Follow us
Khan, Sharjeel
Pakistan
Yamin, Aamer
Hamza, Mir
Tahir, Tayyab
Akram, Qasim
Javed, Akif
Ali, Haider
Akhlaq, Muhammad
Akram, Faisal
Masood, Shan
Rizwan, Mohammad
Ilyas, Mohammad
Shah, Khushdil
Ali, Anwar
Gul, Sameen
Sarwar, Mohammad
Afridi, Abbas
Ali, Zeeshan
Hong Kong, China
Ahmed, Sarfraz
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Asif, Umaid
Shakil, Saud
Yousuf, Omair
Khan, Aimal
Talat, Hussain
Ghulam, Kamran
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Khan, Zaman
Daniyal, Ahmad
Irfan, Shawaiz
Qadir, Usman
Irshad, Salman
Aziz, Danish
Iqbal, Arshad
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Jamal, Aamer
Muqeem, Sufiyan
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Wasim Jr, Mohammad
Maqsood, Sohaib
Ali, Asif
Khan, Mubashir
Turkiye
Amin, Adil
Akram, Wasim
Nasim, Saad
Sadaqat, Maaz
Khan, Sajid
Amin, Umar
Agha, Salman Ali
Butt, Imran
Khan, Saad
Sinha, Dahani
Huraira, Mohammad
Mumtaz, Mehran
Bhatti, Kashif
Asfand, Ali
Irfan SLA, Mohammad
Ullah, Najeeb
Mohsin, Mohammad
Farhan, Sahibzada
Shinwari, Usman
Mahmood, Aaliyan
Alam, Fawad
Manzoor, Khurram
Shafiq, Asad
Akbar, Mohammad Hamza
Ali, Abid
Zaryab, Ali
Bashir, Ahmed
Iqbal, Bilawal
Munir, Fahad
Shehzad, Ahmed
Salahuddin, Usman
Ahmed, Waqas
Siddiq, Umar
Ali, Junaid
Hussain, Rizwan
Shafiq, Ali
Shah, Hunain
Ali, Gauhar
Khan, Azam
Tariq, Usman
Ahmed, Waqar
Ibrahim, Mehran
Wali, Taj
Gul, Nabi
Israrullah
Imran, Mohammad
Khan, Niaz
Ali, Abbas
Jamil, Saqib
Tariq, Abuzar
Subhan, Fazal
Asghar, Mohammad
Aziz, Rameez
Iqbal, Fahad
Khan, Tabish
Ilyas, Junaid
Hasan, Mohammad
Mudassar, Ghulam
Raza ul Hasan, Syed
Alam, Ammad
Qureshi, Ashar
Umar, Mohammad
Ghouri, Ghazi
Habibullah
Ibrahim, Aftab
Yaqoob, Arif
Waqas, Ali
Chishti, Attiq
England
Faizan Khan, Mohammad
India
Ghumman, Azeem
Raza, Asad
Shehzad, Khurram
Saleem, Mohammad
Maqsood, Waqas
Khan, Abubakar
Shan, Ali
Ahmed, Raees
Sultan, Taimur
Abdullah, Ahmed Safi
Irfan, Mohammad
Ali, Mohammad
Nawab, Arham
Samad, Abdul
Nasir, Asim
Nabeel, Mohammad
Zafar, Muhammad
Mehdi, Bilal
Afzal, Mohammad
Qurban, Muhammad
Gul, Muhammad Shahzad
Saqib, Sameer
Akhtar, Shahzad
Alam, Rameez
Ali, Majid
Hussain, Tahir
Ahmed, Maqbool
Usman, Ali
Rafiq, Imran
Abbas, Zain
Ali jr, Basit
Mahmood, Zahid
Randhawa, Mohammad Imran
Babar, Yousuf
Siraj, Sharoon
Uddin, Siraj
Majid, Ali
Jahangir, Mohammad
Altaf, Hamayun
Mumtaz, Uzair
Sadaqat, Mohammad
Ashfaq, Ahmar
Khan, Haris Javed
Baig, Ahsan
Sarfraz, Farhan
Ayya, Saim
Afridi, Asif
Afridi, Rehan
Shah, Irfanullah
Irfan Jr, Mohammad
Aziz, Abdul
Hayatullah
Khan, Maaz
Samiullah jnr
Khan, Salman
Khan, Azaz
Usman, Mohammad
Arshadullah, .
Khan, Haseeb
Khan, Mohammad Waseem
Noor, Kashif
Yousuf, Sahal
Khan, Muhamamd Riaz
Aziz, Shahid
Ahme, Zeeshan
Anwar, Jamal
Bhatti, Bilawal
Sohail, Aamer
Khan, Taimur
Ahmed, Ashfaq
Khan, Jahandad
Waheed, Umar
Raza, Hasan
Tayyab Abbas
Khan, Umer
Masood, Umair
Malik, Zeeshan
Nawaz, Nasir
Riaz, Munir
Ul Mustafa, Raza
Fasih, Abdul
Ali, Kashif
Khan, Ziad
Shah, Aqib
Shafiq, Farhan
Khan, Atif
Anwar, Mohammad Awais
Khan, Rehman
Khan, Shiraz
Shahzad, Muhammad
Imran Dogar, Mohammad
Naved, Mohammad
Mir, Shoaib
Ali, Nauman
Khan, Imran
Mehran, Asfand
Akram, Shoaib
Zaid, Muhammad
Singh, R R
Rehman, Haseeb Ur
Ibrahim, Hashim
Fayyaz, Fakhir
Khan, Mohammad Wasim
Manzoor, Ali
Kamran Afzal, Mohammad
Shahid, Afaq
Ullah, Haseeb
Waheed, Mohammad
Ahmad, Nisar
ul Haq, Ibtasam
Khan, Farhan
Ashraf, Zeeshan
Butt, Hammad