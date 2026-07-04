Major League Cricket Cricket Tournament Players

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Major League Cricket

Linde, George

South Africa

Burger, Nandre

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

Wasim, Imad

Pakistan

Tahir, Imran

South Africa

Tye, Andrew

Australia

Wade, Matthew

Australia

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Parnell, Wayne

South Africa

Rossouw, Rilee

South Africa

Miller, David

South Africa

Ilyas, Mohammad

Pakistan

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Little, Joshua

Ireland

David, Tim

Australia

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Guptill, Martin

New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Roy, Jason

England

Pretorius, Dwaine

South Africa

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Wiese, David

Namibia

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Khan, Rashid

Afghanistan

Rauf, Haris

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Phillips, Glenn

New Zealand

Rabada, Kagiso

South Africa

Fortuin, Bjorn

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Mulder, Wiaan

South Africa

Esterhuizen, Connor

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Staden, Slade van

Hamilton, Jahmar

Anguilla

Walsh Jr, Hayden

USA

Gore, Karima

USA

Drakes, Dominic

Barbados

Silva, Amshi de

Mitchell, Daryl

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Gayle, Chris

Jamaica

Finch, Aaron

Australia

Watson, Shane

Australia

Paul, Keemo

Guyana

Kohli, Virat

India

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Carey, Alex

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Munro, Colin

New Zealand

Hales, Alex

England

Adair, Mark

Ireland

Ashwin, Ravichandran

India

Cummins, Pat

Australia

Morris, Lance

Australia

Taylor, Steven

USA

Patel, Monank

India

Jones, Aaron

Barbados

Singh, Gajanand

USA

Jahangir, Shayan

Pakistan

Patel, Nisarg

USA

Singh, Jessy

USA

Kenjige, Nosthush

USA

Netravalkar, Saurabh

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Bartlett, Xavier

Australia

Brown, Josh

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Henriques, Moises

Australia

Sams, Daniel

Australia

Edwards, Jack

Australia

Sangha, Tanveer

Australia

Klaasen, Heinrich

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Behrendorff, Jason

Australia

Gannon, Cameron

Australia

Philippe, Josh

Australia

Hardie, Aaron

Australia

Connolly, Cooper

Australia

Johnson, Spencer

Australia

Pope, Lloyd

Australia

de Kock, Quinton

South Africa

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

Shepherd, Romario

Guyana

Potgieter, Delano

South Africa

Root, Joe

England

Short, Matt

Australia

Harvey, Mackenzie

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Couch, Brody L

Australia

Siddle, Peter

Australia

Owen, Mitchell J

Australia

Mukkamalla, Saiteja

USA

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

Hetmyer, Shimron

Guyana

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

du Plessis, Faf

South Africa

Holland, Ian

Australia

Fletcher, Andre

Grenada

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Mehmood, Asif

Rafiq, Usman

USA

Philip, Kyle

Trinidad and Tobago

Paradkar, Abhishek

USA

Ganesh, Adithya

India

Theron, Rusty

South Africa

Chetty, Cody

South Africa

Fleming, Stephen

New Zealand

Savage, Calvin

South Africa

Kumar, Milind

India

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Aslam, Sami

Pakistan

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Milantha, Lahiru

Sri Lanka

Stevenson, Cameron

Australia

Shahzad, Zia Muhammad

Pakistan

Schalkwyk, Shadley Van

South Africa

Kumar, Nitish

Canada

Dry, Corne

South Africa

Malhotra, Jaskaran

USA

Chand, Unmukt

India

Simmons, Phil

Trinidad and Tobago

Badar, Saif

Pakistan

Yadram, Bhaskar

Guyana

Sheikh, Ali

USA

Ladda, Sarabjit

India

Azam, Hammad

Pakistan

Adil, Ehsan

Pakistan

Ganeshka, Saideep

Plunkett, Liam

England

Anderson, Corey

New Zealand

White, David

South Africa

Aponso, Amila

Sri Lanka

Roux, Carmi le

South Africa

Patel, Smit

India

Bishnoi, Chaitanya

England

Singh, Tajinder

India

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

USA

Perera, Angelo

Sri Lanka

Singh, Harmeet

India

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Ranjane, Shubham

India

Anwar, Nauman

Pakistan

Simhadri, Phani

USA

Tromp, Matthew

South Africa

Pienaar, Obus

South Africa

Piedt, Dane

South Africa

Gous, Andries

South Africa

Ahmed, Mukhtar

Pakistan

Dill, Justin

South Africa

Bodugum, Akhilesh Reddy

USA

Gowda, Sujith

USA

Zia-ul-Haq

Pakistan

Allen, Fabian

Jamaica

Forde, Matthew

Barbados

Amre, Pravin

India

Ugarkar, Rushil

USA

Gomel, Aakarshit

India

Patel, Sunny

India

Lamba, Abhimanyu

India

Jariwala, Rahul

USA

Davis, Derone

Trinidad and Tobago

Drysdale, Juanoy

USA

Nannan, Raj Rocky

Guyana

Richards, Heath

USA

Khan, Hassan

Pakistan

Desai, Ayan

USA

Clinton, Ruben

USA

Ramsaran, Kristopher

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Chaudhary, Nikhil

India

Mudassar, Ghulam

Pakistan

Forrester, Dian

South Africa

Pretorius, Lhuan-dre

South Africa

Luus, Tristan

South Africa

Viljoen, Hardus

South Africa

Chopra, Agni

India

Peake, Oliver

Australia

Stow, Callum

Australia

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Mohammad, Yasir Saeed

United states

Tromp, Joshua

United states

Gattepalli, Karthik

Lumba, Sharad

India

Singh, Kunwarjeet

USA

Brown, Achilles

Nayak, Sujit

India

Wiig, Stephen

USA

Khan, Adam

Ahmadzai, Faisal Khan

Afghanistan

De Silva, Amshi

Sri lanka

Immanuel, Anirudh

Ganesh, Saideep

United states

de Villiers, AB

South africa