One-Day Cup, Women Cricket Tournament Players
One-Day Cup, Women
Ismail, Shabnim
South Africa
Ecclestone, Sophie
England
Sciver-Brunt, Natalie Ruth
England
Khan, Regina Suddahazai Isabella
Italy
Wellington, Amanda
Australia
Gaur, Mahika
United Arab Emirates
Threlkeld, Eleanor
England
Davidson-Richards, Alice
England
Chathli, Kira Meghan
England
Macdonald-Ga, Ryana
England
Blinkhorn-Jones, Madeleine
England
Griffith, Cordelia
England
Coppack, Kate Louise
England
Miller, Florence H
England
Duckworth, Rebecca
England
Luff, Sophie Natasha
England
Kirk, Michaela
South Africa
Fraser, Katherine
Scotland
Surenkumar, Amuruthaa
England
Chatterji, Priyanaz
Scotland
Lambert, Charlotte
England
Nightingale, Ellie M
England
Knowling-Davies, Rhiannon
Redmayne, Georgia
Australia
Corteen-Coleman, Tilly
England
Presland, Alicia Demi
England
Sproul, Pippa Nancy
Scotland
Dissanayake, Anisha Kulendri