National T20 Cup Cricket Tournament Players

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National T20 Cup

Khan, Sharjeel

Pakistan

Mohammad Umar, Khwaja

Pakistan

Malik, Shoaib

Pakistan

Yamin, Aamer

Pakistan

Hamza, Mir

Pakistan

Tahir, Tayyab

Pakistan

Akram, Qasim

Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Javed, Akif

Pakistan

Ali, Haider

Pakistan

Akhlaq, Muhammad

Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Khan, Muhammad Musa

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Ilyas, Mohammad

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Butt, Amad

Pakistan

Ali, Anwar

Pakistan

Gul, Sameen

Pakistan

Sarwar, Mohammad

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Ihsanullah

Pakistan

Minhas, Arafat

Pakistan

Akmal, Umar

Pakistan

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Ali, Ahsan

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Khan, Bismillah

Pakistan

Asif, Umaid

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Bangalzai, Adul Wahid

Pakistan

Khan, Yasir

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Baig, Mirza Tahir

Azam, Babar

Pakistan

Qadir, Usman

Pakistan

Irshad, Salman

Pakistan

Aziz, Danish

Pakistan

Iqbal, Arshad

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Masood, Saad

Pakistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Maqsood, Sohaib

Pakistan

Ali, Asif

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

Zameer, Zeeshan

Pakistan

Khan, Mubasir

Pakistan

Khalid, Usman

Amin, Adil

Pakistan

Hafeez, Ahsan

Pakistan

Nasim, Saad

Pakistan

Sadaqat, Maaz

Pakistan

Abbas, Mohammad

Pakistan

Khan, Sajid

Pakistan

Imam-ul-Haq

Pakistan

Amin, Umar

Pakistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Butt, Imran

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Khan, Saad

Pakistan

Mahmood, Athar

Huraira, Mohammad

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Bhatti, Kashif

Pakistan

Asfand, Ali

Pakistan

Hassan, Amir

Pakistan

Riaz, Wahaj

Pakistan

Ibtisam, Mohammad

Baig, Saad

Pakistan

Hussain, Shamyl

Pakistan

Zulkifal, Muhammad

Pakistan

Awais, Azan

Pakistan

Arif, Mohammad Tayyab

Pakistan

Hussain, Ahmed

Pakistan

Irfan SLA, Mohammad

Pakistan

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Shinwari, Usman

Pakistan

Akram, Mohammad

Pakistan

Khan, Ahmed

Pakistan

Manzoor, Khurram

Pakistan

Rahimi, Mohammad Ibrahim

Norway

Hussain, Yasir

Shafiq, Asad

Pakistan

Ali, Abid

Pakistan

Zaryab, Ali

Pakistan

Bashir, Ahmed

Pakistan

Shehzad, Ahmed

Pakistan

Siddiq, Umar

Pakistan

Ali, Junaid

Pakistan

Hussain, Rizwan

Pakistan

Shah, Hunain

Pakistan

Tariq, Usman

Pakistan

Gul, Nabi

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Khan, Niaz

Pakistan

Ali, Abbas

Pakistan

Tariq, Abuzar

Asghar, Mohammad

Pakistan

Aziz, Rameez

Pakistan

Mudassar, Ghulam

Pakistan

Alam, Ammad

Pakistan

Qureshi, Ashar

Pakistan

Ghouri, Ghazi

Pakistan

Ibrahim, Aftab

Pakistan

Yaqoob, Arif

Pakistan

Ghumman, Azeem

Pakistan

Raza, Asad

Pakistan

Shehzad, Khurram

Pakistan

Maqsood, Waqas

Pakistan

Khan, Abubakar

Pakistan

Shan, Ali

Pakistan

Ahmed, Raees

Pakistan

Sultan, Taimur

Pakistan

Abdullah, Ahmed Safi

Pakistan

Irfan, Mohammad

Pakistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Nawab, Arham

Pakistan

Samad, Abdul

Pakistan

Nasir, Asim

Zafar, Muhammad

Pakistan

Mehdi, Bilal

Gul, Muhammad Shahzad

Ali, Majid

Pakistan

Usman, Ali

Pakistan

Abbas, Zain

Pakistan

Mahmood, Zahid

Pakistan

Siraj, Sharoon

Pakistan

Uddin, Siraj

Pakistan

Majid, Ali

Pakistan

Mumtaz, Uzair

Pakistan

Sadaqat, Mohammad

Pakistan

Afridi, Asif

Pakistan

Afridi, Rehan

Pakistan

Shah, Irfanullah

Pakistan

Khan, Salman

Khan, Azaz

Pakistan

Noor, Kashif

Khan, Muhamamd Riaz

Aziz, Shahid

Bhatti, Bilawal

Pakistan

Khan, Taimur

Pakistan

Khan, Jahandad

Pakistan

Masood, Umair

Pakistan

Malik, Zeeshan

Pakistan

Nawaz, Nasir

Pakistan

Ul Mustafa, Raza

Ali, Kashif

Pakistan

Shah, Aqib

Pakistan

Khan, Atif

Anwar, Mohammad Awais

Imran Dogar, Mohammad

Khan, Imran

Pakistan

Zaid, Muhammad

Pakistan

Kamran Afzal, Mohammad

Pakistan

Ullah, Haseeb

Ahmad, Nisar

Pakistan

Ashraf, Zeeshan

Pakistan

Mohammad, Arshad

Hong Kong, China

Faizan, Muhammad

Pakistan

Saleem, Mohammad

Pakistan

Farooq, Mohammad

Samiullah

Pakistan

Khan, Sohail

Pakistan

Faiq, Mohammad

Pakistan

Muhammed, Shahzad

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Akram, Waseem

Khan, Maaz

Azmat, Aamer

Pakistan

Khan, Azam

Rameez, Mohammad

Pakistan

Asadullah

Pakistan

Hussain, Tahir

Pakistan

Khan, Muhammad Mohsin

Pakistan

Ahmed, Waqar

Pakistan

Ziaullah

Ahmed, Aftab

Ali, Basit

Hussain, Fahad

Ayaz, Mohammad

Deen, Mohammad

Pakistan

Ikram, Mohammad

Shahid, Mohammad

Khan, Nasir

Pakistan

Ahmed, Shoaib

Ahmed, Zahoor

Khan, Zubair

Wasif, Muneeb

Pakistan

Khan, Mohammad Amir

Pakistan

Tahir, Zeeshan

Ali, Asif

Irfan, Mohammad

Pakistan

Israrullah, Israrullah

Pakistan

Ali, Sajjad

Pakistan

Khan, Imran

Ahmed, Afaq

Pakistan

Khan, Shahab

Pakistan

Usman, Khalid

Pakistan

Habib Khan, Atizaz

Pakistan

Shah, Yasir

Pakistan

Khan, Fayyaz

Pakistan

Naz, Adil

Pakistan

Shahnawaz, Dahani

Pakistan

Mehmood, Ashir

Hurraira, Muhammad

Pakistan

Waqar, Momin

Nazar, Hamza

Pakistan

Asif, Bilal

Pakistan

Akhtar, Shoaib

Rizwan, Hasan

Pakistan

Hasan, Sami

Naveed, Muhammad

Rasheed, Mehrooz

Waleed, Mohammad

Ali, Shakeeb

Ibrahim, Sajjad

Pakistan

Khalil, Khubaih

Pakistan