Follow us
Linde, George
South Africa
Burger, Nandre
Breetzke, Matthew
Jansen, Marco
Wasim, Imad
Pakistan
Tahir, Imran
Tye, Andrew
Australia
Wade, Matthew
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Parnell, Wayne
Rossouw, Rilee
Miller, David
Ilyas, Mohammad
Hosein, Akeal
Little, Joshua
Ireland
David, Tim
Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Guptill, Martin
New Zealand
Chapman, Mark
Ferguson, Lockie
Lister, Benjamin
Williamson, Kane
Boult, Trent
Santner, Mitchell
Seifert, Tim
Shanaka, Dasun
Sri Lanka
Roy, Jason
England
Pretorius, Dwaine
Murid, Naveen-ul-Haq
Ahmad, Qais
Wiese, David
Namibia
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Khan, Rashid
Rauf, Haris
Khan, Zaman
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Powell, Rovman
Jamaica
Rutherford, Sherfane
Guyana
Omarzai, Azmatullah
Phillips, Glenn
Rabada, Kagiso
Fortuin, Bjorn
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Esterhuizen, Connor
Maharaj, Keshav
Baartman, Ottniel
Staden, Slade van
Hamilton, Jahmar
Anguilla
Walsh Jr, Hayden
USA
Gore, Karima
Drakes, Dominic
Barbados
Silva, Amshi de
Mitchell, Daryl
Henry, Matt
Gayle, Chris
Finch, Aaron
Watson, Shane
Paul, Keemo
Kohli, Virat
India
Steven Peter Devereux Smith
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Maxwell, Glenn
Carey, Alex
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Warner, David
Zampa, Adam
Ellis, Nathan
Naib, Gulbadin
Ahmad, Noor
Farooqi, Fazalhaq
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Munro, Colin
Hales, Alex
Adair, Mark
Ashwin, Ravichandran
Cummins, Pat
Morris, Lance
Taylor, Steven
Patel, Monank
Jones, Aaron
Singh, Gajanand
Jahangir, Shayan
Patel, Nisarg
Singh, Jessy
Kenjige, Nosthush
Netravalkar, Saurabh
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Milne, Adam
Ravindra, Rachin
Allen, Finn
Sears, Ben
Robinson, Tim
Bartlett, Xavier
Brown, Josh
Dwarshuis, Ben
Henriques, Moises
Sams, Daniel
Edwards, Jack
Sangha, Tanveer
Klaasen, Heinrich
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Ferreira, Donavon
Brevis, Dewald
Nortje, Anrich
Coetzee, Gerald
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Behrendorff, Jason
Gannon, Cameron
Philippe, Josh
Hardie, Aaron
Connolly, Cooper
Johnson, Spencer
Pope, Lloyd
de Kock, Quinton
Pooran, Nicholas
Shepherd, Romario
Potgieter, Delano
Root, Joe
Short, Matt
Harvey, Mackenzie
Fraser-McGurk, Jake
Couch, Brody L
Siddle, Peter
Owen, Mitchell J
Mukkamalla, Saiteja
Narine, Sunil
Russell, Andre
Hetmyer, Shimron
McCoy, Obed
Saint Vincent and the Grenadines
du Plessis, Faf
Holland, Ian
Fletcher, Andre
Grenada
Ghazanfar, Allah Mohammad
Mehmood, Asif
Rafiq, Usman
Philip, Kyle
Paradkar, Abhishek
Ganesh, Adithya
Theron, Rusty
Chetty, Cody
Fleming, Stephen
Savage, Calvin
Kumar, Milind
Bravo, Dwayne
Aslam, Sami
Mohsin, Mohammad
Milantha, Lahiru
Stevenson, Cameron
Shahzad, Zia Muhammad
Schalkwyk, Shadley Van
Kumar, Nitish
Canada
Dry, Corne
Malhotra, Jaskaran
Chand, Unmukt
Simmons, Phil
Badar, Saif
Yadram, Bhaskar
Sheikh, Ali
Ladda, Sarabjit
Azam, Hammad
Adil, Ehsan
Ganeshka, Saideep
Plunkett, Liam
Anderson, Corey
White, David
Aponso, Amila
Roux, Carmi le
Patel, Smit
Bishnoi, Chaitanya
Singh, Tajinder
Krishnamurthi, Sanjay Prasad
Perera, Angelo
Singh, Harmeet
Jayasuriya, Shehan
Ranjane, Shubham
Anwar, Nauman
Simhadri, Phani
Tromp, Matthew
Pienaar, Obus
Piedt, Dane
Gous, Andries
Ahmed, Mukhtar
Dill, Justin
Bodugum, Akhilesh Reddy
Gowda, Sujith
Zia-ul-Haq
Allen, Fabian
Forde, Matthew
Amre, Pravin
Ugarkar, Rushil
Gomel, Aakarshit
Patel, Sunny
Lamba, Abhimanyu
Jariwala, Rahul
Davis, Derone
Drysdale, Juanoy
Nannan, Raj Rocky
Richards, Heath
Khan, Hassan
Desai, Ayan
Clinton, Ruben
Ramsaran, Kristopher
Salamkheil, Waqar
Chaudhary, Nikhil
Mudassar, Ghulam
Forrester, Dian
Pretorius, Lhuan-dre
Luus, Tristan
Viljoen, Hardus
Chopra, Agni
Peake, Oliver
Stow, Callum
Mohammad, Yasir Saeed
United states
Tromp, Joshua
Gattepalli, Karthik
Lumba, Sharad
Singh, Kunwarjeet
Brown, Achilles
Nayak, Sujit
Wiig, Stephen
Khan, Adam
Ahmadzai, Faisal Khan
De Silva, Amshi
Sri lanka
Immanuel, Anirudh
Ganesh, Saideep
de Villiers, AB
South africa