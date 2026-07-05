T20 Blast, Women Cricket Tournament Players

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T20 Blast, Women

Lanning, Meg

Australia

Jonassen, Jess

Australia

Norris, Tara

England

Harris, Laura

Australia

Capsey, Alice

England

Devine, Sophie

New Zealand

Perry, Ellyse

Australia

Knight, Heather

England

Ismail, Shabnim

South Africa

Harris, Grace

Australia

McGrath, Tahlia

Australia

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Kaur, Harmanpreet

India

Matthews, Hayley

Barbados

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Graham, Heather

Australia

Wong, Issy

England

Dunkley, Sophia

England

Wyatt, Danielle

England

Cross, Kate

England

Jones, Amy

England

Winfield, Lauren

England

Davies, Freya

England

Glenn, Sarah

England

Gibson, Danielle

England

Bouchier, Maia

England

Dean, Charlie

England

King, Alana

Australia

Luus, Sune

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Bosch, Anne

South Africa

Ali, Hasan

Pakistan

Beaumont, Tammy

England

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Tahuhu, Lea

New Zealand

Kalis, Sterre

Netherlands

Villani, Elyse

Australia

Lee, Lizelle

South Africa

Wellington, Amanda

Australia

Penna, Madeline

Australia

Green, Maddy

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Satterthwaite, Amy

New Zealand

Miles, Natasha

England

Dowse, Ariana

England

du Preez, Mignon

South Africa

Bryce, Kathryn

Scotland

Farrant, Tash

England

Lewis, Gaby

Ireland

Mack, Katie

Australia

Bryce, Sarah

Scotland

Gaur, Mahika

United Arab Emirates

Collins, Danielle

England

Graham, Phoebe

England

Morris, Fi

England

Lamb, Emma

England

Threlkeld, Eleanor

England

Dattani, Naomi

England

Rainey, Hannah

Scotland

Heap, Liberty

England

Jackson, Laura

England

Marshall, Laura

Mullan, Daisy

England

Thomas, Olivia

Turner, Sophia

England

Clarke, Alice

England

Smale, Seren

England

Collins, Danielle

England

Davidson-Richards, Alice

England

Cranstone, Aylish

England

Scholfield, Paige

England

Smith, Bryony

England

Gregory, Danielle

England

Franklin, Phoebe

England

Chathli, Kira Meghan

England

Moore, Kalea

England

Stonehouse, Alexa

England

Macdonald-Ga, Ryana

England

Cooper, Claudie

England

Miles, Bethan

England

Blinkhorn-Jones, Madeleine

England

Spence, Jemima

England

Jones, Emma

England

Elwiss, Georgia

England

Adams, Georgia

England

Smith, Linsey

England

Southby, Rhianna

England

Monaghan, Alice

England

Windsor, Emily

England

McCaughan, Ella

England

Kemp, Freya

England

Harman, Nancy

England

Taylor, Mary

England

Macleod, Alice

England

Carr, Amara

England

Griffith, Cordelia

England

Gardner, Joana

England

Gray, Eva

England

Villiers, Mady

England

Maqsood, Abtaha

Scotland

Castle, Kelly

England

Rodgers, Mia

Hughes, Scarlett

England

Scrivens, Grace

England

Coppack, Kate Louise

England

Miller, Florence H

England

Grewcock, Jodie

England

Langston, Beth

England

Levick, Katie

England

Armitage, Hollie

England

Heath, Bess

England

Slater, Rachel

Scotland

Dobson, Leah

England

Duckworth, Rebecca

England

Hall, Grace

England

Marlow, Emma

England

Glen, Abigail

England

Turner, Phoebe

England

Scott, Lizzie

England

Woolston, Jessica

England

Wilson, Fran

England

Luff, Sophie Natasha

England

Griffiths, Alex

England

Wraith, Natasha

England

Filer, Lauren

England

Holland, Niamh

England

Corney, Emma

England

Robbins, Mollie

England

Skelton, Chloe

England

Smale, Sophia

England

Gordon, Kirstie

England

Kirk, Michaela

South Africa

Kelly, Marie

England

Boyce, Georgie

England

Higham, Lucy

England

Graves, Teresa

England

Munro, Sophie

England

McCarthy, Cassidy

England

Harmer, Bethany

England

Ballinger, Grace

England

Claridge, Ella

England

Groves, Josie

England

Jones, Evelyn

England

Freeborn, Abbey

England

George, Katie

England

Davis, Georgia

England

Fackrell, Ria

England

Brewer, Chloe

England

Campbell, Ami

England

Ellis, Bethan

England

Potts, Grace

England

Arlott, Emily

England

Baker, Hannah

England

Perrin, Davina

England

Anderson, Ellie

England

Pavely, Charis

England

Prendergast, Orla

Ireland

Fraser, Katherine

Scotland

Jones, Katie

England

Bell, Olivia

Scotland

Odgers, Rebecca

England

Carter, Darcey

Scotland

Morris, Sophie

England

MacGregor, Esmae

England

Surenkumar, Amuruthaa

England

Sturge, Megan

England

Lee, Ava Georgina

England

Norgrove, Abigale

England

Chatterji, Priyanaz

Scotland

Lambert, Charlotte

England

Burke, Emily

Nightingale, Ellie M

England

Austin, Meg

England

Lister, Ailsa

Scotland

McColl, Megan

Scotland

Jones, Hannah

England

Whiting, Emily

Lonsdale, Frances

Knowling-Davies, Rhiannon

Wilson, Tahlia

Australia

Learoyd, Anika

Australia

Redmayne, Georgia

Australia

Knott, Charli

Australia

Phillips, Charley

England

Harris, Lola

England

Corteen-Coleman, Tilly

England

Gammon, Bethan

Thanawala, Prisha

England

Ward, Maddie

England

Tyson, Rebecca

Tulloch, Poppy

Hazell, Jess

Hardwick, Hannah

England

Johnson, Grace M

England

Bolton, Nicole

Australia

Haynes, Rachael

Australia

Johnson, Trudy

England

Thomas, Erin

England

Brett, Phoebe

England

O'Neill, Eve

England

Thompson, Grace

England

Sproul, Pippa Nancy

Scotland

Barnes, Olivia

Vukusic, Erin

Munday, Amelie

England

Bishop, Megan

Gibb, Daisy

Tyson, Bex

England

Robson, Harriet

Trotter, Laura

Taylor, Millie

Sweet, Francesca

Shaw, Lara

Andrews, Maria

England

Willis, Bea

King, Rachel

Buckle, Anna

Wheeler, Amy

Baker, Olivia

Davis, Ruby

England

Gillgrass, Bryony

England

Beech, Sophie

Porter, Gemma

Pollard, Elicia

England

Love, Amelia

Garton, Holly

Randle-Bissell, Lucy Kate

Coleman, Tilly

England

Kesteven, Tilly

England

Sims, Ilenia

Italy

Oliver, Amelia

Lee, Jeanie

England

Blackwell, Ines

Breese, Olvia

Bristowe, Eliza

Thaker, Clara

Weerappuli, Venus

Westley, Jasmine

England

Phillips, Charley N

England

Brown, Natalie

England

Telford, Ella

England

Dyson, Alice

England

Dickinson, Rachel