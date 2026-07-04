Caribbean Premier League Cricket Tournament Players

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Caribbean Premier League

Linde, George

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Wasim, Imad

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Tahir, Imran

South Africa

Cutting, Ben

Australia

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Rossouw, Rilee

South Africa

Miller, David

South Africa

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Charles, Johnson

Saint Lucia

Brathwaite, Carlos

Barbados

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Mir, Usama

Pakistan

Little, Joshua

Ireland

David, Tim

Australia

Afridi, Abbas

Pakistan

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Guptill, Martin

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Roy, Jason

England

Pretorius, Dwaine

South Africa

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Smith, Odean

Jamaica

Ahmad, Qais

Afghanistan

Naseem Shah

Pakistan

Smeed, Will

England

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Wiese, David

Namibia

Billings, Sam

England

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Zaman, Fakhar

Pakistan

Hope, Shai

Barbados

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Irshad, Salman

Pakistan

Powell, Rovman

Jamaica

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Hatzoglou, Peter

Australia

Phillips, Glenn

New Zealand

van der Dussen, Rassie

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Bosch, Eathan

South Africa

Hamilton, Jahmar

Anguilla

Walsh Jr, Hayden

USA

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

Louis, Jeremiah

Saint Kitts and Nevis

Carty, Keacy

Sint Maarten

James, Kofi

Gore, Karima

USA

Louis, Mikyle

Pitman, Kevin

Brooks, Shamarh

Barbados

Springer, Shamar

Barbados

Primus, Roshon

Trinidad and Tobago

Drakes, Dominic

Barbados

Jordan, Akeem

Barbados

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

Wickham, Kevin

McAllister, Jair

Greaves, Justin

Barbados

Athanaze, Alick

Dominica

Melius, Kimani

Saint Lucia

John, Ryan

Bishop, Teddy

Jeremiah, Johann

Williams, Sean

Zimbabwe

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Gordon, Nicholson

Mckenzie, Kirk

India

Patel, Samit

England

Bravo, Darren

Trinidad and Tobago

Cariah, Yannick

Trinidad and Tobago

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Hinds, Terrance

Trinidad and Tobago

Goolie, Jyd Uri

Permaul, Veerasammy

Guyana

Beaton, RR

Guyana

Hemraj, Chandrapaul

Guyana

Savory, Kemol

Paul, Keemo

Guyana

Nedd, Ashmead Romano

Guyana

Nandu, Matthew

Guyana

Sinclair, Kevin

Guyana

Anderson, Kevlon

Neutral

Joseph, Shamar

India

Jordan, Chris

England

Ali, Moeen

England

Motie, Gudakesh

Guyana

Blackwood, Jermaine

Jamaica

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Munro, Colin

New Zealand

Hales, Alex

England

Mills, Tymal

England

Curran, Tom

England

Tucker, Lorcan

Ireland

Taylor, Steven

USA

Jones, Aaron

Barbados

Netravalkar, Saurabh

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Robinson, Tim

New Zealand

Green, Chris

Australia

Sams, Daniel

Australia

Klaasen, Heinrich

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Reifer, Raymon

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Da Silva, Joshua

Trinidad and Tobago

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

van der Merwe, Roelof

Netherlands

de Kock, Quinton

South Africa

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Potgieter, Delano

South Africa

McDermott, Ben

Australia

Sowter, Nathan

England

Warrican, Jomel

Saint Vincent and the Grenadines

Sole, Chris

Scotland

Royal, Jeavor

Jamaica

Rayudu, Ambati

India

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

Hetmyer, Shimron

Guyana

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

du Plessis, Faf

South Africa

Evans, Laurie

England

Howell, Benny

England

Walton, Chadwick

Jamaica

Alleyne, Kadeem

Barbados

Fletcher, Andre

Grenada

Descartes, Sadrack

Edward, Nathan

Trinidad and Tobago

McKenzie, Micah

Boucher, Leniko

Barbados

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Gaston, Keon

Sammy, Daren

Saint Lucia

Auguste, Ackeem

Clarke, Mc Kenny

Glenn, Javelle

Jamaica

Campbell, Khari

Thomas, Oshane

Jamaica

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Simmons, Phil

Trinidad and Tobago

Gous, Andries

South Africa

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Allen, Fabian

Jamaica

Forde, Matthew

Barbados

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Julien, Leonardo

Trinidad and Tobago

James, Joshua

Trinidad and Tobago

Young, Nyeem

Barbados

Bishop, Joshua

Barbados

Clarke, Rivaldo

Khan, Waqar

Afghanistan

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Carmichael, Jaden

Layne, Johann

Trinidad and Tobago

Khan, Hassan

Pakistan

Botha, Johan

South Africa

Sinclair, Junior

Thorne, Isai

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Pittman, Kelvin

Parris, Shaqkere

Sampson, Quentin

Guyana

Blades, Jediah

Jacobs, Bevon

New Zealand

Sealy, Nathan

Alimohamed, Ronaldo

Guyana

Govia, Mikhil

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Bidaisee, Navin

Tariq, Usman

Pakistan

Motara, Zishan

Latiff, Riyad

Guyana

Ahmed, Ifthikar