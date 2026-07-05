New Zealand Cricket Team Players

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New Zealand

Devine, Sophie

New Zealand

Kerr, Amelia

New Zealand

Fuller, James

New Zealand

Guptill, Martin

New Zealand

Worker, George

New Zealand

Somerville, Will

New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Robbie O'Donnell

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Horne, Benjamin James

New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Solia, Sean

New Zealand

Ferns, Danru

New Zealand

William O'Donnell

New Zealand

Keene, Simon

New Zealand

ter Braak, Ross Matthew

New Zealand

Ashok, Adithya

New Zealand

Harrison, Ryan

New Zealand

Briggs, Cole Jeffery

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Wagner, Neil

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Raval, Jeet

New Zealand

Verma, Anurag

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Walker, Joe

New Zealand

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Hampton, Brett

New Zealand

de Grandhomme, Colin

New Zealand

Carter, Joe

New Zealand

Popli, Bharat

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Cooper, HR

New Zealand

Gibson, Zak

New Zealand

Fisher, Matthew

New Zealand

Clarke, Katene

New Zealand

Walker, FL

New Zealand

Clarke, Kristian

New Zealand

Neesham, Jimmy

New Zealand

Rutherford, Hamish

New Zealand

Duffy, Jacob

New Zealand

Bacon, Matthew Boyce

New Zealand

Finnie, Joshua Liam

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Rae, Michael

New Zealand

Lockrose, Ben

New Zealand

Chu, Max

New Zealand

Phillips, Dale

New Zealand

Johnson, Llewellyn Cullen

New Zealand

McKay, Jarrod

New Zealand

Gibson, Jacob Michael

New Zealand

Cumming, Jacob Mark

New Zealand

Parkes, Thorn Kiwa

New Zealand

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

McConchie, Cole

New Zealand

Nicholls, Henry

New Zealand

Nuttall, Edward James

New Zealand

van Woerkom, Theo

New Zealand

Fletcher, Cam

New Zealand

Davey, Sean Benjamin

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Carter, Leo

New Zealand

McClure, Ken

New Zealand

Coburn, Blake Peter

New Zealand

Williams, Will

New Zealand

Sheat, Fraser

New Zealand

Shipley, Henry Burton

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

Mariu, Rhys

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Hay, Gregory Robert

New Zealand

Bracewell, Doug

New Zealand

Taylor, Ross

New Zealand

Rance, Seth

New Zealand

Cleaver, Dane

New Zealand

Small, Bevan James

New Zealand

Wheeler, Ben

New Zealand

Smith, Benjamin Seth

New Zealand

Patel, Ajaz

New Zealand

Schmulian, Bradley

New Zealand

Bruce, Tom

New Zealand

Randell, Brett

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

Leopard, Christian Kevin

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Dudding, Liam Raymond

New Zealand

Ma'ara Ave

New Zealand

Wiggins, Bayley

New Zealand

Field, Joey

New Zealand

Clark, William

New Zealand

Toole, Raymond

New Zealand

Lennox, Jayden

New Zealand

Hughes, Mason Gareth

New Zealand

Heaphy, Curtis

New Zealand

Munro, Colin

New Zealand

Tahuhu, Lea

New Zealand

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Newton, Ollie

New Zealand

Kelly, Nicholas Frederick

New Zealand

McPeake, Iain Geoffrey

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Younghusband, Peter Francis

New Zealand

McLachlan, Callum

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Georgeson, Luke

New Zealand

Bhula, Jakob

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Snedden, Michael Warwick

New Zealand

Johnson, Troy Manning

New Zealand

Tashkoff, Jesse

New Zealand

Leonard, Adam John

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Dodd, Natalie

New Zealand

Rowe, Hannah

New Zealand

Hansen, Melissa

New Zealand

Watkin, Jess

New Zealand

Greig, Mikaela

New Zealand

Mair, Rosemary

New Zealand

Bartlett, Ocean

New Zealand

McLeod, Emma

New Zealand

Devonshire, Flora

New Zealand

Kasperek, Leigh

New Zealand

McFadyen, Jess

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Singh, Maneka

New Zealand

Doughty, Deanna

New Zealand

Newton, Thamsyn

New Zealand

Burns, Rebecca

New Zealand

King, Caitlin

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Molony, Bethany

New Zealand

Jetly, Xara

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Codyre, Natasha Emma

New Zealand

Chandler, Kate

New Zealand

Hamilton, Antonia

New Zealand

Ebrahim, Kate Ellen

New Zealand

Jensen, Hayley

New Zealand

Leydon-Davis, Felicity

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Inglis, Polly

New Zealand

Blakely, Caitlin

New Zealand

Carson, Eden J

New Zealand

Loggenberg, Paige

New Zealand

Satterthwaite, Amy

New Zealand

Mackay, Frances

New Zealand

Savage, Jacinta

New Zealand

Cox, Natalie

New Zealand

Hughes, Laura

New Zealand

Nation, Kirsty

New Zealand

Anderson, Kate

New Zealand

Mace-Cochrane, Allie

New Zealand

Sharp, Izzy

New Zealand

Hotton, Abigail

New Zealand

Boyle, John Christopher Thwaites

New Zealand

Johnson, Brett Manning

New Zealand

Astle, Todd

New Zealand

Quinn, Matt

New Zealand

Kelly, Arlene

New Zealand

Halliday, Brooke

New Zealand

Gaze, Izzy

New Zealand

Jonas, Fran

New Zealand

Fleming, Stephen

New Zealand

Anderson, Corey

New Zealand

Vettori, Daniel

New Zealand

Kraiger, Nicholas

New Zealand

Bradburn, Grant

New Zealand

Francis Johnson, Vaughn

New Zealand

White, Ollie

New Zealand

Pamment, James

New Zealand

Stead, Gary

New Zealand

Watson, Luke Douglas

New Zealand

Jones, Tom

New Zealand

Reddy, Snehith

New Zealand

Tewatiya, Ollie

New Zealand

Jackson, Oscar

New Zealand

Stackpole, Lachlan

New Zealand

Cumming, Zac

New Zealand

Thompson, Alex

New Zealand

Rowe, Matt

New Zealand

Clarke, Mason

New Zealand

Schreuder, Ewald

New Zealand

Hira, Roneel Magan

New Zealand

Guptill-Bunce, Michael Luke

New Zealand

Cachopa, Craig

New Zealand

Juan Grobbelaar, Donovan

New Zealand

McEwan, Matthew Brook

New Zealand

Barry, Michael J

New Zealand

Beghin, Graeme

New Zealand

Brown, Jamie

New Zealand

Majithia, R

New Zealand

Morrison, Andrew Ross

New Zealand

Johal, Harjot

New Zealand

Patel, Sundeep

New Zealand

Pomare, Ben

New Zealand

Dickson, Hayden

New zealand

Kavana, Milton

New zealand

Gaze, Isabella Charli

New zealand

Kerr, Kevin

New zealand

Down, Lauren

New zealand

Noema-Barnett, Kieran

New zealand

McCone, Ryan James

New zealand

Patel, Navin

New zealand

Watson, Todd

New zealand

Murray, Felix

New zealand

Frew, Jesse

New zealand

Stoyanoff, Ben

New zealand

Watson, Ryan

New zealand

Hook, Stefan

New zealand

Rodden, Bradley

New zealand

Devcich, Anton

New zealand

Flynn, Daniel Raymond

New zealand

Nethula, Tarun Sai

New zealand

Baker, James

New zealand

Watling, BJ

New zealand

Brownlie, Dean

New zealand

Johns, Lauchie Ritchie

New zealand

Broom, Neil

New zealand

Kitchen, Anaru Kyle

New zealand

Wilson, Brad

New zealand

Craig, Mark Donald

New zealand

Earle Soper, Blair

New zealand

Duffy, Ryan Mitchell

New zealand