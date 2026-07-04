Follow us
Tye, Andrew
Australia
Wade, Matthew
Finch, Aaron
Steven Peter Devereux Smith
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Maxwell, Glenn
Carey, Alex
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Agar, Ashton
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Warner, David
Zampa, Adam
Labuschagne, Marnus
Green, Cameron
Ellis, Nathan
Lyon, Nathan
Handscomb, Peter
Boland, Scott
Swepson, Mitch
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Cummins, Pat
Khawaja, Usman
Morris, Lance
Murphy, Todd
Richardson, Kane
Burns, Joe
Neser, Michael
Peirson, Jimmy
Sandhu, Gurinder
Truloff, Sam
Steketee, Mark
Wildermuth, Jack
Bazley, James
Heazlett, Sam
Bryant, Max
Edwards, Blake
Bartlett, Xavier
Street, Bryce
Sully, Connor
Guthrie, Liam
Willans, Matthew
Clayton, Jack
Sinfield, Jack
Burdon, Hugo
Prestwidge, Will
Whitney, Tom
Dooley, Patrick
McGiffin, Steven
Brown, Josh
Patterson, Kurtis
Tremain, Chris
Hughes, Daniel
Dwarshuis, Ben
Henriques, Moises
Hazlewood, Josh
Copeland, Trent
Green, Chris
Hatcher, Liam
Edwards, Mickey
Sams, Daniel
Sangha, Jason
Hackney, Ryan
Davies, Oliver
Edwards, Jack
Hadley, Ryan
Holt, Baxter J
Gilkes, Matthew
Sangha, Tanveer
Hearne, Lachlan
Kerr, Hayden
Nisbet, Jack
Verma, Hunar
Doddrell, Liam
Shaw, Lachlan
Salzmann, William
Nikitaras, Blake
Macdonald, Blake
Behrendorff, Jason
Short, D Arcy
Gannon, Cameron
Whiteman, Sam
Turner, Ashton
Bancroft, Cameron
Paris, Joel
Cartwright, Hilton
Kelly, Matthew
Richardson, Jhye
Marsh, Shaun
Moody, David
Stobo, Charles
England
Philippe, Josh
Hardie, Aaron
Fanning, Sam
Connolly, Cooper
Rocchiccioli, Corey
Jackson, Bryce
Goodwin, Jayden
Wyllie, Teague
McKenzie, Hamish
Greer, Samuel
Lehmann, Jake
Winter, Nick
Smith, Kelvin
Conway, Harry
Nielsen, Harry
Grant, David
Weatherald, Jake
McAndrew, Nathan John
Carder, Jake
Agar, Wes
Doggett, Brendan
Thornton, Henry
Johnson, Spencer
McSweeney, Nathan
Pope, Lloyd
Drew, Daniel
Manenti, Benjamin
Hunt, Henry
Scott, Liam
Kelly, Thomas
Capel, Bailey
Brazell, Kyle
Buckingham, Jordan
Cahill, Aidan
Higgins, Isaac
Matthias, Harry
King, Ryan
Hobson, Nick
Pattinson, James
Elliott, Sam
Maddinson, Nic
Dean, Travis
Harris, Marcus
Kellepotha, Prasad
Sri Lanka
Short, Matt
Harper, Sam
Pucovski, Will
Seymour, James
Holland, Jon
Merlo, Jonathan
Sutherland, Will
Prestwidge, Jack
Austria
Crone, Xavier
Harvey, Mackenzie
Evans, Zak
O’Connell, Tom
Perry, Mitch
Fraser-McGurk, Jake
Parker, Wil
Chandrasinghe, Ashley
McClure, Cameron
Couch, Brody L
O'Neill, Fergus
Kellaway, Campbell
O'Donnell, Tom
Rogers, Thomas
Bird, Jackson
Silk, Jordan
Stanlake, Billy
Hope, Bradley
McDermott, Ben
Andrews, Tom
Doran, Jake
Wakim, Charlie
Rogers, Tom
Bell, Gabe
Paine, Tim
Rainbird, Sam
Siddle, Peter
Webster, Beau
Jewell, Caleb Paul
Radhakrishnan, Nivethan
Meredith, Riley
Wright, Mac
Neil-Smith, Lawrence
Freeman, Jarrod
Carlisle, Iain
Ward, Tim
Owen, Mitchell J
Davis, Nicholas
Jain, Aryan
Haskett, Liam
Jacobs, Hanno
United Arab Emirates
Lovell, Angus
Curtis, Joel
Manenti, Harry John
Italy
Dixon, Harry
Fotia, Matthew
Blackford, Liam
Brasher, Dylan
Vernon, Josh
Straker, Tom
Weibgen, Hugh
Konstas, Sam
Macmillan, Rafael
Hicks, Ryan
Beardman, Mahli
Floros, Benji
Mclachlan, Dylan
McInerney, Conor J
Liam Winter, Jake
Balkin, Thomas
Chaudhary, Nikhil
India
Pawson, Ross
Warren, Douglas
Davies, Joel
Jaques, Phil
Shane Berry, Darren
Mark Stuart, Anthony
O Connor, Aidan
Peake, Oliver
Critchel, Keaton
Stow, Callum
Francis, Peter
Warren, Doug
Malajczuk, Will
Wadia, Jerrssis
Esterhuysen, Albert
Skelly, Samuel
Elliott, Kieran
Anlezark, Austin
Thompson, Campbell