentum of the match with his knock, says Kane Williamson

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IPL 2022, MI vs SRH | Internet reacts as Rahul Tripathi’s blitz helps Sunrisers Hyderabad beat Mumbai Indians by 3 runs

IPL 2022, MI vs SRH | Internet reacts as Rahul Tripathi’s blitz helps Sunrisers Hyderabad beat Mumbai Indians by 3 runs

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