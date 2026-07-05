Follow us
Burger, Nandre
South Africa
Lamichhane, Sandeep
Nepal
Muhammad, Waseem
United Arab Emirates
Hossain, Iqbal
Austria
Fuller, James
New Zealand
Wasim, Imad
Pakistan
Amir, Mohammad
Vince, James
England
Tahir, Imran
Rossington, Adam
Hamza, Mir
Cutting, Ben
Australia
Javed, Akif
Ali, Haider
Akhlaq, Muhammad
Parnell, Wayne
Miller, David
Rizwan, Mohammad
Charles, Johnson
Saint Lucia
Khan, Usman
Shah, Khushdil
David, Tim
Afridi, Abbas
Ihsanullah
Minhas, Arafat
Williamson, Kane
Shanaka, Dasun
Sri Lanka
Rajitha, Kasun
Mendis, Kusal
Fernando, Avishka
Wellalage, Dunith Nethmika
Roy, Jason
Pretorius, Dwaine
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Hasaranga, Wanindu
Jacks, Will
Ahmad, Qais
Hasnain, Mohammad
Billings, Sam
Talat, Hussain
Zaman, Fakhar
Hope, Shai
Barbados
Afridi, Shaheen
Khan, Zaman
Baig, Mirza Tahir
Azam, Babar
Qadir, Usman
Neesham, Jimmy
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Irshad, Salman
Omarzai, Azmatullah
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Jamal, Aamer
Muqeem, Sufiyan
Rippon, Michael
Netherlands
Hendricks, Reeza
Maharaj, Keshav
Khan, Bilal
Oman
Cornwall, Rahkeem
Antigua and Barbuda
Williams, Sean
Zimbabwe
Burl, Ryan
Ngarava, Richard
Croospulle, Lasith
Nissanka, Pathum
Pathirana, Matheesha
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Samarakoon, Lahiru
Bruce, Tom
Perera, Thisara
Patel, Samit
Cariah, Yannick
Trinidad and Tobago
Beaton, RR
Guyana
Rahman, Mustafizur
Ahmed, Nasum
Hasan, Nurul
Das, Liton
Ahmed, Taskin
Shanto, Nazmul Hossain
Hasan, Mehedy
Talukdar, Rony
Mahmud, Hasan
Hossain, Afif
Islam, Tanvir
Hossain, Shamim
Rahman Raja, Rejaur
Hridoy, Towhid
Malan, Dawid
Woakes, Chris
Topley, Reece
Ali, Moeen
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Zadran, Ibrahim
Khan, Zahir
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Farooqi, Fazalhaq
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Wasim Jr, Mohammad
Islam, Taijul
Rahim, Mushfiqur
Iqbal, Tamim
Mahmudullah, Mohammad
Hossain, Ebadot
Hales, Alex
Stirling, Paul
Ireland
Ali, Asif
Ali, Yasir
Hasan, Zakir
Islam, Shoriful
Campher, Curtis
Tector, Harry
Taylor, Steven
USA
Jones, Aaron
Netravalkar, Saurabh
India
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Ali, Rahat
Czechia
Islam, Kamrul
Haque, Anamul
de Silva, Dhananjaya
Shahriar, Munim
Hossain, Mosaddek
Sunny, Arafat
Saifuddin, Mohammad
Islam, Nahidul
Naim, Mohammad
Ali, Jaker
Sakib, Tanzim Hasan
Hasan, Rakibul
Hasan Joy, Mahmudul
Islam, Shohidul
Mondol, Ripon
Haque, Ariful
Kayes, Imrul
Hom, Shuvagata
Jayed, Abu
Sarkar, Soumya
Islam, Nazmul
Zahiduzzaman
Ankon, Mahidul Islam
Ahmed, Khaled
Hossain Emon, Parvez
Miah, Ruyel
Mia, Rubel
Hasan, MD Musfik
Islam, Ariful
Rahman, Sabbir
Sukkur, Irfan
Gazi, Sohag
Hossain, Al-Amin
Mortaza, Mashrafe
Islam, Naeem
Samad, Nabil
Hasan, Mehedi
Hasan, Asif
Hasan, Tanzid
Royen, Jawad Mohammad
de Silva, Chaturanga
Hider, Abu
Islam, Shadman
Ferdous, Rahatul
Sheikh, Mohor
Brown, Josh
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Chase, Roston
Reifer, Raymon
Samarawickreme, Sadheera
Fernando, Binura
Hassan, Saif
Ali, Shykat
Mahmud, Fazle
Rahman, Ziaur
Chowdhury, Mirttunjoy
Islam, Shafiqul
Islam, Moinul
Halim, Abdul
Haque, Robiul
Al Mamun, Abdullah
Khan, Tawfique
Khan, Sumon
Akbar Ali, Mohammad
Zaman, MD Ashiqur
Hasan, SM Meherob
Habib, Husna
Sakil, Salauddin
Hossain, Sabbir
Johsy, Mehrab Hossain
Haque, Mominul
Babu, Alauddin
Hossain, Salman
Islam, Sunzamul
Hasan, Nayeem
Islam, Mukidul
Rabby, Mahfuzur Rahman
Alam, Jishan
Doullah Borson, Md. Rohanat
Emon, Md. lqbal Hossain
Mridha, Maruf
Sddiquee, Wasi
Islam, Shafiul
Hossain, Nasir
Hossain, Rubel
Rahman, Shamsur
Hasan, Mahedi
Hossain, Shahadat
Pooran, Nicholas
King, Brandon
Jamaica
Shepherd, Romario
Chandimal, Dinesh
Mathews, Angelo
Clark, Graham
O’Connell, Tom
Dickwella, Niroshan
Ayub, Marshall
Nasim, Saad
Rahman, Mizanur
Nihaduzzaman, Mohammad
Haque, Sajjadul
Islam, Aliss Al
Murad, Hasan
Tahjibul islam, Gazi Mohammad
Rana, Nahid
Munsey, George
Scotland
Wood, Luke
Banton, Tom
Hossain, Rishad
Sadaqat, Maaz
Narine, Sunil