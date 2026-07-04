Follow us
Linde, George
South Africa
Stubbs, Tristan
Wasim, Imad
Pakistan
Amir, Mohammad
Shamsi, Tabraiz
Tahir, Imran
Cutting, Ben
Australia
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Rossouw, Rilee
Miller, David
Rizwan, Mohammad
Charles, Johnson
Saint Lucia
Brathwaite, Carlos
Barbados
Cottrell, Sheldon
Hosein, Akeal
Mir, Usama
Little, Joshua
Ireland
David, Tim
Afridi, Abbas
Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Guptill, Martin
New Zealand
Seifert, Tim
Wellalage, Dunith Nethmika
Sri Lanka
Theekshana, Morawakage Maheesh
Roy, Jason
England
Pretorius, Dwaine
Nawaz, Mohammad
Hasaranga, Wanindu
Murid, Naveen-ul-Haq
Smith, Odean
Jamaica
Ahmad, Qais
Naseem Shah
Smeed, Will
Thushara, Nuwan
Wiese, David
Namibia
Billings, Sam
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Zaman, Fakhar
Hope, Shai
Rajapaksa, Bhanuka
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Irshad, Salman
Powell, Rovman
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Rutherford, Sherfane
Guyana
Omarzai, Azmatullah
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Hatzoglou, Peter
Phillips, Glenn
van der Dussen, Rassie
Maharaj, Keshav
Bosch, Eathan
Hamilton, Jahmar
Anguilla
Walsh Jr, Hayden
USA
Cornwall, Rahkeem
Antigua and Barbuda
Louis, Jeremiah
Saint Kitts and Nevis
Carty, Keacy
Sint Maarten
James, Kofi
Gore, Karima
Louis, Mikyle
Pitman, Kevin
Brooks, Shamarh
Springer, Shamar
Primus, Roshon
Drakes, Dominic
Jordan, Akeem
Simmonds, Ramon Romario
Wickham, Kevin
McAllister, Jair
Greaves, Justin
Athanaze, Alick
Dominica
Melius, Kimani
John, Ryan
Bishop, Teddy
Jeremiah, Johann
Williams, Sean
Pathirana, Matheesha
Clarkson, Joshua Andrew
Gordon, Nicholson
Mckenzie, Kirk
India
Patel, Samit
Bravo, Darren
Cariah, Yannick
Pierre, Khary
Jangoo, Amir
Hinds, Terrance
Goolie, Jyd Uri
Permaul, Veerasammy
Beaton, RR
Hemraj, Chandrapaul
Savory, Kemol
Paul, Keemo
Nedd, Ashmead Romano
Nandu, Matthew
Sinclair, Kevin
Anderson, Kevlon
Neutral
Joseph, Shamar
Jordan, Chris
Ali, Moeen
Motie, Gudakesh
Blackwood, Jermaine
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Farooqi, Fazalhaq
Khan, Mohammad Azam
Munro, Colin
Hales, Alex
Mills, Tymal
Curran, Tom
Tucker, Lorcan
Taylor, Steven
Jones, Aaron
Netravalkar, Saurabh
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Robinson, Tim
Green, Chris
Sams, Daniel
Klaasen, Heinrich
Bosch, Corbin
Ferreira, Donavon
Brevis, Dewald
Nortje, Anrich
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Chase, Roston
Reifer, Raymon
Joseph, Alzarri
Da Silva, Joshua
Muzarabani, Blessing
van der Merwe, Roelof
Netherlands
de Kock, Quinton
Pooran, Nicholas
King, Brandon
Shepherd, Romario
Potgieter, Delano
McDermott, Ben
Sowter, Nathan
Warrican, Jomel
Saint Vincent and the Grenadines
Sole, Chris
Scotland
Royal, Jeavor
Rayudu, Ambati
Narine, Sunil
Russell, Andre
Hetmyer, Shimron
McCoy, Obed
du Plessis, Faf
Evans, Laurie
Howell, Benny
Walton, Chadwick
Alleyne, Kadeem
Fletcher, Andre
Grenada
Descartes, Sadrack
Edward, Nathan
McKenzie, Micah
Boucher, Leniko
Andrew, Jewel
Zazai, Hazratullah
Ghazanfar, Allah Mohammad
Gaston, Keon
Sammy, Daren
Auguste, Ackeem
Clarke, Mc Kenny
Glenn, Javelle
Campbell, Khari
Thomas, Oshane
Bravo, Dwayne
Simmons, Phil
Gous, Andries
Lewis, Evin
Allen, Fabian
Forde, Matthew
Seales, Jayden
Julien, Leonardo
James, Joshua
Young, Nyeem
Bishop, Joshua
Clarke, Rivaldo
Khan, Waqar
Deyal, Mark
Carmichael, Jaden
Layne, Johann
Khan, Hassan
Botha, Johan
Sinclair, Junior
Thorne, Isai
Salamkheil, Waqar
Pittman, Kelvin
Parris, Shaqkere
Sampson, Quentin
Blades, Jediah
Jacobs, Bevon
Sealy, Nathan
Alimohamed, Ronaldo
Govia, Mikhil
Mohsin, Mohammad
Bidaisee, Navin
Tariq, Usman
Motara, Zishan
Latiff, Riyad
Ahmed, Ifthikar