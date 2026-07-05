Pakistan Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Pakistan

Yasin, Mohammad

Pakistan

Ehsan, Muhammad

Pakistan

Syed, Shafat Ali

Pakistan

Wasim, Imad

Pakistan

Khan, Sharjeel

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Mohammad Umar, Khwaja

Pakistan

Malik, Shoaib

Pakistan

Yamin, Aamer

Pakistan

Hamza, Mir

Pakistan

Tahir, Tayyab

Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Javed, Akif

Pakistan

Ali, Haider

Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Khan, Muhammad Musa

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Ilyas, Mohammad

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Butt, Amad

Pakistan

Ali, Anwar

Pakistan

Gul, Sameen

Pakistan

Sarwar, Mohammad

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Ihsanullah

Pakistan

Ahmed, Mumtaz

Pakistan

Malik, Adeel

Pakistan

Haider, Rizwan

Pakistan

Asad, Bilal

Pakistan

Ahmed, Sarfraz

Pakistan

Akmal, Umar

Pakistan

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Ali, Ahsan

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Khan, Bismillah

Pakistan

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Asif, Umaid

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Bangalzai, Adul Wahid

Pakistan

Khan, Yasir

Pakistan

Khan, Jalat

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Sagar, Arif

Pakistan

Masih, Gulfraz

Pakistan

Maroof, Bismah

Pakistan

Dar, Nida

Pakistan

Khan Wadood, Javeria

Pakistan

Imtiaz, Kainat

Pakistan

Ameen, Sidra

Pakistan

Nawaz, Sidra

Pakistan

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Anwer, Aiman

Pakistan

Fatima, Ghulam

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sohail, Umaima

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Hassan, Tuba

Pakistan

Naseem, Ayesha

Pakistan

Shamas, Sadaf

Pakistan

Sohail, Haris

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Qadir, Usman

Pakistan

Riaz, Wahab

Pakistan

Irshad, Salman

Pakistan

Aziz, Danish

Pakistan

Iqbal, Arshad

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Shahzad, Khurram

Pakistan

Masood, Saad

Pakistan

Anwar, Adnan

Pakistan

Afridi, Shakir

Pakistan

Razzaq, Abdul

Pakistan

Afridi, Shahid

Pakistan

Akhtar, Shoaib

Pakistan

Tanvir, Sohail

Pakistan

Khan Niazi, Misbah-Ul-Haq

Pakistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Maqsood, Sohaib

Pakistan

Raees, Rumman

Pakistan

Ali, Asif

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

Gohar, Zafar

Pakistan

Zameer, Zeeshan

Pakistan

Nawaz, Hassan

Pakistan

Amin, Anam

Pakistan

Feroza, Gull

Pakistan

Fatima, Eyman

Pakistan

Bhatti, Areesha Noor

Pakistan

Javed, Iram

Pakistan

Pervaiz, Natalia

Pakistan

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Hani, Umme

Pakistan

Zulfiqar, Shawaal

Pakistan

Ali, Sikandar

Pakistan

Raja, Kamran

Pakistan

Ahmed, Sohail

Pakistan

Dawood, Ali

Pakistan

Umair, Muhammad

Pakistan

Khan, Zohaib

Pakistan

ur Rehman, Akbar

Pakistan

Amin, Adil

Pakistan

Hafeez, Ahsan

Pakistan

Nasim, Saad

Pakistan

Sana, Kaleem

Pakistan

Mir, Sana

Pakistan

Abbas, Mohammad

Pakistan

Ali, Azhar

Pakistan

Azad, Hasan

Pakistan

Khan, Sajid

Pakistan

Imam-ul-Haq

Pakistan

Amin, Umar

Pakistan

Ahmed Rehmani, Owais

Pakistan

Ahmed, Fiaz

Pakistan

Khan, Bashar

Pakistan

Ali, Sadaqat

Pakistan

Raza, Atif Saleem

Pakistan

Razzaq, Qamar

Pakistan

Ahmed, Jawad

Pakistan

Javed, Mehmoor

Pakistan

Rehman, Attiq

Pakistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Butt, Imran

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Khan, Saad

Pakistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Huraira, Mohammad

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Bhatti, Kashif

Pakistan

Asfand, Ali

Pakistan

Shahid, Obaid

Pakistan

Nawaz, Hamza

Pakistan

Awais, Azan

Pakistan

Rana, Hammad Salam

Pakistan

Ahmad, Waqar

Pakistan

Hussain, Ahmed

Pakistan

Tahir, Mohammad

Pakistan

Bokhari, Hasnain

Pakistan

Irfan SLA, Mohammad

Pakistan

Khan, Matiullah

Pakistan

Khan, Adnan

Pakistan

Shah, Bilal

Pakistan

Aslam, Sami

Pakistan

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Shahzad, Zia Muhammad

Pakistan

Badar, Saif

Pakistan

Ahmed, Tauseef

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Azam, Hammad

Pakistan

Adil, Ehsan

Pakistan

Anwar, Nauman

Pakistan

Ahmed, Mukhtar

Pakistan

Zia-ul-Haq

Pakistan

Iqbal, Javed

Pakistan

Anwar, Sarmad

Pakistan

Shinwari, Usman

Pakistan

Akram, Mohammad

Pakistan

Malik, Farhan

Pakistan

Khan, Sameer

Pakistan

Niazi, Khalid

Pakistan

Mahmood, Aaliyan

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Khan, Ahmed

Pakistan

Khan, Jannisar

Pakistan

Ali Dar, Raza

Pakistan

Hussain, Sadaf

Pakistan

Ahmed, Dildar

Pakistan

Shaikh, Muhammad Hamza

Pakistan

hafeez, Rameez

Pakistan

Gill, Saddam

Pakistan

Wakeel Ahmad, Ata Ul

Pakistan

Haider, Zamir

Pakistan

Rehman, Asim

Pakistan

Mahmood, Zahid

Pakistan

Hussain, Bilal

Pakistan

Raza, Amar

Pakistan

Shahbaz, Muhammad

Pakistan

Asif, Sayed Mohammad

Pakistan

Ali, Shahid

Pakistan

Suleman, Muhammad

Pakistan

Shah, Najaf

Pakistan

Azam, Haseeb

Pakistan

Alam, Fawad

Pakistan

Manzoor, Khurram

Pakistan

Khan, Hassan

Pakistan

Khan, Faisal

Pakistan

Ahmed, Zohaib

Pakistan

Farooq, Umer

Pakistan

Ali, Shabbir

Pakistan

Akhtar, Waheeda

Pakistan

Nasir, Anosha

Pakistan

Shafiq, Asad

Pakistan

Butt, Shaheryar

Pakistan

Mahmood, Sohail

Pakistan

Shahzad, Umar

Pakistan

Salahuddin, Usman

Pakistan

Ahmed, Waqas

Pakistan

Siddiq, Umar

Pakistan

Ali, Junaid

Pakistan

Hussain, Rizwan

Pakistan

Shafiq, Ali

Pakistan

Ali, Gauhar

Pakistan

Khan, Azam

Pakistan

Tariq, Usman

Pakistan

Ahmed, Waqar

Pakistan

Ibrahim, Mehran

Pakistan

Wali, Taj

Pakistan

Gul, Nabi

Pakistan

Israrullah

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Khan, Niaz

Pakistan