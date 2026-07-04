T20 Asian Games Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Asian Games

Kami, Sompal

Nepal

Patel, Kushal

England

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Jora, Sundeep

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

GC, Pratish

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Akram, Qasim

Pakistan

Ali, Haider

Pakistan

Akhlaq, Muhammad

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Minhas, Arafat

Pakistan

Jayathilake, Sachitha

Sri Lanka

Bandara, Ashen

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Wijesundera, Isitha

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

Khan, Nizakat

Hong Kong, China

Khan, Ehsan

Hong Kong, China

Hayat, Babar

Hong Kong, China

Ghazanfar, Mohammad

Hong Kong, China

Wasif, Shahid

Hong Kong, China

Rana, Nasrulla

Hong Kong, China

Faiz, Ahmed

Malaysia

Asad, Bilal

Pakistan

Idrus, Syazrul

Malaysia

Muniandy, Sharvin

Malaysia

Singh, Virandeep

Malaysia

Aziz, Syed

Malaysia

Zulkifle, Zubaidi

Malaysia

Unni, Suresh Vijay

Malaysia

Abdul Shukor, Muhammad Amir Azim

Malaysia

Ahmad, Qais

Afghanistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Baig, Mirza Tahir

Qadir, Usman

Pakistan

Iqbal, Arshad

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Samarakoon, Thushara

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Wickramasinghe, Ahan

Sri Lanka

Liyanarachchi, Ranitha

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Hossain, Afif

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Sundar, Washington

India

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Zazai, Afsar

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Masood, Nijat

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Kharotai, Mehmood

Afghanistan

Ali, Asif

Pakistan

Khan, Mubashir

Turkiye

Khan, Mubasir

Pakistan

Ali, Yasir

Bangladesh

Hasan, Zakir

Bangladesh

Iyer, Venkatesh

India

Khan, Avesh

India

Kumar, Mukesh

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Deep, Akash

India

Hossain, Mosaddek

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hasan, Rakibul

Bangladesh

Hasan Joy, Mahmudul

Bangladesh

Mondol, Ripon

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Mathur, Shiv

Hong Kong, China

Malik, M. Akram Abd

Ridzuan, Muhammad Aiman Zaquan Muhammad

Malaysia

Fernando, Ravindu Suharshana

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Hassan, Saif

Bangladesh

Chowdhury, Mirttunjoy

Bangladesh

Khan, Sumon

Bangladesh

Wafiullah

Hossain, Shahadat

Bangladesh

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Sri Lanka

Murad, Hasan

Bangladesh

Rana, Nahid

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

Kishore, R Sai

India

Sudharsan, Sai

India

Dube, Shivam

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Singh, Prab Simran

India

Sharma, Jitesh

India

Singh, Arshdeep

India

Singh, Rinku

India

Hooda, Deepak

India

Thakur, Yash

India

Bishnoi, Ravi

India

Tripathi, Rahul

India

Ahmed, Shahbaz

India

Varma, Tilak

India

Rahman, Anwar

Malaysia

Shukla, Ayush

Hong Kong, China

Rangarajan, Rohan

Singapore

Dixit, Avi

Singapore

Bhadelia, Abdul Rahman

Ali, Noor

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Mohammadi, Mohammad Shahzad

Afghanistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Shahadat Hossain, Kazi

Bangladesh

Ibrahim, Mohammad

Afghanistan

Stafford, Kazuma

Japan

Desai, Mrugng Monty

Akbari, Zubaid

Afghanistan

Noor, Allah

Afghanistan

Taniyama, Makoto

Japan

Patmore, Alex

Miyauchi, Wataru

Japan

Siddique, Muneeb

Kubota, Kohei

Japan

Takada, Tsuyoshi

Japan

Mccomb, Declan

Japan

Sakurano, Reo

Japan

Takahashi, Ibrahim

Japan

Drake, Ryan

Japan

Lake, Lachlan

Japan

Kadowaki-Fleming, Kendel

Japan

Singh, Pavandeep

Malaysia

Hafizs, Ainool

Malaysia

Surendran, Sharveen

Malaysia

Pengkumta, Chanchai

Thailand

Senamontree, Nopphon

Thailand

Suanchuai, Phiriyapong

Desungnoen, Sorawat

Thailand

Chatphaisan, Chaloemwong

Thailand

Namchaikul, Khanitson

Thailand

Nuntarch, Narawit

Thailand

Saranonnakkun, Yodsak

Thailand

Maliwan, Sarawut

Thailand

Rungreang, Satarut

Thailand

Bhurtel, Kushal

Nepal

Ali, Niaz

Hong Kong, China

Mehmood, Adil

Hong Kong, China

Khan, Hamed

Hong Kong, China

Mohammad, Hassan Khan

Hong Kong, China

Khan, Muhammad

Khan, Akbar

Khan, Anas

Hong Kong, China

Mohd Khair, Haiqal Bin

Bhandari, Binod

Nepal

Bohara, Abinash

Nepal

Yadav, Bibek Kumar

Nepal

Altankhuyag, Mungun

Mongolia

Buyantuguldur, Enkhbayar

Mongolia

Dobell, Kento

Thurgate, Ashley

Thurgate, Marcus

Kimura, Shogo

Japan

Yamashita, Jun

Butt, Luqman

Pakistan

Jain, Utkarsh

Rathanak, Chanthoeun

Vannak, Pel

Stanly, Salvin

Myanmar

Senglong, Te

Hathinjar, Uday Singh

Godara, Sharwan

Chadha, Sahaj

Bunthean, Phon

Cambodia

Sharan, Ram

Cambodia

Gupta, Lakshit

Chughtai, Ghulam

Beukes, Etienne

Rambabu, Anish

Paraam, Anish

Singapore

Gaznavi, Rezza

Singapore

Suryawanshi, Chetan

Singapore

Param, Navin

Singapore

Mutreja, Arjun

Singapore

Krishna, Anantha

Singapore

Gopianth Achar, Aahan

Singapore

Sunil, Aryaman

Singapore

Prakash, Janka

Singapore

Desai, Aman

Singapore

Sawney, Ishaan

Singapore

Sharma, Raoul

Singapore

Batkhuyag, Batmunkh

Mongolia

Baljinnyam, Batsukh

Mongolia

Luvsanzundui, Erdenebulgan

Mongolia

Amarsanaa, Gan-Erdene

Mongolia

Od, Lutbayar

Mongolia

Enkhtuvshin, Munkhbat

Mongolia

Bat-Yalalt, Namsrai

Mongolia

Nyambaatar, Naranbaatar

Mongolia

Enkh-Erdene, Otgonbayar

Mongolia

Tur-Erdene, Sumiya

Mongolia

Buyantushig, Terbish

Mongolia

Turmunkh, Tumursukh

Mongolia

Jamyansuren, Davaasuren

Mongolia

Rasheed, Hassan

Maldives

Ameel, Ahmed

Maldives

Ali, Ismail

Maldives

Nashath, Ibrahim

Maldives

Ghanee, Muawiyath

Maldives

Rassam, Rasheed

Ismail, Nazwan

Maldives

Ali, Shunan

Maldives

Shius, Fareed

Maldives

Desungnoen, Panuwat

Thailand

Thongsa, Phanuphong

Yotharat, Thanaphon

Thailand

Liangwichian, Chiraphong

Kalasi, Anucha

Thailand

Naseer, Naail Ismail

Maldives

Bradburn, Grant

New Zealand

Hasan, Saif

Bangladesh