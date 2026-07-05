Sri Lanka Cricket Team Players

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Sri Lanka

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Silva, Roshen

Sri Lanka

Perera, Kusal

Sri Lanka

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Karunanayake, Nipun

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Dushan Vimukthi Wimalasekara, Kirahandige

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Tharaka, Nisala

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Jayathilake, Sachitha

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Bandara, Ashen

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Arachchige, Krishan

Sri Lanka

Perera, Kalana

Sri Lanka

Dananjaya, Nipun

Sri Lanka

Ratnayake, Tharindu

Sri Lanka

Manasinghe, Lakshitha

Sri Lanka

Nadeeshan, Kavindu

Sri Lanka

Ramanayake, Himesh

Sri Lanka

Dhanushka, Heshan

Sri Lanka

Wijesundera, Isitha

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Perera, Mithila Avishka

Sri Lanka

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Seneviratne, Denham

Sri Lanka

Ekneligoda, Prabath

Sri Lanka

Samarage, Pruthuvi

Sri Lanka

Kuruppu, Shameera

Sri Lanka

Rillagodage, Sujith

Sri Lanka

Korale, Thakshila

Sri Lanka

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Dilshan, Tillakaratne

Sri Lanka

Fernando, Dilhara

Sri Lanka

Muralitharan, Muttiah

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Sandaruwan, Ravija

Sri Lanka

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Dias, Deshan

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Chandraguptha, Ron

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Tharindu, Avishka

Sri Lanka

Sudeera Thilakaratne, Dilum

Sri Lanka

Paranavithana, Navod

Sri Lanka

Rodrigo, Yasiru

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Fernando, Ravindu Suharshana

Sri Lanka

Dulshan, Parawahara Widanage Shashika

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Madushan, Warnakulasooriya Patabedige Udith

Sri Lanka

Maneeshan, Gayan

Sri Lanka

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Premaratne, Aravinda

Sri Lanka

Fernando, Anuk

Sri Lanka

Tillakaratne, Duvindu

Sri Lanka

Jayalath, Dilan

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Gunasinghe, Nimesha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Dumindu, Hashan

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Perera, Priyamal

Sri Lanka

Jayawickrama, Praveen

Sri Lanka

Sangeeth Cooray, Manna Marakkalage Malindu

Sri Lanka

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Shiraz, Mohamed

Sri Lanka

Randika, Ashan

Sri Lanka

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Sri Lanka

Kellepotha, Prasad

Sri Lanka

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Tharanga, Pulina

Sri Lanka

Adikari, Vidura

Sri Lanka

de Silva, Thikshila

Sri Lanka

Daniel, Ashian

Sri Lanka

Colombage, Sachindu

Sri Lanka

Atharagalla, Nimasara

Sri Lanka

Kumara, Wanuja Sahan

Sri Lanka

Hettiwatte, Pramud

Sri Lanka

Sigera, Asel

Sri Lanka

Maharoof, Farveez

Sri Lanka

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Tharupathi, Malsha

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Wijeratne, Srimantha

Sri Lanka

Lakmal, Suranga

Sri Lanka

WCP Wellege

Sri Lanka

Kaul, Amartya

Sri Lanka

Aslam, Mohommed

Sri Lanka

Liyanage, Imal

Sri Lanka

Charith, Ashan

Sri Lanka

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Kanchana, Ama

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranasinghe, Oshadi

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

Weerakkody, Prasadani

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Karunaratne, Hansima

Sri Lanka

Shehani, Malsha

Sri Lanka

Sandeepani, Sathya

Sri Lanka

Fernando, Inoshi

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Tharika Sewwandi, Mallaweeraarachchilage

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka

de Silva, Rashmi

Sri Lanka

Nuthyangana, Kaushani

Sri Lanka

Jayathilake, Supeshala

Sri Lanka

Lasanda Rukmal, Kaluwaduge

Sri Lanka

Ravichandrakumar, Madushan

Sri Lanka

Silva, Mishen

Sri Lanka

Dias, Sahil

Sri Lanka

Weerasinghe, Rajeewa

Sri Lanka

Dhanushka, Koshan

Sri Lanka

Naween Silva, Basthiyan Arachchilage Damitha

Sri Lanka

Lakshan, Lasith

Sri Lanka

Warnapura, Madawa

Sri Lanka

Wickramasinghe, Prashan

Sri Lanka

de Silva, Yohan

Sri Lanka

Komasaru, Chanaka

Sri Lanka

Vithana, Harsha

Sri Lanka

Nanayakkare, Sahan

Sri Lanka

Thilanchana, Adeesha

Sri Lanka

De Silva, Manelker

Sri Lanka

Subasinghe, Nimanda Madushanka

Sri Lanka

Wickramasingha, Chamath

Sri Lanka

Daniel, Jehan

Sri Lanka

Sanjaya, Rohan

Sri Lanka

Rasantha, Ravindu

Sri Lanka

Perera, Avishka

Sri Lanka

Lakshan, Muditha

Sri Lanka

Battage, Chamod

Sri Lanka

Ashan, Shammu

Sri Lanka

Gunawardene, Avishka

Sri Lanka

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Rajapaksa, Sadisha

Sri Lanka

Bandara, Konara Mudiyanselage Chaminda

Sri Lanka

Auwardt, Dilanka

Sri Lanka

Peiris, Sachintha

Sri Lanka

Thissakuttige, Duleeka

Sri Lanka

Cooray, Harsha

Sri Lanka

Weerasinghe, MPM

Sri Lanka

Disanayaka, Sithum

Sri Lanka

Liyanage, Sakuna Nidarshana

Sri Lanka

Fernando, Nayana

Sri Lanka

Kaushal, Tharindu

Sri Lanka

Sampath, Tillakaratne

Sri Lanka

Gamage, Lahiru

Sri Lanka

Chalana de Silva, Weeraddana

Sri Lanka

Wijesinghe, Tharinda

Sri Lanka

Pussegolla, Shashrika

Sri Lanka

Edirisinghe, Chamikara

Sri Lanka

Nihar Mohomed Dilshad, Mohomed

Sri Lanka

Dilshan, Thulina

Sri Lanka

Rupasinghe, Gihan

Sri Lanka

Kodamullage, Mahesh

Sri Lanka

Koralage, Gihan

Sri Lanka

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Hettiarchchi, Heshan

Sri Lanka

Kalindu, Hettiarachchi Chilan

Sri Lanka

Abeysinghe, Lahiru

Sri Lanka

Peiris, Nimantha

Sri Lanka

Silva, Ashen

Sri Lanka

Jayasinghe, Angelo

Sri Lanka

Indrasiri, Upul

Sri Lanka

Madushan, Pasindu

Sri Lanka

Peiris, Nishan

Sri Lanka

Lakshanka, Pasindu

Sri Lanka

Widanapathirana, Amoda

Sri Lanka

Madawa, Pasindu

Sri Lanka

Liyanage, Himasha Shehan

Sri Lanka

Shashen, Jeewaka

Sri Lanka

Priyadharshana, Damith

Sri Lanka

Wijeratne, Vishva

Sri Lanka

Lakshan, Chathura

Sri Lanka

Kanchana, Dilshan

Sri Lanka

Randunu, Chatura

Sri Lanka

Mendis, Dulanjana

Sri Lanka

Gihan, Asanka

Sri Lanka

Thattil, Roscoe

Sri Lanka

Asanka Silva, Alankara

Sri Lanka

Chathuranga, Sanjaya

Sri Lanka

Gunathilaka, Santhush

Sri Lanka

Dewatage, Lahiru

Sri Lanka

Liyanage, Yohan

Sri Lanka

Mendis, Sandun

Sri Lanka

Mendis, BGS

Sri Lanka

Pathiraja, Pawan

Sri Lanka

Jayawickrama, Mithun

Sri Lanka

Sirisoma, Gayan

Sri Lanka

Rajapaksha, Harsha

Sri Lanka

Jayasekara, Harindu

Sri Lanka

Somarathne, Ranuda

Sri Lanka

Koshitha, Ruchira

Sri Lanka