Follow us
Lamichhane, Sandeep
Nepal
Airee, Dipendra
Malla, Kushal
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Khan, Asif
Khan, Zahoor
Rizwan, Chundangapoyil
Farid, Zawar
Meiyappan, Karthik Palaniapan
Aravind, Vritiya
Siddique, Junaid
Lakra, Aryan
Muhammad, Waseem
Khan, Aayan
Valthapa, Ashwanth
Fuller, James
New Zealand
Wasim, Imad
Pakistan
Amir, Mohammad
Vince, James
England
Shamsi, Tabraiz
South Africa
Tahir, Imran
Rossington, Adam
Tye, Andrew
Australia
Wade, Matthew
Ali, Haider
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Rashid, Adil
Charles, Johnson
Saint Lucia
Khan, Usman
Brathwaite, Carlos
Barbados
Cottrell, Sheldon
Hosein, Akeal
Little, Joshua
Ireland
David, Tim
Guptill, Martin
Ferguson, Lockie
Southee, Tim
Boult, Trent
Kuggeleijn, Scott
Seifert, Tim
Perera, Kusal
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Fernando, Avishka
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Singh, Virandeep
Malaysia
Roy, Jason
Pretorius, Dwaine
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Hasaranga, Wanindu
Murid, Naveen-ul-Haq
Jacks, Will
Smith, Odean
Jamaica
Ahmad, Qais
Naseem Shah
Smeed, Will
Thushara, Nuwan
Dawson, Liam
Wiese, David
Namibia
Billings, Sam
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Zaman, Fakhar
Hope, Shai
Khan, Rashid
Afridi, Shaheen
Cox, Jordan
Rajapaksa, Bhanuka
Neesham, Jimmy
Kohler-Cadmore, Tom
Gleeson, Richard
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Powell, Rovman
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Rutherford, Sherfane
Guyana
Omarzai, Azmatullah
Hatzoglou, Peter
Muqeem, Sufiyan
Esterhuizen, Connor
Khan, Bilal
Oman
Drakes, Dominic
Simmonds, Ramon Romario
Williams, Sean
Burl, Ryan
Ngarava, Richard
Nissanka, Pathum
Pathirana, Matheesha
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Bruce, Tom
Udana, Isuru
Patel, Samit
Pierre, Khary
Hinds, Terrance
Paul, Keemo
Joseph, Shamar
India
Rahman, Mustafizur
Ahmed, Taskin
Malan, Dawid
Woakes, Chris
Jordan, Chris
Wood, Mark
Topley, Reece
Duckett, Ben
Curran, Sam
Salt, Phil
Ali, Moeen
Ahmed, Rehan
Motie, Gudakesh
Stoinis, Marcus
Agar, Ashton
Warner, David
Zampa, Adam
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Janat, Karim
Zadran, Ibrahim
Khan, Zahir
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
Khan, Mohammad Azam
Khan, Shadab
Mahmood, Saqib
Munro, Colin
Hales, Alex
Stirling, Paul
Mills, Tymal
Curran, Tom
Gohar, Zafar
Atkinson, Gus
Adair, Mark
Tucker, Lorcan
Erasmus, Gerhard
Trumpelmann, Ruben
Patel, Monank
Jahangir, Shayan
Kenjige, Nosthush
USA
Netravalkar, Saurabh
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Pathan, Yusuf
Uthappa, Robin
Idrees, Adnan
Kuwait
Bhavsar, Meet
Tahir, Bilal
Milne, Adam
Richardson, Kane
Burns, Joe
Sams, Daniel
Suri, Chirag
Parashar, Dhruv
Suri, Tanish
D'souza, Ethan
Sharafu, Alishan
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Chase, Roston
Reifer, Raymon
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Vandersay, Jeffrey
Samarawickreme, Sadheera
Viyaskanth, Vijayakanth
Du Plooy, Leus
Muzarabani, Blessing
van Meekeren, Paul
Netherlands
van der Merwe, Roelof
Glover, Brandon
Klaassen, Fred
Bhatia, Rahul
Dawoodzai, Faridoon
Pooran, Nicholas
King, Brandon
Shepherd, Romario
Mendis, Kamindu
Chandimal, Dinesh
Jones, Michael
Scotland
Robinson, Oliver
Root, Joe
Stone, Olly
Lawrence, Dan
Pope, Ollie
Fraser-McGurk, Jake
Ali, Sabir
Dickwella, Niroshan
Karunaratne, Chamika
Kumara, Lahiru
Akram, Wasim
Sowter, Nathan
Leede, Bas de
Mathews, Traveen
Sanketh, Garuka
Watt, Mark
Munsey, George
Sole, Chris
McMullen, Brandon
Chameera, Dushmantha
Abell, Tom
Hain, Sam
Wood, Luke
Banton, Tom
Lammonby, Tom
Rew, James
Tandon, Ansh
Sharma, Sanchit
Rayudu, Ambati
Narine, Sunil
Russell, Andre
Hetmyer, Shimron
McCoy, Obed
Saint Vincent and the Grenadines
Karthik, Dinesh
Willey, David
Chawla, Piyush
Lintott, Jacob
Livingstone, Liam
Wells, Luke
Evans, Laurie
Clark, Jordan
Overton, Jamie
Worrall, Daniel
Smith, Jamie Luke
Ingram, Colin
Payne, David
de Lange, Marchant
Charlesworth, Ben
Bairstow, Jonny
Thompson, Jordan
Lyth, Adam
Howell, Benny