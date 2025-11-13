Mayank Markande News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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IPL 2024 | Twitter reacts to Patidar teaching Kohli a T20 lesson with four back-to-back sixes

IPL 2024 | Twitter reacts to Patidar teaching Kohli a T20 lesson with four back-to-back sixes

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IPL 2023, SRH vs PBKS | Who said what ft. Shikhar Dhawan & Aiden Markram

IPL 2023, SRH vs PBKS | Who said what ft. Shikhar Dhawan & Aiden Markram

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Chuck, Marry and Frill | Who RR should let go and retain ahead of IPL 2021

Chuck, Marry and Frill | Who RR should let go and retain ahead of IPL 2021

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IPL 2020 | Lucky to share dressing room with Steve Smith and Ben Stokes, says Mayank Markande

IPL 2020 | Lucky to share dressing room with Steve Smith and Ben Stokes, says Mayank Markande

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Vidarbha, Punjab dominate on opening day

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Vidarbha, Punjab dominate on opening day

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IPL 2020 | Jason Behrendorff's injury prompted MI to sign Trent Boult, reveals Mahela Jayawardene

IPL 2020 | Jason Behrendorff's injury prompted MI to sign Trent Boult, reveals Mahela Jayawardene

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IPL 2020 | Ajinkya Rahane, Trent Boult, Mayank Markande get pay hike from pre-auction trade

IPL 2020 | Ajinkya Rahane, Trent Boult, Mayank Markande get pay hike from pre-auction trade

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Ajinkya Rahane traded in by Delhi Capitals from Rajasthan Royals

Ajinkya Rahane traded in by Delhi Capitals from Rajasthan Royals

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Mumbai Indians trade Mayank Markande for Sherfane Rutherford

Mumbai Indians trade Mayank Markande for Sherfane Rutherford

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India A vs West Indies A | Nadeem picks up five as West Indies A bowled out for 228 on day 1

India A vs West Indies A | Nadeem picks up five as West Indies A bowled out for 228 on day 1

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IPL 2019 | Collective performances reason behind Mumbai Indians’ success, says Mahela Jayawardene

IPL 2019 | Collective performances reason behind Mumbai Indians’ success, says Mahela Jayawardene

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RR vs MI | Player Ratings - Quinton de Kock and Rahul Chahar heroics in vain as Mumbai Indians lose to Rajasthan Royals

RR vs MI | Player Ratings - Quinton de Kock and Rahul Chahar heroics in vain as Mumbai Indians lose to Rajasthan Royals

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IPL 2019 | Mumbai Indians will have to go with who they think is better spinner, asserts Gautam Gambhir

IPL 2019 | Mumbai Indians will have to go with who they think is better spinner, asserts Gautam Gambhir

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RCB vs MI | Rating Mumbai Indians’ performance after thrilling win in Bangalore run-feast

RCB vs MI | Rating Mumbai Indians’ performance after thrilling win in Bangalore run-feast

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India should bring Dhawan back and have Rahul at No.4, feels Sunil Gavaskar

India should bring Dhawan back and have Rahul at No.4, feels Sunil Gavaskar

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India vs Australia | India’s Predicted XI for the second T20I in Bengaluru

India vs Australia | India’s Predicted XI for the second T20I in Bengaluru

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India vs Australia | Never thought we'd be in this situation but Jasprit Bumrah can do wonders, reckons Virat Kohli

India vs Australia | Never thought we'd be in this situation but Jasprit Bumrah can do wonders, reckons Virat Kohli

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8 Things you missed | From Dhoni laughing at Handscomb to Vijay Shankar picking wicket despite not playing the game

8 Things you missed | From Dhoni laughing at Handscomb to Vijay Shankar picking wicket despite not playing the game

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India vs Australia | India’s Predicted XI for the first T20I in Vizag

India vs Australia | India’s Predicted XI for the first T20I in Vizag

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Didn’t expect India call-up so early, reveals Mayank Markande

Didn’t expect India call-up so early, reveals Mayank Markande

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India vs Australia | Virat Kohli returns to lead India, Mayank Markande replaces Khaleel Ahmed in T20I squad

India vs Australia | Virat Kohli returns to lead India, Mayank Markande replaces Khaleel Ahmed in T20I squad

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Ranji Trophy | Elite-B: All the four matches in Group-B end as a draw

Ranji Trophy | Elite-B: All the four matches in Group-B end as a draw

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Ranji Trophy | Elite B Day 3: Two matches affected by rain and bad light; Punjab-Andhra move towards tame draw

Ranji Trophy | Elite B Day 3: Two matches affected by rain and bad light; Punjab-Andhra move towards tame draw

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Ranji Trophy | Elite Group B | Kerala declares innings at 495 against Hyderabad

Ranji Trophy | Elite Group B | Kerala declares innings at 495 against Hyderabad

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Deodhar Trophy | Spinners shine as India B beats India A on Day 1

Deodhar Trophy | Spinners shine as India B beats India A on Day 1

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Five India A bowlers to help senior team in net sessions ahead of Asia Cup

Five India A bowlers to help senior team in net sessions ahead of Asia Cup

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Shreyas Iyer to captain India A squad for series against Australia A, South Africa A

Shreyas Iyer to captain India A squad for series against Australia A, South Africa A

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