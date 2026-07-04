Follow us
Linde, George
South Africa
Fuller, James
New Zealand
Wasim, Imad
Pakistan
Amir, Mohammad
Vince, James
England
Rossington, Adam
Wade, Matthew
Australia
Rashid, Adil
Parnell, Wayne
Miller, David
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Mir, Usama
Little, Joshua
Ireland
David, Tim
Ihsanullah
Chapman, Mark
Ferguson, Lockie
Southee, Tim
Williamson, Kane
Boult, Trent
Santner, Mitchell
Seifert, Tim
Roy, Jason
Jacks, Will
Smeed, Will
Dawson, Liam
Wiese, David
Namibia
Billings, Sam
Khan, Rashid
Afghanistan
Brook, Harry
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Cox, Jordan
Khan, Zaman
Neesham, Jimmy
Kohler-Cadmore, Tom
Gleeson, Richard
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
Carlson, Kiran
Mitchell, Daryl
Henry, Matt
Sodhi, Ish
Patel, Samit
Malan, Dawid
Woakes, Chris
Jordan, Chris
Buttler, Jos
Wood, Mark
Topley, Reece
Duckett, Ben
Curran, Sam
Salt, Phil
Archer, Jofra
Ali, Moeen
Ahmed, Rehan
Steven Peter Devereux Smith
Stoinis, Marcus
Warner, David
Zampa, Adam
Ellis, Nathan
Ahmad, Noor
Farooqi, Fazalhaq
Khan, Shadab
Mahmood, Saqib
Munro, Colin
Hales, Alex
Mills, Tymal
Curran, Tom
Gohar, Zafar
Atkinson, Gus
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Milne, Adam
Ravindra, Rachin
Allen, Finn
Richardson, Kane
Dwarshuis, Ben
Green, Chris
Sams, Daniel
Sangha, Tanveer
Klaasen, Heinrich
Markram, Aiden
Ferreira, Donavon
Du Plooy, Leus
Behrendorff, Jason
Turner, Ashton
Cartwright, Hilton
Johnson, Spencer
Ackermann, Colin
Netherlands
van der Merwe, Roelof
Cooke, Chris
Douthwaite, Daniel
Clark, Graham
Robinson, Oliver
Raine, Ben
Potts, Matty
Root, Joe
Stokes, Ben
Lawrence, Dan
Crawley, Zak
Anderson, James
Pope, Ollie
Short, Matt
Meredith, Riley
Carse, Brydon
Sowter, Nathan
Leede, Bas de
Abell, Tom
Hain, Sam
Wood, Luke
Fisher, Matthew
Crane, Mason
Critchley, Matt
Banton, Tom
Lammonby, Tom
Cook, Sam
Chad
Hartley, Tom
Bethell, Jacob Graham
Narine, Sunil
Willey, David
Livingstone, Liam
Wells, Luke
Jennings, Keaton
Aspinwall, Tom
Hurst, Matthew
Evans, Laurie
Clark, Jordan
Overton, Jamie
Worrall, Daniel
Smith, Jamie Luke
Lawes, Thomas Edward
Payne, David
de Lange, Marchant
Hammond, Miles
Dale, Ajeet
Bairstow, Jonny
Thompson, Jordan
Lyth, Adam
Chohan, Jafer
Parkinson, Callum
James Kimber, Louis Philip
Hull, Josh
Howell, Benny
Whiteley, Ross
Wood, Chris
Donald, Aneurin
Weatherley, Joe
Wheal, Brad
Scotland
Currie, Scott
Albert, Toby Edward
John A Turner
Ball, Jake
Clarke, Joe
Carter, Matthew
Moores, Tom
Patterson-White, Liam
Harrison, Calvin
Simpson, John
Helm, Tom
Higgins, Ryan
Eskinazi, Stevie
Holden, Max
Pepper, Michael-Kyle
Walter, Paul Ian
Madsen, Wayne
Chappell, Zak
Scrimshaw, George
Brown, Patrick Rhys
Cox, Ben
Hose, Adam
Tongue, Josh
Finch, Adam
Pennington, Dillon
Stanley, Mitchell Terry
Bell-Drummond, Daniel
Muyeye, Tawanda
Zimbabwe
Sanderson, Ben
Zaib, Saif
Bopara, Ravi
Alsop, Tom
Garton, George
Coles, James Matthew
McKinney, Ben Stewart
Gregory, Lewis
Overton, Craig
Dickson, Sean
Green, Ben
Baker, Sonny
Briggs, Danny
Davies, Alex
Brookes, Henry
Mousley, Dan
Benjamin, Christopher Gavin
Kellaway, Benjamin Ian
Surenkumar, Amuruthaa
Vettori, Daniel
Johnson, Spencer Henry
Ahmed, Farhan
McCann, Freddie