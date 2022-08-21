Yasir Shah News

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Rohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Watch | ‘Unfit’ Yasir Shah takes stupendous catch off his own bowling in Pakistan T20 Cup

Watch | ‘Unfit’ Yasir Shah takes stupendous catch off his own bowling in Pakistan T20 Cup

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Imam-ul-Haq named in Pakistan squad for Bangladesh Tests

Imam-ul-Haq named in Pakistan squad for Bangladesh Tests

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SA vs PAK | Sharjeel Khan makes a comeback to Pakistan's T20I side 

SA vs PAK | Sharjeel Khan makes a comeback to Pakistan's T20I side 

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Twitter reacts to Mitchell Santner’s ‘otherworldly’ stunner that takes New Zealand to top of ICC Test rankings

Twitter reacts to Mitchell Santner’s ‘otherworldly’ stunner that takes New Zealand to top of ICC Test rankings

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From Yasir Shah’s valiant A to Asad Shaifq’s hideous F: Grading every PAK player who featured in the series

From Yasir Shah’s valiant A to Asad Shaifq’s hideous F: Grading every PAK player who featured in the series

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ENG vs PAK | Ageas Bowl Day 1 Talking Points - Crawley’s counter-attack and Naseem Shah’s ineffectiveness

ENG vs PAK | Ageas Bowl Day 1 Talking Points - Crawley’s counter-attack and Naseem Shah’s ineffectiveness

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Twitter reacts to 'Mr. Perfect' Michael Gough getting yet another LBW decision right despite Sibley's shenanigans

Twitter reacts to 'Mr. Perfect' Michael Gough getting yet another LBW decision right despite Sibley's shenanigans

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ENG vs PAK | Ageas Bowl - Wet outfield prevents result despite Abbas magic

ENG vs PAK | Ageas Bowl - Wet outfield prevents result despite Abbas magic

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Yasir Shah - not Babar Azam - real victim of Pakistan cricket flying under the radar

Yasir Shah - not Babar Azam - real victim of Pakistan cricket flying under the radar

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England vs Pakistan | 2nd Test at The Ageas Bowl - Statistical Preview

England vs Pakistan | 2nd Test at The Ageas Bowl - Statistical Preview

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Twitter reacts to ‘disappointed’ Rory Burns shushing Pakistani players after twin failure

Twitter reacts to ‘disappointed’ Rory Burns shushing Pakistani players after twin failure

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England vs Pakistan | Prediction for Day 4 of the Old Trafford Test

England vs Pakistan | Prediction for Day 4 of the Old Trafford Test

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ENG vs PAK | Old Trafford Day 3 Talking Points: Yasir ‘warne’ Shah and James Anderson regression

ENG vs PAK | Old Trafford Day 3 Talking Points: Yasir ‘warne’ Shah and James Anderson regression

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Mushtaq Ahmed appointed as Pakistan’s spin consultant

Mushtaq Ahmed appointed as Pakistan’s spin consultant

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AUS vs PAK | Thought in my mind was to bat throughout the day, reveals Yasir Shah

AUS vs PAK | Thought in my mind was to bat throughout the day, reveals Yasir Shah

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VIDEO | 'Padded up' Labuschagne left stunned after Paine orders him to bowl ahead of Lyon

VIDEO | 'Padded up' Labuschagne left stunned after Paine orders him to bowl ahead of Lyon

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Steve Smith runs 3km to punish himself for his Gabba test dismissal

Steve Smith runs 3km to punish himself for his Gabba test dismissal

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AUS vs PAK | Yasir's celebration motivated me to be disciplined against him, states Steven Smith

AUS vs PAK | Yasir's celebration motivated me to be disciplined against him, states Steven Smith

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It helps me a lot when we have local coaches as communication is easy, admits Yasir Shah

It helps me a lot when we have local coaches as communication is easy, admits Yasir Shah

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VIDEO | Pakistan left frustrated after Sarfraz Ahmed’s nose stops him from claiming du Plessis’ catch

VIDEO | Pakistan left frustrated after Sarfraz Ahmed’s nose stops him from claiming du Plessis’ catch

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VIDEO | Sarfraz Ahmed devastated as Yasir Shah loses his shoe to invent new run-out

VIDEO | Sarfraz Ahmed devastated as Yasir Shah loses his shoe to invent new run-out

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VIDEO | Yasir Shah gets lucky after terrible attempt to collect ball results in delfection taking bails off

VIDEO | Yasir Shah gets lucky after terrible attempt to collect ball results in delfection taking bails off

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Australia rope in uncapped Indian spin duo to tackle Yasir-Shadab threat

Australia rope in uncapped Indian spin duo to tackle Yasir-Shadab threat

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VIDEO | Yasir Shah left angry as Sohail Khan throws the ball at him to grab his attention

VIDEO | Yasir Shah left angry as Sohail Khan throws the ball at him to grab his attention

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Kuldeep Yadav : If you can turn the ball on concrete then you can spin it anywhere

Kuldeep Yadav : If you can turn the ball on concrete then you can spin it anywhere

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WATCH | Wahab Riaz takes brilliant catch to dismiss Roston Chase

WATCH | Wahab Riaz takes brilliant catch to dismiss Roston Chase

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Why Darren Bravo must be brought back into the West Indies team immediately

Why Darren Bravo must be brought back into the West Indies team immediately

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