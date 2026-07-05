Minor League Cricket Tournament Players

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Minor League

Rizwan, Chundangapoyil

United Arab Emirates

Khan, Sharjeel

Pakistan

Hamza, Mir

Pakistan

Gorawara, Adit

Asif, Umaid

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Irshad, Salman

Pakistan

Delport, Cameron

South Africa

Hamilton, Jahmar

Anguilla

Gore, Karima

USA

Archibald, Colin

India

Kirton, Nicholas

Canada

Hay, Gregory Robert

New Zealand

Bonner, Nkrumah

Jamaica

Palmer, Paul

Jamaica

Green, Derval

Jamaica

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Bramble, Anthony

Guyana

Hemraj, Chandrapaul

Guyana

Chanderpaul, Tagenarine

Guyana

Raees, Rumman

Pakistan

Erasmus, Gerhard

Namibia

Modani, Sushant

USA

Patel, Monank

India

Jones, Aaron

Barbados

Singh, Gajanand

USA

Jahangir, Shayan

Pakistan

Patel, Nisarg

USA

Singh, Jessy

USA

Kenjige, Nosthush

USA

Netravalkar, Saurabh

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Adams, Ferisco

South Africa

Hossain, Nasir

Bangladesh

Seymour, James

Australia

Couch, Brody L

Australia

Gordon, Jeremy

Canada

Wijeratne, Srimantha

Sri Lanka

Dutta, Nikhil

Canada

Bin Zafar, Saad

Canada

Thaker, Harsh

Canada

Singh, Ravinder Pal

Canada

Johnson, Aaron

Canada

Kumar, Parveen

Canada

Mukkamalla, Saiteja

USA

Bopara, Ravi

England

Williams, Kesrick

Saint Vincent and the Grenadines

Stewart, Navin

Maqsood, Zeeshan

Oman

Kallicharan, Kirstan

Trinidad and Tobago

Hamza, Amir

Afghanistan

Patel, Shivans

Rafiq, Usman

USA

Philip, Kyle

Trinidad and Tobago

Paradkar, Abhishek

USA

Glenn, Javelle

Jamaica

Lewis, Kennar

Grenada

Theron, Rusty

South Africa

Chetty, Cody

South Africa

Savage, Calvin

South Africa

Kumar, Milind

India

Aslam, Sami

Pakistan

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Milantha, Lahiru

Sri Lanka

Shahzad, Zia Muhammad

Pakistan

Schalkwyk, Shadley Van

South Africa

Kumar, Nitish

Canada

Dry, Corne

South Africa

Malhotra, Jaskaran

USA

Chand, Unmukt

India

Badar, Saif

Pakistan

Yadram, Bhaskar

Guyana

Sheikh, Ali

USA

Ladda, Sarabjit

India

Azam, Hammad

Pakistan

Adil, Ehsan

Pakistan

Ganeshka, Saideep

Plunkett, Liam

England

Anderson, Corey

New Zealand

Aponso, Amila

Sri Lanka

Roux, Carmi le

South Africa

Patel, Smit

India

Bishnoi, Chaitanya

England

Singh, Tajinder

India

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

USA

Singh, Harmeet

India

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Ranjane, Shubham

India

Anwar, Nauman

Pakistan

Simhadri, Phani

USA

Tromp, Matthew

South Africa

Pienaar, Obus

South Africa

Piedt, Dane

South Africa

Gous, Andries

South Africa

Ahmed, Mukhtar

Pakistan

Dill, Justin

South Africa

Bodugum, Akhilesh Reddy

USA

Gowda, Sujith

USA

Cheema, Rizwan

Canada

Joshi, Rishiv

Canada

Ahmadzai, Shahid

Canada

Singh, Jaskaran

India

Pathan, Rayyan

Canada

Kamal, Muhammad

Canada

Tariq, Hamza

Canada

Shinwari, Usman

Pakistan

Singh, Pargat

India

Bajwa, Dilpreet Singh

Canada

Samra, Yuvraj

Canada

Srivastava, Utkarsh

USA

Subramanian, Ateendra

Patel, Parth

Ramesh, Rishi

USA

Batra, Aaryan

Mehta, Bhavya

Chettipalayam, Prannav

USA

Arepally, Amogh

USA

Garg, Arya

USA

Nadkarni, Aarin

USA

Rao, Rounak

Kappa, Siddarth

USA

Ashraf, Usman

USA

Tromp, Joshua

South Africa

Haider, Saqlain

United Arab Emirates

Gatepalli, Karthik

Rashid, Hassan

Bangash, Hamza

Khan, Jannisar

Pakistan

Jamali, Naseer

Ugarkar, Rushil

USA

Haroon, Adnan

Pathare, Sidhesh

Saripella, Josh

Kannantha, Arya

Khalid, Hamza

Parikh, Laksh

Bajaj, Gourav

Suyal, Pawan Shakland

India

Satheesh, Shreyan

Khan, Imran

Pakistan

Babar, Fahad

Raja, Rameez

Dar, Rehman Athar

Valisammagari, Abhiram Reddy

USA

Gomel, Aakarshit

India

Bhatula, Sankhit

Ramdihal, Hemendra

Mazhar, Rizwan

Maheshram, Apurva

Ali, Azher

Tiwari, Samarth

Homraj, Akshay

Dua, Jaladh

Grover, Gaurav

Saeed, Burhan

Nazar, Salman

Canada

Patel, Sunny

India

Findlay, Shawn

Syed, Abdullah Nooran

Iftikhar, Noman

P, Rohan

Yasir, Mohammad

Pakistan

Marshall, Xavier

USA

Nadir, Junaid

Pakistan

Walia, Udaybir

India

Kanchan, Nikhil

Das, Sam Kalpesh

Shah, Siddhant

Jhamb, Arnav

Bajpai, Sudhanshu

Mir, Ahmed Ali

Lamba, Abhimanyu

India

Adada, Taran

Kumar, Kranthi

Vinnakota, Ujjal

Bhatia, Angad Singh

Ali Dar, Raza

Pakistan

Mahmood, Anas

Kumar, Akhil

Canada

Shaikh, Kamran Mehandi

Khan, Zia

Patel, Aryan

Ali, Mufassir

Hassan, Abul

Ramasamy, Santhosh

Vyas, Raj

Saleem, Waqas

Pakistan

Nigade, Mansingh

India

Dev Singh, Ian

India

Kumar, Duvvarapu Siva

India

Hassan, Mehdi

India

Prajith, Mudi

India

Kohli, Shashwat

India

Posanipally, Rohan

Raina, Jagroop

Bhardwaj, Rishi

Mullapudi, Mahidhar

Nama, Rahul

Vasavada, Nital

Kumar Rao, Pankaj

India

Suri, Pranay

Jariwala, Rahul

USA

Thadani, Dev

Graham, Gary

Santhanam, Srini

Buch, Arsh

Ghotra, Shamy

Zope, Omkar

Behera, Ritwik

Inder Singh, Ravi

India

Malek, Abdulahad

India

Narvekar, Neil Sham

Sharma, Bipul

India

Comerie, Matthew

Sehrawat, Sumit

Patel, Manav

Gnanasakthi, Bhaskaradipan

Adams, Dimitri

Desai, Hardik

Patel, Meetul

Dutchin, Roohit

Ahmed, Naseer

Trigar, William

Patel, Devarshi

Varadarajan, Advait

Leslie, Hedo