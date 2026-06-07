Rahmanullah Gurbaz News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Tournaments
Players
Watch, ICC T20 World Cup | Gurbaz stuns Jansen with audacious upper cut that sails past fence behind wicket

Watch, ICC T20 World Cup | Gurbaz stuns Jansen with audacious upper cut that sails past fence behind wicket

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Afghanistan tour of Zimbabwe | Afghanistan complete clean sweep with nine-run win in third T20I

Afghanistan tour of Zimbabwe | Afghanistan complete clean sweep with nine-run win in third T20I

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AI Simulation, ZIM vs AFG T20Is | Afghanistan seal three-match series with 12-run win in second game

AI Simulation, ZIM vs AFG T20Is | Afghanistan seal three-match series with 12-run win in second game

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AFG vs BAN | Third ODI in Abu Dhabi, Preview

AFG vs BAN | Third ODI in Abu Dhabi, Preview

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Bangladesh vs Afghanistan, 9th Match, Group B – Asia Cup 2025 (16 September, Abu Dhabi)

Bangladesh vs Afghanistan, 9th Match, Group B – Asia Cup 2025 (16 September, Abu Dhabi)

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‌Asia Cup 2025 | Twitter reacts as Naib and Gurbaz brain fade costs Aghanistan wicket

‌Asia Cup 2025 | Twitter reacts as Naib and Gurbaz brain fade costs Aghanistan wicket

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Bangladesh vs Afghanistan, Preview | Bangladesh Look To Respond After Costly Loss

Bangladesh vs Afghanistan, Preview | Bangladesh Look To Respond After Costly Loss

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Afghanistan vs Hong Kong, Preview | Asia Cup 2025 Will Look To Begin With Intensity After Fresh Squad Announcements

Afghanistan vs Hong Kong, Preview | Asia Cup 2025 Will Look To Begin With Intensity After Fresh Squad Announcements

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GAW vs RAR Review । Guyana Amazon Warriors clinch GSL 2025 title with 32-run win against Rangpur Riders

GAW vs RAR Review । Guyana Amazon Warriors clinch GSL 2025 title with 32-run win against Rangpur Riders

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GAW vs CD | Guyana Amazon Warriors decimate Central Districts with 66-run win

GAW vs CD | Guyana Amazon Warriors decimate Central Districts with 66-run win

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AFG vs BAN | Twitter reacts to Gurbaz ton eclipse gutsy Mahmadullah as Afghan seal series in decider

AFG vs BAN | Twitter reacts to Gurbaz ton eclipse gutsy Mahmadullah as Afghan seal series in decider

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AFG vs BAN | Twitter erupts as Afghan captain bows down to Gurbaz’s eye-catching century in Sharjah

AFG vs BAN | Twitter erupts as Afghan captain bows down to Gurbaz’s eye-catching century in Sharjah

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Watch | Anrich Nortje's fiery pace rattles Gurbaz’s off-stump and leaves Hetmyer frustrated

Watch | Anrich Nortje's fiery pace rattles Gurbaz’s off-stump and leaves Hetmyer frustrated

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AUS vs AFG | Twitter reacts to Gulbadin four-for silences mighty Aussies in historic Afghan win

AUS vs AFG | Twitter reacts to Gulbadin four-for silences mighty Aussies in historic Afghan win

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‌AUS vs AFG | Twitter erupts over fired-up Stoinis’ send-off after sledging duel with Gurbaz

‌AUS vs AFG | Twitter erupts over fired-up Stoinis’ send-off after sledging duel with Gurbaz

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AFG vs NZ | Hungry Afghanistan hunt for top dog status with devastating demolition of Kiwis

AFG vs NZ | Hungry Afghanistan hunt for top dog status with devastating demolition of Kiwis

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AFG vs NZ | Twitter in awe as Gurbaz humbly gives Boult his flowers after unplayable yorker

AFG vs NZ | Twitter in awe as Gurbaz humbly gives Boult his flowers after unplayable yorker

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AFG vs NZ | Twitter stunned as Gurbaz smokes Mitchell out of the stadium for sensational 105 metre six

AFG vs NZ | Twitter stunned as Gurbaz smokes Mitchell out of the stadium for sensational 105 metre six

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AFG vs UGA | Record Gurbaaz-Zadran partnership sets up Farooqi fifer to demolish newcomers Uganda

AFG vs UGA | Record Gurbaaz-Zadran partnership sets up Farooqi fifer to demolish newcomers Uganda

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KKR vs SRH | Russell’s class blended with Venky-Gurbaz domination silences Sunrisers as KKR crowned IPL 2024 champions

KKR vs SRH | Russell’s class blended with Venky-Gurbaz domination silences Sunrisers as KKR crowned IPL 2024 champions

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KKR vs SRH | Twitter abuzz as Travis Head upholds tradition and succumbs to non-blue jersey curse in IPL Final

KKR vs SRH | Twitter abuzz as Travis Head upholds tradition and succumbs to non-blue jersey curse in IPL Final

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ILT20 | Twitter lauds Gulf Giants' clinical bowling as they beat Dubai Capitals in Dubai

ILT20 | Twitter lauds Gulf Giants' clinical bowling as they beat Dubai Capitals in Dubai

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ILT20 | Twitter reacts as Kuggeleijn makes mess of run-out gifting his wicket as Dubai batting collapses

ILT20 | Twitter reacts as Kuggeleijn makes mess of run-out gifting his wicket as Dubai batting collapses

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ILT20 | Twitter lauds Dubai Capital’s clinical performance as they beat Desert Vipers in Dubai

ILT20 | Twitter lauds Dubai Capital’s clinical performance as they beat Desert Vipers in Dubai

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PAK vs AFG | Twitter applauds Afghanistan for back-to-back upsets with flawless run-chase against Pakistan

PAK vs AFG | Twitter applauds Afghanistan for back-to-back upsets with flawless run-chase against Pakistan

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PAK vs AFG | Twitter reacts as 'cramp expert' Rizwan jovially plays doctor to ailing Afghan batters

PAK vs AFG | Twitter reacts as 'cramp expert' Rizwan jovially plays doctor to ailing Afghan batters

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ENG VS AFG | Twitter consoles angry Gurbaz after he vents his frustration in dugout following run out

ENG VS AFG | Twitter consoles angry Gurbaz after he vents his frustration in dugout following run out

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