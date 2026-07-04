Sheffield Shield Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Sheffield Shield

Tye, Andrew

Australia

Wade, Matthew

Australia

Finch, Aaron

Australia

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Carey, Alex

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Agar, Ashton

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Green, Cameron

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Lyon, Nathan

Australia

Handscomb, Peter

Australia

Boland, Scott

Australia

Swepson, Mitch

Australia

Renshaw, Matthew

Australia

Kuhnemann, Matthew

Australia

Cummins, Pat

Australia

Khawaja, Usman

Australia

Morris, Lance

Australia

Murphy, Todd

Australia

Richardson, Kane

Australia

Burns, Joe

Australia

Neser, Michael

Australia

Peirson, Jimmy

Australia

Sandhu, Gurinder

Australia

Truloff, Sam

Australia

Steketee, Mark

Australia

Wildermuth, Jack

Australia

Bazley, James

Australia

Heazlett, Sam

Australia

Bryant, Max

Australia

Edwards, Blake

Australia

Bartlett, Xavier

Australia

Street, Bryce

Australia

Sully, Connor

Australia

Guthrie, Liam

Australia

Willans, Matthew

Australia

Clayton, Jack

Australia

Sinfield, Jack

Australia

Burdon, Hugo

Australia

Prestwidge, Will

Australia

Whitney, Tom

Australia

Dooley, Patrick

Australia

Patterson, Kurtis

Australia

Tremain, Chris

Australia

Hughes, Daniel

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Henriques, Moises

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Copeland, Trent

Australia

Green, Chris

Australia

Hatcher, Liam

Australia

Edwards, Mickey

Australia

Sams, Daniel

Australia

Sangha, Jason

Australia

Hackney, Ryan

Australia

Davies, Oliver

Australia

Edwards, Jack

Australia

Hadley, Ryan

Australia

Holt, Baxter J

Australia

Gilkes, Matthew

Australia

Sangha, Tanveer

Australia

Hearne, Lachlan

Australia

Kerr, Hayden

Australia

Nisbet, Jack

Australia

Verma, Hunar

Doddrell, Liam

Australia

Shaw, Lachlan

Australia

Salzmann, William

Australia

Nikitaras, Blake

Australia

Macdonald, Blake

Australia

Behrendorff, Jason

Australia

Short, D Arcy

Australia

Gannon, Cameron

Australia

Whiteman, Sam

Australia

Turner, Ashton

Australia

Bancroft, Cameron

Australia

Paris, Joel

Australia

Cartwright, Hilton

Australia

Kelly, Matthew

Australia

Richardson, Jhye

Australia

Marsh, Shaun

Australia

Moody, David

Australia

Stobo, Charles

England

Philippe, Josh

Australia

Hardie, Aaron

Australia

Fanning, Sam

Australia

Connolly, Cooper

Australia

Rocchiccioli, Corey

Australia

Jackson, Bryce

Australia

Goodwin, Jayden

Australia

Wyllie, Teague

Australia

McKenzie, Hamish

Australia

Greer, Samuel

Australia

Lehmann, Jake

Australia

Winter, Nick

Australia

Smith, Kelvin

Australia

Conway, Harry

Australia

Nielsen, Harry

Australia

Grant, David

Australia

Weatherald, Jake

Australia

McAndrew, Nathan John

Australia

Carder, Jake

Australia

Agar, Wes

Australia

Doggett, Brendan

Australia

Thornton, Henry

Australia

Johnson, Spencer

Australia

McSweeney, Nathan

Australia

Pope, Lloyd

Australia

Drew, Daniel

Australia

Manenti, Benjamin

Australia

Hunt, Henry

Australia

Scott, Liam

Australia

Kelly, Thomas

Australia

Capel, Bailey

Australia

Brazell, Kyle

Buckingham, Jordan

Australia

Cahill, Aidan

Australia

Higgins, Isaac

Australia

Matthias, Harry

Australia

King, Ryan

Australia

Gray, Toby

Australia

Hobson, Nick

Australia

Pattinson, James

Australia

Elliott, Sam

Australia

Maddinson, Nic

Australia

Dean, Travis

Australia

Harris, Marcus

Australia

Kellepotha, Prasad

Sri Lanka

Short, Matt

Australia

Harper, Sam

Australia

Pucovski, Will

Australia

Seymour, James

Australia

Holland, Jon

Australia

Merlo, Jonathan

Australia

Sutherland, Will

Australia

Prestwidge, Jack

Austria

Crone, Xavier

Australia

Harvey, Mackenzie

Australia

Evans, Zak

Australia

O’Connell, Tom

Australia

Perry, Mitch

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Parker, Wil

Australia

Chandrasinghe, Ashley

Australia

McClure, Cameron

Australia

Couch, Brody L

Australia

O'Neill, Fergus

Australia

Kellaway, Campbell

Australia

O'Donnell, Tom

Australia

Rogers, Thomas

Australia

Bird, Jackson

Australia

Silk, Jordan

Australia

Stanlake, Billy

Australia

Hope, Bradley

Australia

McDermott, Ben

Australia

Andrews, Tom

Australia

Doran, Jake

Australia

Wakim, Charlie

Australia

Rogers, Tom

Australia

Bell, Gabe

Australia

Paine, Tim

Australia

Rainbird, Sam

Australia

Siddle, Peter

Australia

Webster, Beau

Australia

Jewell, Caleb Paul

Australia

Radhakrishnan, Nivethan

Australia

Meredith, Riley

Australia

Wright, Mac

Australia

Neil-Smith, Lawrence

Australia

Freeman, Jarrod

Australia

Carlisle, Iain

Australia

Ward, Tim

Australia

Owen, Mitchell J

Australia

Davis, Nicholas

Jain, Aryan

Australia

Haskett, Liam

Australia

Smith, Steven Barry

Australia

Curtis, Joel

England

Fotia, Matthew

Australia

Blackford, Liam

Australia

Brasher, Dylan

Australia

Vernon, Josh

Australia

Weibgen, Hugh

Australia

Konstas, Sam

Australia

Hicks, Ryan

Australia

Beardman, Mahli

Australia

Pawson, Ross

Warren, Douglas

Davies, Joel

Australia

Jaques, Phil

Shane Berry, Darren

Australia

Mark Stuart, Anthony

Australia

O Connor, Aidan

Australia

Bell, Gabe

Australia

Warren, Doug

Australia