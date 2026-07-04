T20 Lanka Premier League Cricket Tournament Players

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T20 Lanka Premier League

Burger, Nandre

South Africa

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Malik, Shoaib

Pakistan

Wade, Matthew

Australia

Cutting, Ben

Australia

Ali, Haider

Pakistan

Rossouw, Rilee

South Africa

Miller, David

South Africa

Chapman, Mark

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Perera, Kusal

Sri Lanka

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Tharaka, Nisala

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Jayathilake, Sachitha

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Bandara, Ashen

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Dananjaya, Nipun

Sri Lanka

Nadeeshan, Kavindu

Sri Lanka

Wijesundera, Isitha

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

de Livera, Sohan

Sri Lanka

Lakshan, Dhananjaya

Sri Lanka

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Sri Lanka

Kumara, Mahesh

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Anjula, Kaveeshka

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Randika, Vishad

Sri Lanka

Ahmed, Sarfraz

Pakistan

Pretorius, Dwaine

South Africa

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Naseem Shah

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Zaman, Fakhar

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Azam, Babar

Pakistan

Riaz, Wahab

Pakistan

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Phillips, Glenn

New Zealand

Hendricks, Reeza

South Africa

Williams, Sean

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Dabare, P Thanuka Madshan

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Wickramasinghe, Ahan

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Bhanuka, Minod

Sri Lanka

Abeyratne, Lasith

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

Sandakan, Lakshan

Sri Lanka

Bowes, Chad Jayson

South Africa

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Hales, Alex

England

Ali, Asif

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

Islam, Shoriful

Bangladesh

Tucker, Lorcan

Ireland

Raina, Suresh

India

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Kerr, Hayden

Australia

Mayers, Kyle

Barbados

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Tharindu, Avishka

Sri Lanka

Paranavithana, Navod

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Fernando, Ravindu Suharshana

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Dulshan, Parawahara Widanage Shashika

Sri Lanka

Silva, Kaluappu Handidige Raveen Achintha de

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Sri Lanka

Dinusha, Sonal

Sri Lanka

Viljoen, Gerhardus C

Behrendorff, Jason

Australia

Mithun, Mohammad

Bangladesh

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Fernando, Anuk

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Wijesinghe, Chamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Perera, Priyamal

Sri Lanka

Jayawickrama, Praveen

Sri Lanka

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Shiraz, Mohamed

Sri Lanka

Randika, Ashan

Sri Lanka

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Sri Lanka

Manoj, Kumarage Don Asanka

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Edirisinghe, Lakshan

Sri Lanka

McDermott, Ben

Australia

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Subasingha, Movin Hansaja

Sri Lanka

Kumara, Wanuja Sahan

Sri Lanka

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Tharupathi, Malsha

Sri Lanka

Sanketh, Garuka

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Gunasekara, Chamika

Sri Lanka

Gomez, Chamath

Sri Lanka

Lynn, Chris

Australia

Imam-ul-Haq

Pakistan

Fletcher, Andre

Grenada

Agha, Salman Ali

Pakistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Sinha, Dahani

Pakistan

De Silva, Manelker

Sri Lanka

Daniel, Jehan

Sri Lanka

Perera, Avishka

Sri Lanka

Lanka, Yashodha

Sri Lanka

Ashan, Shammu

Sri Lanka

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Rajapaksa, Sadisha

Sri Lanka

Silva, Ranesh

Sri Lanka

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Gunathilaka, Santhush

Sri Lanka

Jayawickrama, Mithun

Sri Lanka

Vithushan, Theesan

Sri Lanka

Perera, Angelo

Sri Lanka

Allen, Fabian

Jamaica

Thenurathan, Ratnarajah

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Ross, Alex

Australia

Lakshan, Hettiarachchige Kavidu

de Silva, Raveen

Gamage, Rusanda Sanjula

Sri Lanka

Gunathilaka, Danushka

Sri Lanka

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Siriwadhana, Ayana

Sri lanka

Abinash, Murvin

Sri lanka

Pragasam, Arul

Sri lanka

Koththigoda, Yuri

Sri lanka

Fernando, Shehan

Sri lanka

Rathnayake, Paven

Sri lanka