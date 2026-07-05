National T20 Cup Cricket Tournament Players
National T20 Cup
Mohammad Umar, Khwaja
Pakistan
Irfan Khan, Mohammad
Pakistan
Khan, Muhammad Musa
Pakistan
Hasnain, Mohammad
Pakistan
Bangalzai, Adul Wahid
Pakistan
Shafique, Abdullah
Pakistan
Khan, Mohammad Azam
Pakistan
Huraira, Mohammad
Pakistan
Zulkifal, Muhammad
Pakistan
Arif, Mohammad Tayyab
Pakistan
Irfan SLA, Mohammad
Pakistan
Farhan, Sahibzada
Pakistan
Rahimi, Mohammad Ibrahim
Norway
Abdullah, Ahmed Safi
Pakistan
Sadaqat, Mohammad
Pakistan
Kamran Afzal, Mohammad
Pakistan
Mohammad, Arshad
Hong Kong, China
Muhammed, Shahzad
Pakistan
Khan, Muhammad Mohsin
Pakistan
Khan, Mohammad Amir
Pakistan
Israrullah, Israrullah
Pakistan
Habib Khan, Atizaz
Pakistan
Shahnawaz, Dahani
Pakistan
Hurraira, Muhammad
Pakistan