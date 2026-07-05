ICC T20 World Cup, Women Cricket Tournament Players

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ICC T20 World Cup, Women

Lanning, Meg

Australia

Kapp, Marizanne

South Africa

Jonassen, Jess

Australia

Pandey, Shikha

India

Rodrigues, Jemimah

India

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Capsey, Alice

England

Devine, Sophie

New Zealand

Perry, Ellyse

Australia

Knight, Heather

England

van Niekerk, Dane

South Africa

Schutt, Megan

Australia

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Asha, Sobhana

India

Healy, Alyssa

Australia

Ismail, Shabnim

South Africa

Harris, Grace

Australia

McGrath, Tahlia

Australia

Sharma, Deepti

India

Gayakwad, Rajeshwari

India

Vaidya, Devika

India

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Sarvani, Kesavarajugari Anjali

India

Kaur, Harmanpreet

India

Tryon, Chloe

South Africa

Matthews, Hayley

Barbados

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Kerr, Amelia

New Zealand

Graham, Heather

Australia

Vastrakar, Pooja

India

Wong, Issy

England

Bhatia, Yastika Harish

India

Mooney, Beth

Australia

Garth, Kim

Australia

Meghana, Sabbhineni

India

Rana, Sneh

India

Wolvaardt, Laura

South Africa

Gardner, Ashleigh

Australia

Dunkley, Sophia

England

Wareham, Georgia

Australia

Sutherland, Annabel

Australia

Hemalatha, Dayalan

India

Deol, Harleen

India

Wyatt, Danielle

England

Cross, Kate

England

Jones, Amy

England

Winfield, Lauren

England

Sciver-Brunt, Katherine Helen

England

Davies, Freya

England

Glenn, Sarah

England

Gibson, Danielle

England

Bouchier, Maia

England

Dean, Charlie

England

Maroof, Bismah

Pakistan

Dar, Nida

Pakistan

Khan Wadood, Javeria

Pakistan

Imtiaz, Kainat

Pakistan

Ameen, Sidra

Pakistan

Nawaz, Sidra

Pakistan

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Anwer, Aiman

Pakistan

Fatima, Ghulam

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sohail, Umaima

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Hassan, Tuba

Pakistan

Naseem, Ayesha

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Shamas, Sadaf

Pakistan

King, Alana

Australia

Darice Brown

Australia

Klaas, Masabata

South Africa

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Goodall, Lara

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Sekhukhune, Tumi Sphindile

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Bosch, Anne

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Macheke, Tebogo

South Africa

Tucker, Delmari

South Africa

Andrews, Micheala

South Africa

Delany, Laura

Ireland

Feroza, Gull

Pakistan

Fatima, Eyman

Pakistan

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Alam, Jahanara

Bangladesh

Tahuhu, Lea

New Zealand

Javed, Iram

Pakistan

Pervaiz, Natalia

Pakistan

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Siegers, Heather

Netherlands

Kalis, Sterre

Netherlands

de Leede, Babette

Netherlands

Zwilling, Iris

Netherlands

Overdijk, Frederique

Netherlands

de Lange, Caroline

Netherlands

Landheer, Hannah

Netherlands

Woning, Isabel van der

Netherlands

Singh, Meghna

India

Carey, Nicola

Australia

Rowe, Hannah

New Zealand

Mair, Rosemary

New Zealand

Devonshire, Flora

New Zealand

Kasperek, Leigh

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Jensen, Hayley

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Inglis, Polly

New Zealand

Carson, Eden J

New Zealand

Sharp, Izzy

New Zealand

Khatun, Salma

Bangladesh

Ahmed, Rumana

Bangladesh

Mondal, Lata

Bangladesh

Moni, Ritu

Bangladesh

Hoque, Fargana

Bangladesh

Akhter Supta, Sharmin

Bangladesh

Sultana, Shamima

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Khatun, Murshida

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Maghla, Shanjida Akther

Bangladesh

Biswas, Disha

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Dola, Dilara Akter

Bangladesh

Khatun, Rabeya

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Taylor, Stafanie

Jamaica

Connell, Shamilia Shontell

Barbados

Bryce, Kathryn

Scotland

Litchfield, Phoebe

Australia

Lewis, Gaby

Ireland

Dottin, Deandra

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Bryce, Sarah

Scotland

Patel, Nensi

New Zealand

Rainey, Hannah

Scotland

Smith, Linsey

England

Kemp, Freya

England

Horley, Saskia

Australia

Maqsood, Abtaha

Scotland

Heath, Bess

England

Slater, Rachel

Scotland

Filer, Lauren

England

Gordon, Kirstie

England

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Kanchana, Ama

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranasinghe, Oshadi

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Karunaratne, Hansima

Sri Lanka

Shehani, Malsha

Sri Lanka

Sandeepani, Sathya

Sri Lanka

Fernando, Inoshi

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Tharika Sewwandi, Mallaweeraarachchilage

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka

Nuthyangana, Kaushani

Sri Lanka

Trisha, Fariha Islam

Bangladesh

Khan, Rabeya

Bangladesh

Khatun, Sultana

Bangladesh

Prendergast, Orla

Ireland

Fraser, Katherine

Scotland

Kavanagh, Shauna

Ireland

MacMahon, Sophie

Ireland

Coulter Reilly, Christina

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Dalzell, Alana

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Waldron, Mary

Ireland

Little, Louise

Ireland

Stokell, Rebecca

Ireland

Dempsey, Georgina

Ireland

Canning, Ava

Ireland

McBride, Lara

Ireland

Tector, Alice

Ireland

Fletcher, Afy

Grenada

Crafton, Nerissa

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Grimmond, Sheneta

Guyana

Gajnabi, Shabika

Guyana

Schultz, Kaysia

Guyana

Fraser, Cherry Ann

Guyana

Mangru, Mandy

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Giselle Laureel Kirby, Lee-Ann

India

Cooper, Britney

Trinidad and Tobago

Mohammed, Anisa

Trinidad and Tobago

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Boyce, Reniece

Trinidad and Tobago

Soogrim, Steffie

Sawh, Shunelle

Trinidad and Tobago

Joseph, Djenaba

Trinidad and Tobago

Selman, Shakera

Barbados

Knight, Kycia

Barbados

Knight, Kyshona

Barbados

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Jamila Bruce, Shanika

Holder, Trishan

Barbados

Cumberbatch, NaiJanni

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Nation, Chedean

Jamaica

McLean, Natasha

Watts, Vanessa

Jamaica

Williams, Rashada Shieka

Jamaica

Wilmot, Kate

Jamaica

Bell, Olivia

Scotland