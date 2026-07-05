Follow us
Devine, Sophie
New Zealand
Kerr, Amelia
Fuller, James
Guptill, Martin
Worker, George
Somerville, Will
Chapman, Mark
Ferguson, Lockie
Robbie O'Donnell
Jamieson, Kyle
Horne, Benjamin James
Lister, Benjamin
Solia, Sean
Ferns, Danru
William O'Donnell
Keene, Simon
ter Braak, Ross Matthew
Ashok, Adithya
Harrison, Ryan
Briggs, Cole Jeffery
Southee, Tim
Wagner, Neil
Williamson, Kane
Boult, Trent
Raval, Jeet
Verma, Anurag
Santner, Mitchell
Walker, Joe
Kuggeleijn, Scott
Hampton, Brett
de Grandhomme, Colin
Carter, Joe
Popli, Bharat
Seifert, Tim
Cooper, HR
Gibson, Zak
Fisher, Matthew
Clarke, Katene
Walker, FL
Clarke, Kristian
Neesham, Jimmy
Rutherford, Hamish
Duffy, Jacob
Bacon, Matthew Boyce
Finnie, Joshua Liam
Phillips, Glenn
Rae, Michael
Lockrose, Ben
Chu, Max
Phillips, Dale
Johnson, Llewellyn Cullen
McKay, Jarrod
Gibson, Jacob Michael
Cumming, Jacob Mark
Parkes, Thorn Kiwa
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
McConchie, Cole
Nicholls, Henry
Nuttall, Edward James
van Woerkom, Theo
Fletcher, Cam
Davey, Sean Benjamin
Sodhi, Ish
Carter, Leo
McClure, Ken
Coburn, Blake Peter
Williams, Will
Sheat, Fraser
Shipley, Henry Burton
Hay, Mitchell James
Mariu, Rhys
O'Rourke, William
Foulkes, Zak
Hay, Gregory Robert
Bracewell, Doug
Taylor, Ross
Rance, Seth
Cleaver, Dane
Small, Bevan James
Wheeler, Ben
Smith, Benjamin Seth
Patel, Ajaz
Schmulian, Bradley
Bruce, Tom
Randell, Brett
Young, Will
Tickner, Blair
Leopard, Christian Kevin
Clarkson, Joshua Andrew
Dudding, Liam Raymond
Ma'ara Ave
Wiggins, Bayley
Field, Joey
Clark, William
Toole, Raymond
Lennox, Jayden
Hughes, Mason Gareth
Heaphy, Curtis
Munro, Colin
Tahuhu, Lea
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Blundell, Tom
Milne, Adam
Newton, Ollie
Kelly, Nicholas Frederick
McPeake, Iain Geoffrey
Smith, Nathan
Younghusband, Peter Francis
McLachlan, Callum
Ravindra, Rachin
Georgeson, Luke
Bhula, Jakob
Allen, Finn
Sears, Ben
Snedden, Michael Warwick
Johnson, Troy Manning
Tashkoff, Jesse
Leonard, Adam John
Robinson, Tim
Dodd, Natalie
Rowe, Hannah
Hansen, Melissa
Watkin, Jess
Greig, Mikaela
Mair, Rosemary
Bartlett, Ocean
McLeod, Emma
Devonshire, Flora
Kasperek, Leigh
McFadyen, Jess
Kerr, JM
Singh, Maneka
Doughty, Deanna
Newton, Thamsyn
Burns, Rebecca
King, Caitlin
Green, Maddy
Molony, Bethany
Jetly, Xara
Plimmer, Georgia Ellen
Codyre, Natasha Emma
Chandler, Kate
Hamilton, Antonia
Ebrahim, Kate Ellen
Jensen, Hayley
Leydon-Davis, Felicity
Bates, Suzie
Inglis, Polly
Blakely, Caitlin
Carson, Eden J
Loggenberg, Paige
Satterthwaite, Amy
Mackay, Frances
Savage, Jacinta
Cox, Natalie
Hughes, Laura
Nation, Kirsty
Anderson, Kate
Mace-Cochrane, Allie
Sharp, Izzy
Hotton, Abigail
Boyle, John Christopher Thwaites
Johnson, Brett Manning
Astle, Todd
Quinn, Matt
Kelly, Arlene
Halliday, Brooke
Gaze, Izzy
Jonas, Fran
Fleming, Stephen
Anderson, Corey
Vettori, Daniel
Kraiger, Nicholas
Bradburn, Grant
Francis Johnson, Vaughn
White, Ollie
Pamment, James
Stead, Gary
Watson, Luke Douglas
Jones, Tom
Reddy, Snehith
Tewatiya, Ollie
Jackson, Oscar
Stackpole, Lachlan
Cumming, Zac
Thompson, Alex
Rowe, Matt
Clarke, Mason
Schreuder, Ewald
Hira, Roneel Magan
Guptill-Bunce, Michael Luke
Cachopa, Craig
Juan Grobbelaar, Donovan
McEwan, Matthew Brook
Barry, Michael J
Beghin, Graeme
Brown, Jamie
Majithia, R
Morrison, Andrew Ross
Johal, Harjot
Patel, Sundeep
Pomare, Ben
Dickson, Hayden
New zealand
Kavana, Milton
Gaze, Isabella Charli
Kerr, Kevin
Down, Lauren
Noema-Barnett, Kieran
McCone, Ryan James
Patel, Navin
Watson, Todd
Murray, Felix
Frew, Jesse
Stoyanoff, Ben
Watson, Ryan
Hook, Stefan
Rodden, Bradley
Devcich, Anton
Flynn, Daniel Raymond
Nethula, Tarun Sai
Baker, James
Watling, BJ
Brownlie, Dean
Johns, Lauchie Ritchie
Broom, Neil
Kitchen, Anaru Kyle
Wilson, Brad
Craig, Mark Donald
Earle Soper, Blair
Duffy, Ryan Mitchell