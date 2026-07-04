Follow us
Burger, Nandre
South Africa
Khan, Zahoor
United Arab Emirates
Muhammad, Waseem
Shamsi, Tabraiz
Malik, Shoaib
Pakistan
Wade, Matthew
Australia
Cutting, Ben
Ali, Haider
Rossouw, Rilee
Miller, David
Chapman, Mark
New Zealand
Seifert, Tim
Karunaratne, Dimuth
Sri Lanka
Perera, Kusal
Pradeep, Nuwan
Jayasuriya, Prabath
Shanaka, Dasun
Tharaka, Nisala
Rajitha, Kasun
Mendis, Kusal
Jayathilake, Sachitha
Asalanka, Charith
Fernando, Avishka
Bandara, Ashen
Fernando, Nuwanidu
Dananjaya, Nipun
Nadeeshan, Kavindu
Wijesundera, Isitha
Daniel, Shavon
de Livera, Sohan
Lakshan, Dhananjaya
Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula
Kumara, Mahesh
Wellalage, Dunith Nethmika
Anjula, Kaveeshka
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Randika, Vishad
Ahmed, Sarfraz
Pretorius, Dwaine
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Hasaranga, Wanindu
Naseem Shah
Hasnain, Mohammad
Thushara, Nuwan
Zaman, Fakhar
Khan, Zaman
Rajapaksa, Bhanuka
Azam, Babar
Riaz, Wahab
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Haris, Mohammad
Jamal, Aamer
Phillips, Glenn
Hendricks, Reeza
Williams, Sean
Zimbabwe
Ngarava, Richard
Croospulle, Lasith
Nissanka, Pathum
Dabare, P Thanuka Madshan
Udara, Lahiru
Arachchige, Sahan
Wickramasinghe, Ahan
Pathirana, Matheesha
Bhanuka, Minod
Abeyratne, Lasith
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Samarakoon, Lahiru
Priyanjan, Ashan
Sandakan, Lakshan
Bowes, Chad Jayson
Perera, Thisara
Udana, Isuru
Rahman, Mustafizur
Das, Liton
Ahmed, Taskin
Hridoy, Towhid
Nabi, Mohammad
Janat, Karim
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Khan, Mohammad Azam
Khan, Shadab
Hales, Alex
England
Ali, Asif
Ali, Hasan
Islam, Shoriful
Tucker, Lorcan
Ireland
Raina, Suresh
India
de Silva, Dhananjaya
de Silva, Chaturanga
Kerr, Hayden
Mayers, Kyle
Barbados
Vandersay, Jeffrey
Madushanka, Lahiru
Samarawickreme, Sadheera
Fernando, Binura
Liyanage, Janith
Madushka, Nishan
Tharindu, Avishka
Paranavithana, Navod
Madushan, Pramod
Fernando, Ravindu Suharshana
Viyaskanth, Vijayakanth
Dulshan, Parawahara Widanage Shashika
Silva, Kaluappu Handidige Raveen Achintha de
Malinga, Eshan
Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne
Dinusha, Sonal
Viljoen, Gerhardus C
Behrendorff, Jason
Mithun, Mohammad
Fernando, Vishwa
Fernando, Anuk
Fernando, Asitha
Mendis, Kamindu
Wijesinghe, Chamindu
Chandimal, Dinesh
Mathews, Angelo
Mendis, Ramesh
Perera, Priyamal
Jayawickrama, Praveen
Dananjaya, Akila
Shiraz, Mohamed
Randika, Ashan
Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi
Manoj, Kumarage Don Asanka
Rathnayake, Milan
Edirisinghe, Lakshan
McDermott, Ben
Dickwella, Niroshan
Karunaratne, Chamika
Kumara, Lahiru
Subasingha, Movin Hansaja
Kumara, Wanuja Sahan
Mathews, Traveen
Tharupathi, Malsha
Sanketh, Garuka
Chameera, Dushmantha
Gunasekara, Chamika
Gomez, Chamath
Lynn, Chris
Imam-ul-Haq
Fletcher, Andre
Grenada
Agha, Salman Ali
Zazai, Hazratullah
Ghazanfar, Allah Mohammad
Ali, Mohammad
Sinha, Dahani
De Silva, Manelker
Daniel, Jehan
Perera, Avishka
Lanka, Yashodha
Ashan, Shammu
Wickramasinghe, Chamindu
Rajapaksa, Sadisha
Silva, Ranesh
Gunaratne, Asela
Gunathilaka, Santhush
Jayawickrama, Mithun
Vithushan, Theesan
Perera, Angelo
Allen, Fabian
Jamaica
Thenurathan, Ratnarajah
Prasanna, Seekkuge
Ross, Alex
Lakshan, Hettiarachchige Kavidu
de Silva, Raveen
Gamage, Rusanda Sanjula
Gunathilaka, Danushka
Siriwadhana, Ayana
Sri lanka
Abinash, Murvin
Pragasam, Arul
Koththigoda, Yuri
Fernando, Shehan
Rathnayake, Paven