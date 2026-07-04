Quaid e-Azam Trophy Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Quaid e-Azam Trophy

Khan, Sharjeel

Pakistan

Yamin, Aamer

Pakistan

Hamza, Mir

Pakistan

Tahir, Tayyab

Pakistan

Akram, Qasim

Pakistan

Javed, Akif

Pakistan

Ali, Haider

Pakistan

Akhlaq, Muhammad

Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Ilyas, Mohammad

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Ali, Anwar

Pakistan

Gul, Sameen

Pakistan

Sarwar, Mohammad

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Ali, Zeeshan

Hong Kong, China

Ahmed, Sarfraz

Pakistan

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Asif, Umaid

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Khan, Aimal

Talat, Hussain

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Irfan, Shawaiz

Pakistan

Qadir, Usman

Pakistan

Irshad, Salman

Pakistan

Aziz, Danish

Pakistan

Iqbal, Arshad

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Maqsood, Sohaib

Pakistan

Ali, Asif

Pakistan

Khan, Mubashir

Turkiye

Amin, Adil

Pakistan

Akram, Wasim

Nasim, Saad

Pakistan

Sadaqat, Maaz

Pakistan

Khan, Sajid

Pakistan

Amin, Umar

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Butt, Imran

Pakistan

Khan, Saad

Pakistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Huraira, Mohammad

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Bhatti, Kashif

Pakistan

Asfand, Ali

Pakistan

Irfan SLA, Mohammad

Pakistan

Ullah, Najeeb

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Shinwari, Usman

Pakistan

Mahmood, Aaliyan

Pakistan

Alam, Fawad

Pakistan

Manzoor, Khurram

Pakistan

Shafiq, Asad

Pakistan

Akbar, Mohammad Hamza

Pakistan

Ali, Abid

Pakistan

Zaryab, Ali

Pakistan

Bashir, Ahmed

Pakistan

Iqbal, Bilawal

Pakistan

Munir, Fahad

Pakistan

Shehzad, Ahmed

Pakistan

Salahuddin, Usman

Pakistan

Ahmed, Waqas

Pakistan

Siddiq, Umar

Pakistan

Ali, Junaid

Pakistan

Hussain, Rizwan

Pakistan

Shafiq, Ali

Pakistan

Shah, Hunain

Pakistan

Ali, Gauhar

Pakistan

Khan, Azam

Pakistan

Tariq, Usman

Pakistan

Ahmed, Waqar

Pakistan

Ibrahim, Mehran

Pakistan

Wali, Taj

Pakistan

Gul, Nabi

Pakistan

Israrullah

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Khan, Niaz

Pakistan

Ali, Abbas

Pakistan

Jamil, Saqib

Tariq, Abuzar

Subhan, Fazal

Pakistan

Asghar, Mohammad

Pakistan

Aziz, Rameez

Pakistan

Khan, Azam

Pakistan

Iqbal, Fahad

Pakistan

Khan, Tabish

Pakistan

Ilyas, Junaid

Pakistan

Hasan, Mohammad

Pakistan

Mudassar, Ghulam

Pakistan

Raza ul Hasan, Syed

Pakistan

Alam, Ammad

Pakistan

Qureshi, Ashar

Pakistan

Umar, Mohammad

Pakistan

Ghouri, Ghazi

Pakistan

Habibullah

Ibrahim, Aftab

Pakistan

Yaqoob, Arif

Pakistan

Waqas, Ali

Pakistan

Chishti, Attiq

England

Faizan Khan, Mohammad

India

Ghumman, Azeem

Pakistan

Raza, Asad

Pakistan

Shehzad, Khurram

Pakistan

Saleem, Mohammad

Pakistan

Maqsood, Waqas

Pakistan

Khan, Abubakar

Pakistan

Shan, Ali

Pakistan

Ahmed, Raees

Pakistan

Sultan, Taimur

Pakistan

Abdullah, Ahmed Safi

Pakistan

Irfan, Mohammad

Pakistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Nawab, Arham

Pakistan

Samad, Abdul

Pakistan

Nasir, Asim

Nabeel, Mohammad

Zafar, Muhammad

Pakistan

Mehdi, Bilal

Afzal, Mohammad

Qurban, Muhammad

Gul, Muhammad Shahzad

Saqib, Sameer

Akhtar, Shahzad

Alam, Rameez

Pakistan

Ali, Majid

Pakistan

Hussain, Tahir

Pakistan

Ahmed, Maqbool

Pakistan

Usman, Ali

Pakistan

Rafiq, Imran

Pakistan

Abbas, Zain

Pakistan

Ali jr, Basit

Mahmood, Zahid

Pakistan

Randhawa, Mohammad Imran

Babar, Yousuf

Siraj, Sharoon

Pakistan

Uddin, Siraj

Pakistan

Majid, Ali

Pakistan

Jahangir, Mohammad

Altaf, Hamayun

Mumtaz, Uzair

Pakistan

Sadaqat, Mohammad

Pakistan

Ashfaq, Ahmar

Khan, Haris Javed

Baig, Ahsan

Sarfraz, Farhan

Pakistan

Ayya, Saim

Afridi, Asif

Pakistan

Ali, Asif

Pakistan

Afridi, Rehan

Pakistan

Shah, Irfanullah

Pakistan

Irfan Jr, Mohammad

Pakistan

Aziz, Abdul

Hayatullah

Pakistan

Khan, Maaz

Pakistan

Samiullah jnr

Pakistan

Khan, Salman

Khan, Azaz

Pakistan

Usman, Mohammad

Arshadullah, .

Khan, Haseeb

Khan, Mohammad Waseem

Noor, Kashif

Yousuf, Sahal

Khan, Muhamamd Riaz

Aziz, Shahid

Ahme, Zeeshan

Anwar, Jamal

Pakistan

Bhatti, Bilawal

Pakistan

Sohail, Aamer

Pakistan

Khan, Taimur

Pakistan

Ahmed, Ashfaq

Pakistan

Khan, Jahandad

Pakistan

Waheed, Umar

Pakistan

Raza, Hasan

Pakistan

Tayyab Abbas

Pakistan

Khan, Umer

Pakistan

Masood, Umair

Pakistan

Malik, Zeeshan

Pakistan

Nawaz, Nasir

Pakistan

Riaz, Munir

Pakistan

Ul Mustafa, Raza

Fasih, Abdul

Pakistan

Ali, Kashif

Pakistan

Khan, Ziad

Pakistan

Shah, Aqib

Pakistan

Shafiq, Farhan

Khan, Atif

Anwar, Mohammad Awais

Khan, Rehman

Khan, Shiraz

Shahzad, Muhammad

Imran Dogar, Mohammad

Naved, Mohammad

Pakistan

Mir, Shoaib

Pakistan

Ali, Nauman

Pakistan

Khan, Imran

Pakistan

Mehran, Asfand

Pakistan

Akram, Shoaib

Zaid, Muhammad

Pakistan

Singh, R R

India

Rehman, Haseeb Ur

Ibrahim, Hashim

Fayyaz, Fakhir

Khan, Mohammad Wasim

Manzoor, Ali

Pakistan

Kamran Afzal, Mohammad

Pakistan

Shahid, Afaq

Pakistan

Ullah, Haseeb

Waheed, Mohammad

Pakistan

Ahmad, Nisar

Pakistan

ul Haq, Ibtasam

Pakistan

Khan, Farhan

Pakistan

Ashraf, Zeeshan

Pakistan

Butt, Hammad