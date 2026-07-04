Follow us
Wasim, Imad
Pakistan
Vince, James
England
Shamsi, Tabraiz
South Africa
Tye, Andrew
Australia
Wade, Matthew
Rizwan, Mohammad
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Mir, Usama
David, Tim
Ferguson, Lockie
New Zealand
Seifert, Tim
Hasnain, Mohammad
Dawson, Liam
Billings, Sam
Hope, Shai
Barbados
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Cox, Jordan
Khan, Zaman
Azam, Babar
Kohler-Cadmore, Tom
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Afghanistan
Rutherford, Sherfane
Guyana
Hatzoglou, Peter
Finch, Aaron
Jordan, Chris
Topley, Reece
Duckett, Ben
Curran, Sam
Ahmed, Rehan
Steven Peter Devereux Smith
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Maxwell, Glenn
Carey, Alex
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Agar, Ashton
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Warner, David
Zampa, Adam
Labuschagne, Marnus
Green, Cameron
Ellis, Nathan
Farooqi, Fazalhaq
Khan, Shadab
Munro, Colin
Hales, Alex
Curran, Tom
Ali, Hasan
Lyon, Nathan
Handscomb, Peter
Boland, Scott
Swepson, Mitch
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Khawaja, Usman
Morris, Lance
Murphy, Todd
Milne, Adam
Allen, Finn
Richardson, Kane
Burns, Joe
Neser, Michael
Peirson, Jimmy
Sandhu, Gurinder
Steketee, Mark
Wildermuth, Jack
Bazley, James
Heazlett, Sam
Bryant, Max
Bartlett, Xavier
Guthrie, Liam
Burdon, Hugo
Prestwidge, Will
Whitney, Tom
Dooley, Patrick
Brown, Josh
Patterson, Kurtis
Hughes, Daniel
Dwarshuis, Ben
Henriques, Moises
Green, Chris
Hatcher, Liam
Sams, Daniel
Sangha, Jason
Davies, Oliver
Edwards, Jack
Hadley, Ryan
Gilkes, Matthew
Sangha, Tanveer
Hearne, Lachlan
Kerr, Hayden
Doddrell, Liam
Shaw, Lachlan
Salzmann, William
Nikitaras, Blake
Macdonald, Blake
Behrendorff, Jason
Short, D Arcy
Gannon, Cameron
Whiteman, Sam
Turner, Ashton
Bancroft, Cameron
Paris, Joel
Cartwright, Hilton
Kelly, Matthew
Richardson, Jhye
Marsh, Shaun
Stobo, Charles
Philippe, Josh
Hardie, Aaron
Fanning, Sam
Connolly, Cooper
Rocchiccioli, Corey
Jackson, Bryce
McKenzie, Hamish
Nielsen, Harry
Weatherald, Jake
McAndrew, Nathan John
Agar, Wes
Doggett, Brendan
Thornton, Henry
Johnson, Spencer
McSweeney, Nathan
Pope, Lloyd
Drew, Daniel
Manenti, Benjamin
Hunt, Henry
Scott, Liam
Kelly, Thomas
Buckingham, Jordan
Edwards, Scott
Netherlands
Gray, Toby
de Kock, Quinton
Stone, Olly
Lawrence, Dan
Crawley, Zak
Pope, Ollie
Hobson, Nick
Elliott, Sam
Maddinson, Nic
Harris, Marcus
Short, Matt
Harper, Sam
Merlo, Jonathan
Sutherland, Will
Crone, Xavier
Harvey, Mackenzie
Perry, Mitch
Fraser-McGurk, Jake
Couch, Brody L
O'Neill, Fergus
Kellaway, Campbell
Rogers, Thomas
Bird, Jackson
Silk, Jordan
Stanlake, Billy
McDermott, Ben
Andrews, Tom
Doran, Jake
Wakim, Charlie
Rogers, Tom
Siddle, Peter
Webster, Beau
Jewell, Caleb Paul
Meredith, Riley
Wright, Mac
Carlisle, Iain
Ward, Tim
Owen, Mitchell J
Haskett, Liam
Hain, Sam
Wood, Luke
Banton, Tom
Bethell, Jacob Graham
Spoors, Matthew
Canada
Hossain, Rishad
Bangladesh
Willey, David
Jennings, Keaton
Hurst, Matthew
Evans, Laurie
Overton, Jamie
Payne, David
Chohan, Jafer
Clarke, Joe
Eskinazi, Stevie
Walter, Paul Ian
Hose, Adam
Muyeye, Tawanda
Zimbabwe
Lynn, Chris
Alsop, Tom
Garton, George
Wood, Jack P
Anderson, Corey
Curtis, Joel
Kann, Josh
Manenti, Harry John
Italy
Allen, Fabian
Jamaica
Coulter-Nile, Nathan
Ross, Alex
Dixon, Harry
Khan, Hassan
Straker, Tom
Weibgen, Hugh
Vidler, Callum
Konstas, Sam
Beardman, Mahli
Salamkheil, Waqar
Boyce, Cameron
Larkin, Nick
Ireland
Sabburg, Chris
Balkin, Thomas
Chaudhary, Nikhil
India
Bean, Marcus
Davies, Joel
O Connor, Aidan
O'Keefe, Stephen
Wells, Jonathan
Kellapotha, Ruwantha
Peake, Oliver
Stow, Callum
Warren, Doug
Christian, Dan
Archer, Michael
Wadia, Jerrssis
Wadia, Jerssis
Patterson, Ollie
Holt, Luke