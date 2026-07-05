Follow us
Rizwan, Chundangapoyil
United Arab Emirates
Khan, Sharjeel
Pakistan
Hamza, Mir
Gorawara, Adit
Asif, Umaid
Talat, Hussain
Irshad, Salman
Delport, Cameron
South Africa
Hamilton, Jahmar
Anguilla
Gore, Karima
USA
Archibald, Colin
India
Kirton, Nicholas
Canada
Hay, Gregory Robert
New Zealand
Bonner, Nkrumah
Jamaica
Palmer, Paul
Green, Derval
Simmons, Lendl
Trinidad and Tobago
Bramble, Anthony
Guyana
Hemraj, Chandrapaul
Chanderpaul, Tagenarine
Raees, Rumman
Erasmus, Gerhard
Namibia
Modani, Sushant
Patel, Monank
Jones, Aaron
Barbados
Singh, Gajanand
Jahangir, Shayan
Patel, Nisarg
Singh, Jessy
Kenjige, Nosthush
Netravalkar, Saurabh
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Adams, Ferisco
Hossain, Nasir
Bangladesh
Seymour, James
Australia
Couch, Brody L
Gordon, Jeremy
Wijeratne, Srimantha
Sri Lanka
Dutta, Nikhil
Bin Zafar, Saad
Thaker, Harsh
Singh, Ravinder Pal
Johnson, Aaron
Kumar, Parveen
Mukkamalla, Saiteja
Bopara, Ravi
England
Williams, Kesrick
Saint Vincent and the Grenadines
Stewart, Navin
Maqsood, Zeeshan
Oman
Kallicharan, Kirstan
Hamza, Amir
Afghanistan
Patel, Shivans
Rafiq, Usman
Philip, Kyle
Paradkar, Abhishek
Glenn, Javelle
Lewis, Kennar
Grenada
Theron, Rusty
Chetty, Cody
Savage, Calvin
Kumar, Milind
Aslam, Sami
Mohsin, Mohammad
Milantha, Lahiru
Shahzad, Zia Muhammad
Schalkwyk, Shadley Van
Kumar, Nitish
Dry, Corne
Malhotra, Jaskaran
Chand, Unmukt
Badar, Saif
Yadram, Bhaskar
Sheikh, Ali
Ladda, Sarabjit
Azam, Hammad
Adil, Ehsan
Ganeshka, Saideep
Plunkett, Liam
Anderson, Corey
Aponso, Amila
Roux, Carmi le
Patel, Smit
Bishnoi, Chaitanya
Singh, Tajinder
Krishnamurthi, Sanjay Prasad
Singh, Harmeet
Jayasuriya, Shehan
Ranjane, Shubham
Anwar, Nauman
Simhadri, Phani
Tromp, Matthew
Pienaar, Obus
Piedt, Dane
Gous, Andries
Ahmed, Mukhtar
Dill, Justin
Bodugum, Akhilesh Reddy
Gowda, Sujith
Cheema, Rizwan
Joshi, Rishiv
Ahmadzai, Shahid
Singh, Jaskaran
Pathan, Rayyan
Kamal, Muhammad
Tariq, Hamza
Shinwari, Usman
Singh, Pargat
Bajwa, Dilpreet Singh
Samra, Yuvraj
Srivastava, Utkarsh
Subramanian, Ateendra
Patel, Parth
Ramesh, Rishi
Batra, Aaryan
Mehta, Bhavya
Chettipalayam, Prannav
Arepally, Amogh
Garg, Arya
Nadkarni, Aarin
Rao, Rounak
Kappa, Siddarth
Ashraf, Usman
Tromp, Joshua
Haider, Saqlain
Gatepalli, Karthik
Rashid, Hassan
Bangash, Hamza
Khan, Jannisar
Jamali, Naseer
Ugarkar, Rushil
Haroon, Adnan
Pathare, Sidhesh
Saripella, Josh
Kannantha, Arya
Khalid, Hamza
Parikh, Laksh
Bajaj, Gourav
Suyal, Pawan Shakland
Satheesh, Shreyan
Khan, Imran
Babar, Fahad
Raja, Rameez
Dar, Rehman Athar
Valisammagari, Abhiram Reddy
Gomel, Aakarshit
Bhatula, Sankhit
Ramdihal, Hemendra
Mazhar, Rizwan
Maheshram, Apurva
Ali, Azher
Tiwari, Samarth
Homraj, Akshay
Dua, Jaladh
Grover, Gaurav
Saeed, Burhan
Nazar, Salman
Patel, Sunny
Findlay, Shawn
Syed, Abdullah Nooran
Iftikhar, Noman
P, Rohan
Yasir, Mohammad
Marshall, Xavier
Nadir, Junaid
Walia, Udaybir
Kanchan, Nikhil
Das, Sam Kalpesh
Shah, Siddhant
Jhamb, Arnav
Bajpai, Sudhanshu
Mir, Ahmed Ali
Lamba, Abhimanyu
Adada, Taran
Kumar, Kranthi
Vinnakota, Ujjal
Bhatia, Angad Singh
Ali Dar, Raza
Mahmood, Anas
Kumar, Akhil
Shaikh, Kamran Mehandi
Khan, Zia
Patel, Aryan
Ali, Mufassir
Hassan, Abul
Ramasamy, Santhosh
Vyas, Raj
Saleem, Waqas
Nigade, Mansingh
Dev Singh, Ian
Kumar, Duvvarapu Siva
Hassan, Mehdi
Prajith, Mudi
Kohli, Shashwat
Posanipally, Rohan
Raina, Jagroop
Bhardwaj, Rishi
Mullapudi, Mahidhar
Nama, Rahul
Vasavada, Nital
Kumar Rao, Pankaj
Suri, Pranay
Jariwala, Rahul
Thadani, Dev
Graham, Gary
Santhanam, Srini
Buch, Arsh
Ghotra, Shamy
Zope, Omkar
Behera, Ritwik
Inder Singh, Ravi
Malek, Abdulahad
Narvekar, Neil Sham
Sharma, Bipul
Comerie, Matthew
Sehrawat, Sumit
Patel, Manav
Gnanasakthi, Bhaskaradipan
Adams, Dimitri
Desai, Hardik
Patel, Meetul
Dutchin, Roohit
Ahmed, Naseer
Trigar, William
Patel, Devarshi
Varadarajan, Advait
Leslie, Hedo