Follow us
Linde, George
South Africa
Airee, Dipendra
Nepal
Muhammad, Waseem
United Arab Emirates
Fuller, James
New Zealand
Wasim, Imad
Pakistan
Khan, Sharjeel
Amir, Mohammad
Vince, James
England
Shamsi, Tabraiz
Tahir, Imran
Mohammad Umar, Khwaja
Malik, Shoaib
Yamin, Aamer
Rossington, Adam
Tye, Andrew
Australia
Hamza, Mir
Wade, Matthew
Cutting, Ben
Tahir, Tayyab
Akram, Qasim
Irfan Khan, Mohammad
Javed, Akif
Ali, Haider
Akhlaq, Muhammad
Akram, Faisal
Khan, Muhammad Musa
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Masood, Shan
Rashid, Adil
Parnell, Wayne
Rossouw, Rilee
Miller, David
Rizwan, Mohammad
Charles, Johnson
Saint Lucia
Ilyas, Mohammad
Khan, Usman
Brathwaite, Carlos
Barbados
Cottrell, Sheldon
Hosein, Akeal
Mir, Usama
Shah, Khushdil
Butt, Amad
Little, Joshua
Ireland
Ali, Anwar
Gul, Sameen
Sarwar, Mohammad
David, Tim
Afridi, Abbas
Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Ihsanullah
Minhas, Arafat
Janat, Ihsanullah
Guptill, Martin
Chapman, Mark
Jamieson, Kyle
Williamson, Kane
Hampton, Brett
Seifert, Tim
Perera, Kusal
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Fernando, Avishka
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Ahmed, Sarfraz
Roy, Jason
Akmal, Umar
Pretorius, Dwaine
Ahmed, Iftikhar
Ali, Ahsan
Nawaz, Mohammad
Khan, Bismillah
Hafeez, Mohammad
Asif, Umaid
Zadran, Najibullah
Shakil, Saud
Hasaranga, Wanindu
Murid, Naveen-ul-Haq
Jacks, Will
Smith, Odean
Jamaica
Ahmad, Qais
Yousuf, Omair
Naseem Shah
Hasnain, Mohammad
Bangalzai, Adul Wahid
Smeed, Will
Thushara, Nuwan
Zahid, Mohammad
Khan, Yasir
Khan, Aimal
Dawson, Liam
Wiese, David
Namibia
Billings, Sam
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Khan, Jalat
Talat, Hussain
Zaman, Fakhar
Hope, Shai
Dadswell, Shane
Ghulam, Kamran
Khan, Rashid
Brook, Harry
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Rauf, Haris
Cox, Jordan
Khan, Zaman
Hussain, Dilbar
Daniyal, Ahmad
Baig, Mirza Tahir
Irfan, Shawaiz
Sohail, Haris
Rajapaksa, Bhanuka
Azam, Babar
Qadir, Usman
Neesham, Jimmy
Riaz, Wahab
Kohler-Cadmore, Tom
Gleeson, Richard
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Irshad, Salman
Powell, Rovman
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Aziz, Danish
Rutherford, Sherfane
Guyana
Omarzai, Azmatullah
Iqbal, Arshad
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Jamal, Aamer
Hatzoglou, Peter
Shahzad, Khurram
Haseebullah
Muqeem, Sufiyan
Masood, Saad
Khan, Haseebullah
Hendricks, Reeza
van der Dussen, Rassie
Baartman, Ottniel
Burl, Ryan
Mitchell, Daryl
McConchie, Cole
Joseph, Shamar
India
Rahman, Mustafizur
Das, Liton
Hasan, Mehedy
Malan, Dawid
Jordan, Chris
Topley, Reece
Ali, Moeen
Motie, Gudakesh
Steven Peter Devereux Smith
Maxwell, Glenn
Carey, Alex
Abbott, Sean
Warner, David
Zampa, Adam
Labuschagne, Marnus
Nabi, Mohammad
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Farooqi, Fazalhaq
Khan, Mohammad Azam
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Wasim Jr, Mohammad
Munro, Colin
Hales, Alex
Stirling, Paul
Maqsood, Sohaib
Raees, Rumman
Mills, Tymal
Ali, Asif
Khan, Mubashir
Turkiye
Curran, Tom
Ali, Hasan
Gohar, Zafar
Atkinson, Gus
Zameer, Zeeshan
Nawaz, Hassan
Khan, Mubasir
Islam, Shoriful
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Khawaja, Usman
Jahangir, Shayan
Hossain Emon, Parvez
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Milne, Adam
Allen, Finn
Sears, Ben
Bryant, Max
Dwarshuis, Ben
Green, Chris
Sams, Daniel
Shaw, Lachlan
Ngidi, Lungi
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Hermann, Rubin
Du Plooy, Leus
Turner, Ashton
Philippe, Josh
Hardie, Aaron
Johnson, Spencer
Muzarabani, Blessing
Chandimal, Dinesh
Potgieter, Delano
Stone, Olly
Lawrence, Dan
Short, Matt
Harper, Sam
Fraser-McGurk, Jake
Hafeez, Ahsan
McDermott, Ben
Siddle, Peter
Meredith, Riley
Owen, Mitchell J
Musa, Muhammad
Akram, Wasim
Rana, Nahid
Wood, Luke
Hossain, Rishad
Sadaqat, Maaz
McCoy, Obed
Saint Vincent and the Grenadines
Willey, David
Evans, Laurie
Overton, Jamie