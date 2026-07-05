Pakistan Super League Cricket Tournament Players

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Pakistan Super League

Linde, George

South Africa

Airee, Dipendra

Nepal

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Fuller, James

New Zealand

Wasim, Imad

Pakistan

Khan, Sharjeel

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Vince, James

England

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Tahir, Imran

South Africa

Mohammad Umar, Khwaja

Pakistan

Malik, Shoaib

Pakistan

Yamin, Aamer

Pakistan

Rossington, Adam

England

Tye, Andrew

Australia

Hamza, Mir

Pakistan

Wade, Matthew

Australia

Cutting, Ben

Australia

Tahir, Tayyab

Pakistan

Akram, Qasim

Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Javed, Akif

Pakistan

Ali, Haider

Pakistan

Akhlaq, Muhammad

Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Khan, Muhammad Musa

Pakistan

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Masood, Shan

Pakistan

Rashid, Adil

England

Parnell, Wayne

South Africa

Rossouw, Rilee

South Africa

Miller, David

South Africa

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Charles, Johnson

Saint Lucia

Ilyas, Mohammad

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Brathwaite, Carlos

Barbados

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Mir, Usama

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Butt, Amad

Pakistan

Little, Joshua

Ireland

Ali, Anwar

Pakistan

Gul, Sameen

Pakistan

Sarwar, Mohammad

Pakistan

David, Tim

Australia

Afridi, Abbas

Pakistan

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Ihsanullah

Pakistan

Minhas, Arafat

Pakistan

Janat, Ihsanullah

Afghanistan

Guptill, Martin

New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Hampton, Brett

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Ahmed, Sarfraz

Pakistan

Roy, Jason

England

Akmal, Umar

Pakistan

Pretorius, Dwaine

South Africa

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Ali, Ahsan

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Khan, Bismillah

Pakistan

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Asif, Umaid

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Shakil, Saud

Pakistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Jacks, Will

England

Smith, Odean

Jamaica

Ahmad, Qais

Afghanistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Bangalzai, Adul Wahid

Pakistan

Smeed, Will

England

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Zahid, Mohammad

Khan, Yasir

Pakistan

Khan, Aimal

Dawson, Liam

England

Wiese, David

Namibia

Billings, Sam

England

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Khan, Jalat

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Hope, Shai

Barbados

Dadswell, Shane

South Africa

Ghulam, Kamran

Pakistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Brook, Harry

England

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Cox, Jordan

England

Khan, Zaman

Pakistan

Hussain, Dilbar

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Baig, Mirza Tahir

Irfan, Shawaiz

Pakistan

Sohail, Haris

Pakistan

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Azam, Babar

Pakistan

Qadir, Usman

Pakistan

Neesham, Jimmy

New Zealand

Riaz, Wahab

Pakistan

Kohler-Cadmore, Tom

England

Gleeson, Richard

England

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Irshad, Salman

Pakistan

Powell, Rovman

Jamaica

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Aziz, Danish

Pakistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Iqbal, Arshad

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Hatzoglou, Peter

Australia

Shahzad, Khurram

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Masood, Saad

Pakistan

Khan, Haseebullah

Pakistan

Hendricks, Reeza

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Burl, Ryan

Zimbabwe

Mitchell, Daryl

New Zealand

McConchie, Cole

New Zealand

Joseph, Shamar

India

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Malan, Dawid

England

Jordan, Chris

England

Topley, Reece

England

Ali, Moeen

England

Motie, Gudakesh

Guyana

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Carey, Alex

Australia

Abbott, Sean

Australia

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Munro, Colin

New Zealand

Hales, Alex

England

Stirling, Paul

Ireland

Maqsood, Sohaib

Pakistan

Raees, Rumman

Pakistan

Mills, Tymal

England

Ali, Asif

Pakistan

Khan, Mubashir

Turkiye

Curran, Tom

England

Ali, Hasan

Pakistan

Gohar, Zafar

Pakistan

Atkinson, Gus

England

Zameer, Zeeshan

Pakistan

Nawaz, Hassan

Pakistan

Khan, Mubasir

Pakistan

Islam, Shoriful

Bangladesh

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Khawaja, Usman

Australia

Jahangir, Shayan

Pakistan

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Bryant, Max

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Green, Chris

Australia

Sams, Daniel

Australia

Shaw, Lachlan

Australia

Ngidi, Lungi

South Africa

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Khan, Aimal

Pakistan

Hermann, Rubin

South Africa

Du Plooy, Leus

South Africa

Turner, Ashton

Australia

Philippe, Josh

Australia

Hardie, Aaron

Australia

Johnson, Spencer

Australia

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Shahzad, Khurram

Pakistan

Potgieter, Delano

South Africa

Stone, Olly

England

Lawrence, Dan

England

Short, Matt

Australia

Harper, Sam

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Hafeez, Ahsan

Pakistan

McDermott, Ben

Australia

Siddle, Peter

Australia

Meredith, Riley

Australia

Owen, Mitchell J

Australia

Musa, Muhammad

Pakistan

Akram, Wasim

Rana, Nahid

Bangladesh

Irfan, Shawaiz

Pakistan

Wood, Luke

England

Hossain, Rishad

Bangladesh

Sadaqat, Maaz

Pakistan

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Willey, David

England

Evans, Laurie

England

Overton, Jamie

England