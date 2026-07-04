Follow us
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Khan, Asif
Khan, Zahoor
Rizwan, Chundangapoyil
Aravind, Vritiya
Siddique, Junaid
Muhammad, Waseem
Khan, Aayan
Fuller, James
New Zealand
Wasim, Imad
Pakistan
Amir, Mohammad
Shamsi, Tabraiz
South Africa
Rossington, Adam
England
Tye, Andrew
Australia
Cutting, Ben
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Rashid, Adil
Parnell, Wayne
Rossouw, Rilee
Miller, David
Charles, Johnson
Saint Lucia
Khan, Usman
Brathwaite, Carlos
Barbados
Cottrell, Sheldon
Hosein, Akeal
Shah, Khushdil
Butt, Amad
Little, Joshua
Ireland
David, Tim
Afridi, Abbas
Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Boult, Trent
de Grandhomme, Colin
Perera, Kusal
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Asalanka, Charith
Fernando, Avishka
Theekshana, Morawakage Maheesh
Roy, Jason
Pretorius, Dwaine
Ahmed, Iftikhar
Hasaranga, Wanindu
Murid, Naveen-ul-Haq
Smith, Odean
Jamaica
Ahmad, Qais
Smeed, Will
Thushara, Nuwan
Dawson, Liam
Wiese, David
Namibia
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Cox, Jordan
Rajapaksa, Bhanuka
Neesham, Jimmy
Kohler-Cadmore, Tom
Gleeson, Richard
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Irshad, Salman
Powell, Rovman
Rutherford, Sherfane
Guyana
Omarzai, Azmatullah
Haris, Mohammad
Hatzoglou, Peter
Cornwall, Rahkeem
Antigua and Barbuda
Drakes, Dominic
Croospulle, Lasith
Nissanka, Pathum
Pathirana, Matheesha
Udana, Isuru
Paul, Keemo
Hasan, Nurul
Malan, Dawid
Topley, Reece
Salt, Phil
Ali, Moeen
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Janat, Karim
Zadran, Ibrahim
Khan, Zahir
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Farooqi, Fazalhaq
Singh, Harbhajan
India
Munro, Colin
Raees, Rumman
Mills, Tymal
Ali, Asif
Atkinson, Gus
Campher, Curtis
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Raina, Suresh
Uthappa, Robin
Sreesanth, Shanthakumaran
Dooley, Patrick
Green, Chris
Suri, Chirag
D'souza, Ethan
Sharafu, Alishan
Nortje, Anrich
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Gabriel, Shannon
Fernando, Binura
Du Plooy, Leus
van der Merwe, Roelof
Netherlands
Chowdhury, Mirttunjoy
de Kock, Quinton
Pooran, Nicholas
King, Brandon
Shepherd, Romario
Mathews, Angelo
Stone, Olly
Lawrence, Dan
Ali, Sabir
Dickwella, Niroshan
Karunaratne, Chamika
Akram, Wasim
Leede, Bas de
Cobb, Josh
Mithun, Abhimanyu
Emrit, Rayad
Munsey, George
Scotland
Sole, Chris
Chameera, Dushmantha
Abell, Tom
Wood, Luke
Banton, Tom
Cook, Sam
Chad
Shahzad, Rameez
Narine, Sunil
Russell, Andre
Hetmyer, Shimron
McCoy, Obed
Saint Vincent and the Grenadines
du Plessis, Faf
Lintott, Jacob
Ingram, Colin
Payne, David
Lyth, Adam
Howell, Benny
Whiteley, Ross
Ball, Jake
Clarke, Joe
Helm, Tom
Holden, Max
Pepper, Michael-Kyle
Scrimshaw, George
Hose, Adam
Stanley, Mitchell Terry
Lynn, Chris
Bopara, Ravi
Garton, George
Gregory, Lewis
Mousley, Dan
Fletcher, Andre
Grenada
Hameed, Basil
Khil, Ikram Ali
Rasooli, Darwish
Rahman, Ziaur
Rahman, Abdul
Zazai, Hazratullah
Shetty, Adhitya
Ullah, Muhammad Jawad
Lewis, Kennar
Bravo, Dwayne
Pienaar, Obus
Gous, Andries
Lewis, Evin
Herft, Kobe
Allen, Fabian
Shinwari, Usman
Chopra, Rahul
Raja, Akif
Smith, Kai
Deyal, Mark
Carmichael, Jaden
Salamkheil, Waqar
Daud, Kashif
Maqsood, Waqas
Raza, Ahmed
Parbeja, Nav
Ahmed, Sultan
Irfan, Mohammad
Abbas, Kaunain
Khan, Rohid
Ali, Umair
Zuhaib, Zubair
Nafay, Khawaja Muhammad
Kaleem, Yasir
Ali, Haider
Malik, Adeel
Tahir, Hamdan
United arab emirates
Mehmood, Syed Faridoun
Vaghela, Vatsal
Ahmed, Shiraz
Abid, Ali
Zahid, Karnal