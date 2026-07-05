ICC T20 World Cup, Women Cricket Tournament Players
ICC T20 World Cup, Women
Kapp, Marizanne
South Africa
Devine, Sophie
New Zealand
van Niekerk, Dane
South Africa
Patil, Shreyanka Rajesh
India
Ismail, Shabnim
South Africa
Gayakwad, Rajeshwari
India
Ecclestone, Sophie
England
Sarvani, Kesavarajugari Anjali
India
Sciver-Brunt, Natalie Ruth
England
Bhatia, Yastika Harish
India
Wolvaardt, Laura
South Africa
Gardner, Ashleigh
Australia
Wareham, Georgia
Australia
Sutherland, Annabel
Australia
Sciver-Brunt, Katherine Helen
England
Khan Wadood, Javeria
Pakistan
Ali Siddiqi, Muneeba
Pakistan
Klaas, Masabata
South Africa
Khaka, Ayabonga
South Africa
Goodall, Lara
South Africa
Brits, Tazmin
South Africa
de Klerk, Nadine
South Africa
Sekhukhune, Tumi Sphindile
South Africa
Jafta, Sinalo
South Africa
Mlaba, Nonkululeko
South Africa
Dercksen, Annerie
South Africa
Macheke, Tebogo
South Africa
Tucker, Delmari
South Africa
Andrews, Micheala
South Africa
Atapattu, Chamari
Sri Lanka
Aroob Shah, Syeda
Pakistan
Siegers, Heather
Netherlands
de Leede, Babette
Netherlands
Zwilling, Iris
Netherlands
Overdijk, Frederique
Netherlands
de Lange, Caroline
Netherlands
Landheer, Hannah
Netherlands
Woning, Isabel van der
Netherlands
Mair, Rosemary
New Zealand
Devonshire, Flora
New Zealand
Kasperek, Leigh
New Zealand
Plimmer, Georgia Ellen
New Zealand
Jensen, Hayley
New Zealand
Carson, Eden J
New Zealand
Akhter Supta, Sharmin
Bangladesh
Sultana, Shamima
Bangladesh
Sultana Joty, Nigar
Bangladesh
Khatun, Murshida
Bangladesh
Mostari, Sobhana
Bangladesh
Maghla, Shanjida Akther
Bangladesh
Dola, Dilara Akter
Bangladesh
Connell, Shamilia Shontell
Barbados
Litchfield, Phoebe
Australia
Campbelle, Shemaine Altia
Guyana
Prabodhani, Udeshika
Sri Lanka
Ranasinghe, Oshadi
Sri Lanka
Ranaweera, Inoka
Sri Lanka
Sanjeewani, Anushka
Sri Lanka
Kulasuriya, Achini
Sri Lanka
de Silva, Nilakshi
Sri Lanka
Madavi, Harshitha
Sri Lanka
Kumari, Sugandika
Sri Lanka
Karunaratne, Hansima
Sri Lanka
Sandeepani, Sathya
Sri Lanka
Fernando, Inoshi
Sri Lanka
Dilhari, Kavisha
Sri Lanka
Tharika Sewwandi, Mallaweeraarachchilage
Sri Lanka
Gunaratne, Vishmi
Sri Lanka
Nuthyangana, Kaushani
Sri Lanka
Trisha, Fariha Islam
Bangladesh
Khatun, Sultana
Bangladesh
Fraser, Katherine
Scotland
Coulter Reilly, Christina
Ireland
Glasgow, Jannillea
Saint Vincent and the Grenadines
Giselle Laureel Kirby, Lee-Ann
India
Cooper, Britney
Trinidad and Tobago
Mohammed, Anisa
Trinidad and Tobago
Ramharack, Karishma
Trinidad and Tobago
Boyce, Reniece
Trinidad and Tobago
Sawh, Shunelle
Trinidad and Tobago
Joseph, Djenaba
Trinidad and Tobago
Cumberbatch, NaiJanni
Barbados
Claxton, Jahzara
Saint Kitts and Nevis
Williams, Rashada Shieka
Jamaica