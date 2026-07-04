SA20 League Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

SA20 League

Hendricks, Beuran

South Africa

Linde, George

South Africa

Simmonds, Kyle

South Africa

Verreynne, Kyle

South Africa

Dawood, Junaid

South Africa

de Zorzi, Tony

South Africa

Burger, Nandre

South Africa

Smith, Daniel

South Africa

Lubbe, Wihan

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

van Vuuren, Tiaan

South Africa

Swanepoel, Beyers

South Africa

Hermann, Jordan

South Africa

Vince, James

England

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Tahir, Imran

South Africa

Rossington, Adam

England

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Rashid, Adil

England

Parnell, Wayne

South Africa

Rossouw, Rilee

South Africa

Miller, David

South Africa

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Williamson, Kane

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Ratnayake, Tharindu

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Roy, Jason

England

Pretorius, Dwaine

South Africa

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Jacks, Will

England

Smeed, Will

England

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Dawson, Liam

England

Wiese, David

Namibia

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Hope, Shai

Barbados

Dadswell, Shane

South Africa

Khan, Rashid

Afghanistan

Cox, Jordan

England

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Neesham, Jimmy

New Zealand

Gleeson, Richard

England

Powell, Rovman

Jamaica

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Tribe, Asa Mark

Jersey

Hendricks, Reeza

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Bavuma, Temba

South Africa

Magala, Sisanda

South Africa

Rabada, Kagiso

South Africa

Fortuin, Bjorn

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Jones, Evan

South Africa

Sipamla, Lutho

South Africa

Mulder, Wiaan

South Africa

van Buuren, Mitchell

South Africa

Yusuf, Codi Ethan

South Africa

Esterhuizen, Connor

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Smuts, JJ

South Africa

Erwee, Sarel

South Africa

Subrayen, Prenelan

South Africa

Smith, Jason

South Africa

Dupavillon, Daryn

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Phehlukwayo, Andile

South Africa

Ackerman, Marques

South Africa

Bosch, Eathan

South Africa

Roelofsen, Grant

South Africa

Parsons, Bryce

South Africa

Simelane, Andile

South Africa

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Bracewell, Doug

New Zealand

Paul, Keemo

Guyana

Joseph, Shamar

India

Malan, Dawid

England

Woakes, Chris

England

Buttler, Jos

England

Topley, Reece

England

Curran, Sam

England

Salt, Phil

England

Archer, Jofra

England

Ali, Moeen

England

Motie, Gudakesh

Guyana

Stoinis, Marcus

Australia

Janat, Karim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Islam, Taijul

Bangladesh

Mahmood, Saqib

England

Stirling, Paul

Ireland

Mills, Tymal

England

Tucker, Lorcan

Ireland

Conway, Devon

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Green, Chris

Australia

Gqamane, Ayabulela

South Africa

Williams, Lizaad

South Africa

Harmer, Simon

South Africa

Klaasen, Heinrich

South Africa

Phangiso, Aaron

South Africa

de Bruyn, Theunis

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Dala, CJ

South Africa

Galiem, Dayyaan

South Africa

Makhanya, Sibonelo

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Boast, Matthew

Dudgeon, Keith

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Muthusamy, Senuran

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Mayers, Kyle

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Moonsamy, Rivaldo

South Africa

Hermann, Rubin

South Africa

Adams, Ferisco

South Africa

Du Plooy, Leus

South Africa

Behrendorff, Jason

Australia

Turner, Ashton

Australia

Ackermann, Colin

Netherlands

van der Merwe, Roelof

Netherlands

de Kock, Quinton

South Africa

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Potts, Matty

England

Kaber, Thomas

South Africa

Peters, Gideon

South Africa

Jansen, Duan

South Africa

Potgieter, Delano

South Africa

Seleka, Caleb

South Africa

King, JP

Root, Joe

England

Stokes, Ben

England

Stone, Olly

England

Lawrence, Dan

England

Crawley, Zak

England

Rogers, Tom

Australia

Owen, Mitchell J

Australia

Bedingham, David

South Africa

Carse, Brydon

England

Warrican, Jomel

Saint Vincent and the Grenadines

Kruger, Patrick

South Africa

Snyman, Jacques

South Africa

van Heerden, Nealan

South Africa

Pretorius, Migael

South Africa

Halambage, Vishen

Sri Lanka

Abell, Tom

England

Hain, Sam

England

Banton, Tom

England

Cook, Sam

Chad

Bethell, Jacob Graham

England

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Karthik, Dinesh

India

du Plessis, Faf

South Africa

Livingstone, Liam

England

Vilas, Dane

South Africa

Worrall, Daniel

Australia

Ingram, Colin

South Africa

Bairstow, Jonny

England

Abbott, Kyle

South Africa

Wood, Chris

England

John A Turner

England

Moores, Tom

England

Pepper, Michael-Kyle

England

Madsen, Wayne

South Africa

Coles, James Matthew

England

Gregory, Lewis

England

Overton, Craig

England

Benjamin, Christopher Gavin

England

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Maphaka, Kwena

South Africa

Ranjane, Shubham

India

Piedt, Dane

South Africa

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Allen, Fabian

Jamaica

Lion-Cachet, Zach Benjamin

England

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Forrester, Dian

South Africa

Cele, Okuhle

South Africa

Prince, Meeka-eel

Pretorius, Lhuan-dre

South Africa

Hermann, Ronan

South Africa

Peter, Nqabayomzi

South Africa

Marais, Dewan

South Africa

Luus, Tristan

South Africa

Viljoen, Hardus

South Africa

King, JP

South Africa

Peter, Nqaba

South Africa

Klusener, Lance

South Africa

Ford, Graham

South Africa

Stolk, Steve

South Africa

Mokoena, Nqobani

South Africa

De Villiers, Matthew

King, CJ

South Africa

King, Christopher Jayden

Lion-Cachet, Keagan

South africa

Basson, JJ

South Africa

Majola, Buyanda

South Africa

Lategan, Dan

Wege, Gysbert

Smit, Janco

Timmers, Neil

Bacher, Jarren