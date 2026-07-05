T20 Blast, Women Cricket Tournament Players
T20 Blast, Women
Devine, Sophie
New Zealand
Ismail, Shabnim
South Africa
Ecclestone, Sophie
England
Sciver-Brunt, Natalie Ruth
England
de Klerk, Nadine
South Africa
Atapattu, Chamari
Sri Lanka
Wellington, Amanda
Australia
Satterthwaite, Amy
New Zealand
du Preez, Mignon
South Africa
Gaur, Mahika
United Arab Emirates
Threlkeld, Eleanor
England
Davidson-Richards, Alice
England
Chathli, Kira Meghan
England
Macdonald-Ga, Ryana
England
Blinkhorn-Jones, Madeleine
England
Griffith, Cordelia
England
Coppack, Kate Louise
England
Miller, Florence H
England
Duckworth, Rebecca
England
Luff, Sophie Natasha
England
Kirk, Michaela
South Africa
Fraser, Katherine
Scotland
Surenkumar, Amuruthaa
England
Chatterji, Priyanaz
Scotland
Lambert, Charlotte
England
Nightingale, Ellie M
England
Knowling-Davies, Rhiannon
Redmayne, Georgia
Australia
Corteen-Coleman, Tilly
England
Sproul, Pippa Nancy
Scotland
Randle-Bissell, Lucy Kate
Phillips, Charley N
England