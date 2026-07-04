Abu Dhabi T10 League Cricket Tournament Players

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Abu Dhabi T10 League

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Khan, Asif

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Rizwan, Chundangapoyil

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Fuller, James

New Zealand

Wasim, Imad

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Rossington, Adam

England

Tye, Andrew

Australia

Cutting, Ben

Australia

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Rashid, Adil

England

Parnell, Wayne

South Africa

Rossouw, Rilee

South Africa

Miller, David

South Africa

Charles, Johnson

Saint Lucia

Khan, Usman

Pakistan

Brathwaite, Carlos

Barbados

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Shah, Khushdil

Pakistan

Butt, Amad

Pakistan

Little, Joshua

Ireland

David, Tim

Australia

Afridi, Abbas

Pakistan

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Boult, Trent

New Zealand

de Grandhomme, Colin

New Zealand

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Roy, Jason

England

Pretorius, Dwaine

South Africa

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Smith, Odean

Jamaica

Ahmad, Qais

Afghanistan

Smeed, Will

England

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Dawson, Liam

England

Wiese, David

Namibia

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Cox, Jordan

England

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Neesham, Jimmy

New Zealand

Kohler-Cadmore, Tom

England

Gleeson, Richard

England

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Irshad, Salman

Pakistan

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Hatzoglou, Peter

Australia

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

Drakes, Dominic

Barbados

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Paul, Keemo

Guyana

Hasan, Nurul

Bangladesh

Malan, Dawid

England

Topley, Reece

England

Salt, Phil

England

Ali, Moeen

England

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Singh, Harbhajan

India

Munro, Colin

New Zealand

Raees, Rumman

Pakistan

Mills, Tymal

England

Ali, Asif

Pakistan

Atkinson, Gus

England

Campher, Curtis

Ireland

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Raina, Suresh

India

Uthappa, Robin

India

Sreesanth, Shanthakumaran

India

Dooley, Patrick

Australia

Green, Chris

Australia

Suri, Chirag

United Arab Emirates

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Nortje, Anrich

South Africa

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Gabriel, Shannon

Trinidad and Tobago

Fernando, Binura

Sri Lanka

Du Plooy, Leus

South Africa

van der Merwe, Roelof

Netherlands

Chowdhury, Mirttunjoy

Bangladesh

de Kock, Quinton

South Africa

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Stone, Olly

England

Lawrence, Dan

England

Ali, Sabir

United Arab Emirates

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Akram, Wasim

Leede, Bas de

Netherlands

Cobb, Josh

England

Mithun, Abhimanyu

India

Emrit, Rayad

Trinidad and Tobago

Munsey, George

Scotland

Sole, Chris

Scotland

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Abell, Tom

England

Wood, Luke

England

Banton, Tom

England

Cook, Sam

Chad

Shahzad, Rameez

United Arab Emirates

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

Hetmyer, Shimron

Guyana

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

du Plessis, Faf

South Africa

Lintott, Jacob

England

Ingram, Colin

South Africa

Payne, David

England

Lyth, Adam

England

Howell, Benny

England

Whiteley, Ross

England

Ball, Jake

England

Clarke, Joe

England

Helm, Tom

England

Holden, Max

England

Pepper, Michael-Kyle

England

Scrimshaw, George

England

Hose, Adam

England

Stanley, Mitchell Terry

England

Lynn, Chris

Australia

Bopara, Ravi

England

Garton, George

England

Gregory, Lewis

England

Mousley, Dan

England

Fletcher, Andre

Grenada

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Shetty, Adhitya

United Arab Emirates

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Lewis, Kennar

Grenada

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Pienaar, Obus

South Africa

Gous, Andries

South Africa

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Herft, Kobe

Allen, Fabian

Jamaica

Shinwari, Usman

Pakistan

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Raja, Akif

United Arab Emirates

Smith, Kai

United Arab Emirates

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Carmichael, Jaden

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Daud, Kashif

United Arab Emirates

Maqsood, Waqas

Pakistan

Raza, Ahmed

United Arab Emirates

Parbeja, Nav

Ahmed, Sultan

United Arab Emirates

Irfan, Mohammad

Pakistan

Abbas, Kaunain

India

Khan, Rohid

United Arab Emirates

Ali, Umair

Zuhaib, Zubair

United Arab Emirates

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Kaleem, Yasir

Ali, Haider

Pakistan

Malik, Adeel

Pakistan

Tahir, Hamdan

United arab emirates

Mehmood, Syed Faridoun

Vaghela, Vatsal

Ahmed, Shiraz

Abid, Ali

Zahid, Karnal