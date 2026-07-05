Bangladesh Premier League Cricket Tournament Players

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Bangladesh Premier League

Burger, Nandre

South Africa

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Hossain, Iqbal

Austria

Fuller, James

New Zealand

Wasim, Imad

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Vince, James

England

Tahir, Imran

South Africa

Rossington, Adam

England

Hamza, Mir

Pakistan

Cutting, Ben

Australia

Javed, Akif

Pakistan

Ali, Haider

Pakistan

Akhlaq, Muhammad

Pakistan

Parnell, Wayne

South Africa

Miller, David

South Africa

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Charles, Johnson

Saint Lucia

Khan, Usman

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

David, Tim

Australia

Afridi, Abbas

Pakistan

Ihsanullah

Pakistan

Minhas, Arafat

Pakistan

Williamson, Kane

New Zealand

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Roy, Jason

England

Pretorius, Dwaine

South Africa

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Jacks, Will

England

Ahmad, Qais

Afghanistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Billings, Sam

England

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Hope, Shai

Barbados

Afridi, Shaheen

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Baig, Mirza Tahir

Azam, Babar

Pakistan

Qadir, Usman

Pakistan

Neesham, Jimmy

New Zealand

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Irshad, Salman

Pakistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Rippon, Michael

Netherlands

Hendricks, Reeza

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Khan, Bilal

Oman

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

Williams, Sean

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Bruce, Tom

New Zealand

Perera, Thisara

Sri Lanka

Patel, Samit

England

Cariah, Yannick

Trinidad and Tobago

Beaton, RR

Guyana

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Talukdar, Rony

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Rahman Raja, Rejaur

Bangladesh

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Malan, Dawid

England

Woakes, Chris

England

Topley, Reece

England

Ali, Moeen

England

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Islam, Taijul

Bangladesh

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Iqbal, Tamim

Bangladesh

Mahmudullah, Mohammad

Bangladesh

Hossain, Ebadot

Bangladesh

Hales, Alex

England

Stirling, Paul

Ireland

Ali, Asif

Pakistan

Ali, Yasir

Bangladesh

Hasan, Zakir

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Campher, Curtis

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Taylor, Steven

USA

Jones, Aaron

Barbados

Netravalkar, Saurabh

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Ali, Rahat

Czechia

Islam, Kamrul

Bangladesh

Haque, Anamul

Bangladesh

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Shahriar, Munim

Bangladesh

Hossain, Mosaddek

Bangladesh

Sunny, Arafat

Bangladesh

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Islam, Nahidul

Bangladesh

Naim, Mohammad

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hasan, Rakibul

Bangladesh

Hasan Joy, Mahmudul

Bangladesh

Islam, Shohidul

Bangladesh

Mondol, Ripon

Bangladesh

Haque, Ariful

Bangladesh

Kayes, Imrul

Bangladesh

Hom, Shuvagata

Bangladesh

Jayed, Abu

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Islam, Nazmul

Bangladesh

Zahiduzzaman

Bangladesh

Ankon, Mahidul Islam

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Miah, Ruyel

Bangladesh

Mia, Rubel

Bangladesh

Hasan, MD Musfik

Bangladesh

Islam, Ariful

Bangladesh

Rahman, Sabbir

Bangladesh

Sukkur, Irfan

Bangladesh

Gazi, Sohag

Bangladesh

Hossain, Al-Amin

Bangladesh

Mortaza, Mashrafe

Bangladesh

Islam, Naeem

Bangladesh

Samad, Nabil

Bangladesh

Hasan, Mehedi

Bangladesh

Hasan, Asif

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Royen, Jawad Mohammad

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Hider, Abu

Bangladesh

Islam, Shadman

Bangladesh

Ferdous, Rahatul

Bangladesh

Sheikh, Mohor

Bangladesh

Brown, Josh

Australia

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Reifer, Raymon

Barbados

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Hassan, Saif

Bangladesh

Ali, Shykat

Bangladesh

Mahmud, Fazle

Bangladesh

Rahman, Ziaur

Bangladesh

Chowdhury, Mirttunjoy

Bangladesh

Islam, Shafiqul

Bangladesh

Islam, Moinul

Bangladesh

Halim, Abdul

Bangladesh

Haque, Robiul

Bangladesh

Al Mamun, Abdullah

Bangladesh

Khan, Tawfique

Bangladesh

Khan, Sumon

Bangladesh

Akbar Ali, Mohammad

Bangladesh

Zaman, MD Ashiqur

Bangladesh

Hasan, SM Meherob

Bangladesh

Habib, Husna

Sakil, Salauddin

Bangladesh

Hossain, Sabbir

Bangladesh

Johsy, Mehrab Hossain

Haque, Mominul

Bangladesh

Babu, Alauddin

Bangladesh

Hossain, Salman

Bangladesh

Islam, Sunzamul

Bangladesh

Hasan, Nayeem

Bangladesh

Islam, Mukidul

Bangladesh

Rabby, Mahfuzur Rahman

Bangladesh

Alam, Jishan

Bangladesh

Doullah Borson, Md. Rohanat

Bangladesh

Emon, Md. lqbal Hossain

Bangladesh

Mridha, Maruf

Bangladesh

Sddiquee, Wasi

Bangladesh

Islam, Shafiul

Bangladesh

Hossain, Nasir

Bangladesh

Hossain, Rubel

Bangladesh

Rahman, Shamsur

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Hossain, Shahadat

Bangladesh

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Clark, Graham

England

O’Connell, Tom

Australia

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Ayub, Marshall

Bangladesh

Nasim, Saad

Pakistan

Rahman, Mizanur

Bangladesh

Nihaduzzaman, Mohammad

Bangladesh

Haque, Sajjadul

Bangladesh

Islam, Aliss Al

Bangladesh

Murad, Hasan

Bangladesh

Tahjibul islam, Gazi Mohammad

Bangladesh

Rana, Nahid

Bangladesh

Munsey, George

Scotland

Wood, Luke

England

Banton, Tom

England

Hossain, Rishad

Bangladesh

Hasan, Mehedi

Sadaqat, Maaz

Pakistan

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago