Legends Cricket League Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Legends Cricket League

Tye, Andrew

Australia

Brathwaite, Carlos

Barbados

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Guptill, Martin

New Zealand

Worker, George

New Zealand

Wagner, Neil

New Zealand

de Grandhomme, Colin

New Zealand

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Faiz, Ahmed

Malaysia

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Taylor, Ross

New Zealand

Perera, Thisara

Sri Lanka

Afghan, Asghar

Afghanistan

Udana, Isuru

Sri Lanka

Dilshan, Tillakaratne

Sri Lanka

Fernando, Dilhara

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Razzak, Abdur

Bangladesh

Patel, Samit

England

Panesar, Monty

England

O Brien, Kevin

Ireland

Amla, Hashim

South Africa

Kallis, Jacques

South Africa

Morkel, Morne

South Africa

van Wyk, Morne

South Africa

Best, Tino

Barbados

Gayle, Chris

Jamaica

Powell, Ricardo

Jamaica

Ramdin, Denesh

Trinidad and Tobago

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Finch, Aaron

Australia

Watson, Shane

Australia

Mohammed, Jason

Trinidad and Tobago

Khan, Imran

Trinidad and Tobago

Khan, Rameez

Blackwood, Jermaine

Jamaica

Singh, Harbhajan

India

Levi, Richard

South Africa

Awana, Parvinder

India

Hooda, Kuldeep

India

Compton, Nick

England

Binny, Stuart

India

Leverock, Kamau

Bermuda

Ashwin, Ravichandran

India

Pujara, Cheteshwar

India

Dinda, Ashok

India

Bisla, Manvinder

India

Gambhir, Gautam

India

Kaif, Mohammad

India

Kumar, Praveen

India

Ojha, Pragyan

India

Patel, Parthiv

India

Pathan, Yusuf

India

Pathan, Irfan

India

Raina, Suresh

India

Uthappa, Robin

India

Tambe, Pravin

India

Sreesanth, Shanthakumaran

India

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Gabriel, Shannon

Trinidad and Tobago

Marsh, Shaun

Australia

Rasool, Parvez

India

Clarke, Rikki

England

Gupta, Praveen

India

Mithun, Abhimanyu

India

Maharoof, Farveez

Sri Lanka

Bist, Robin

India

Emrit, Rayad

Trinidad and Tobago

Tomar, Gaurav

India

Coetzer, Kyle

Scotland

Singh, Anureet

India

Mustard, Phil

England

Munaweera, Dilshan

Sri Lanka

Pandey, Ishwar

India

Yadav, Rahul Mahesh

Trego, Peter

England

Rayudu, Ambati

India

Dhawan, Shikhar

India

Dhawan, Rishi

India

Singh, Baltej

India

Cariappa, KC

India

Karthik, Dinesh

India

Chawla, Piyush

India

Panchal, Priyank Kirit

India

Murtagh, Tim

Ireland

Lakmal, Suranga

Sri Lanka

Bopara, Ravi

England

Walton, Chadwick

Jamaica

Stewart, Navin

Khan, Shoaib

Oman

Alam, Aftab

Afghanistan

Ishaq, Waqarullah

Afghanistan

Thilanchana, Adeesha

Sri Lanka

Singh, Yashpal

India

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Bhati, Suboth

India

Lewis, Kennar

Grenada

Khan, Ayan

Oman

Theron, Rusty

South Africa

Kumar, Milind

India

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Malhotra, Jaskaran

USA

Paul, Jaskaranvir Singh

British Indian Ocean Territory

Singh, Gurkeerat

India

Ladda, Sarabjit

India

Plunkett, Liam

England

Anderson, Corey

New Zealand

White, David

South Africa

Aponso, Amila

Sri Lanka

Perera, Angelo

Sri Lanka

Pienaar, Obus

South Africa

Piedt, Dane

South Africa

Sran, Barinder

India

Masakadza, Hamilton

Zimbabwe

Ahlawat, Anup

Tiwary, Saurabh

India

Chigumbura, Elton

Zimbabwe

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Suyal, Pawan Shakland

India

Kumar Rao, Pankaj

India

Sharma, Bipul

India

Verma, Amit

India

Appanna, KP

India

Searles, Javon

Barbados

Perera, Angelo

Joshi, Aniruddha

India

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Siddiqui, Junaid

Canada

Botha, Johan

South Africa

Jackson, Sheldon

India

Sharma, Ritik

Bishnoi, Rajesh

India

Singh, Rituraj

India

Rajpoot, Ankit

India

Griffith, Trevon

Guyana

Nurse, Ashley

Barbados

Barnwell, Christopher

Smith, Dwayne

Barbados

Nadeem, Shahbaz

India

Kumar, Monu

India

Gandhi, Chirag

India

Singh, Sumit

India

Kulkarni, Dhawal

India

Sharma, Rahul

India

McCarthy, Andre

Jamaica

Shukla, Rahul

India

Prajapati, Kashyap Harishbhai

Oman

Mire, Solomon

Zimbabwe

Abdulla, Iqbal

India

Karia, Jesal

India

Edwards, Kirk

Barbados

Dunk, Ben

Australia

Rao, Gnaneswara

India

Singh, Amitoze

India

McClenaghan, Mitchell

New Zealand

Khurana, Chirag

India

Benn, Sulieman

Barbados

Bhatia, Rajat

India

Chaudhary, Ishwar

India

Johnston, Trent

Ireland

Goswami, Shreevats

India

Negi, Pawan

India

Hassan, Hamid

Afghanistan

Nagar, Yogesh

India

Paunikar, Amit

India

Jhunjhunwala, Abhishek

India

Shah, Pinal

India

Sidebottom, Ryan

England

Patel, Munaf

India

Bennett, Hamish

New Zealand

Raval, Dhruv

India

Bishoo, Devendra

Guyana

Taylor, Jerome

Jamaica

Badrinath, S

India

Laughlin, Ben

Australia

Raza, Ahmed

United Arab Emirates

Reardon, Nathan

Australia

Yagnik, Dishant

India

Chipli, Bharat

India

Edwards, Fidel

Barbados

Pietersen, Kevin

England

Jakati, Shadab

India

Singh, Pankaj

India

Ryder, Jesse

New Zealand

Gunathilaka, Danushka

Sri Lanka

Porterfield, William

Ireland

Rajan, Anand

India

Wagh, Shrikant

India

Prasad, Dhammika

Sri lanka

Utseya, Prosper

Zimbabwe

Dernbach, Jade

England

Takawale, Yogesh

India

Kapugedera, Chamara

Sri lanka

Mishra, Mohnish

India

Tyagi, Sudeep

India

Shukla, Shivakant

India

Suman, Tirumalasetti

India

Srivastava, Tanmay

India

White, Cameron

Australia

Kumar, Vinay

India

Tiwary, Manoj

India

Christian, Dan

Australia

Pathania, Diwesh

India

Behera, Natraj

India

Fazal, Faiz

India

Ojha, Naman

India

Bell, Ian

England

Nabi, Abid

India

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Mendis, Jeevan

Sri lanka

Jadhav, Kedar

Mooney, John

Ireland

Das, Debabrata

India

Sharma, Manan

India

Quadri, Samar

India

Jangid, Ravi

India

Cooper, Kevon

Trinidad and tobago

Nechim, Abu

India

Yadav, Avinash

India

Cummins, Miguel

Barbados

Wakhare, Akshay

India

Pratap Singh, Veer

India

Santosh Raut, Abhishek

India

Pushpakumara, Malinda

Sri lanka

Trivedi, Siddharth

India

Shahzad, Mohammad

Afghanistan

Kanwar, Sarul

India

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Ganegama, Akalanka

Sri lanka

Pathan, Asad

India

Thirimanne, Lahiru

Sri lanka

Sakuja, Abhishek

India

Yadav, Rahul

Khan, Mausif

India

Kolsawala, Jaykishan

India