International League T20 Cricket Tournament Players

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International League T20

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Khan, Asif

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Rizwan, Chundangapoyil

United Arab Emirates

Farid, Zawar

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Lakra, Aryan

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Valthapa, Ashwanth

Fuller, James

New Zealand

Wasim, Imad

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Vince, James

England

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Tahir, Imran

South Africa

Rossington, Adam

England

Tye, Andrew

Australia

Wade, Matthew

Australia

Ali, Haider

Pakistan

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Rashid, Adil

England

Charles, Johnson

Saint Lucia

Khan, Usman

Pakistan

Brathwaite, Carlos

Barbados

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Little, Joshua

Ireland

David, Tim

Australia

Guptill, Martin

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Singh, Virandeep

Malaysia

Roy, Jason

England

Pretorius, Dwaine

South Africa

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Jacks, Will

England

Smith, Odean

Jamaica

Ahmad, Qais

Afghanistan

Naseem Shah

Pakistan

Smeed, Will

England

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Dawson, Liam

England

Wiese, David

Namibia

Billings, Sam

England

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Zaman, Fakhar

Pakistan

Hope, Shai

Barbados

Khan, Rashid

Afghanistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Cox, Jordan

England

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Neesham, Jimmy

New Zealand

Kohler-Cadmore, Tom

England

Gleeson, Richard

England

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Powell, Rovman

Jamaica

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Hatzoglou, Peter

Australia

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Esterhuizen, Connor

South Africa

Khan, Bilal

Oman

Drakes, Dominic

Barbados

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

Williams, Sean

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Bruce, Tom

New Zealand

Udana, Isuru

Sri Lanka

Patel, Samit

England

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Hinds, Terrance

Trinidad and Tobago

Paul, Keemo

Guyana

Joseph, Shamar

India

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Malan, Dawid

England

Woakes, Chris

England

Jordan, Chris

England

Wood, Mark

England

Topley, Reece

England

Duckett, Ben

England

Curran, Sam

England

Salt, Phil

England

Ali, Moeen

England

Ahmed, Rehan

England

Motie, Gudakesh

Guyana

Stoinis, Marcus

Australia

Agar, Ashton

Australia

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Mahmood, Saqib

England

Munro, Colin

New Zealand

Hales, Alex

England

Stirling, Paul

Ireland

Mills, Tymal

England

Curran, Tom

England

Gohar, Zafar

Pakistan

Atkinson, Gus

England

Adair, Mark

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Erasmus, Gerhard

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Patel, Monank

India

Jahangir, Shayan

Pakistan

Kenjige, Nosthush

USA

Netravalkar, Saurabh

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Pathan, Yusuf

India

Uthappa, Robin

India

Idrees, Adnan

Kuwait

Bhavsar, Meet

Kuwait

Tahir, Bilal

Kuwait

Milne, Adam

New Zealand

Richardson, Kane

Australia

Burns, Joe

Australia

Sams, Daniel

Australia

Suri, Chirag

United Arab Emirates

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

Suri, Tanish

United Arab Emirates

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Reifer, Raymon

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Du Plooy, Leus

South Africa

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

van Meekeren, Paul

Netherlands

van der Merwe, Roelof

Netherlands

Glover, Brandon

Netherlands

Klaassen, Fred

Netherlands

Bhatia, Rahul

United Arab Emirates

Dawoodzai, Faridoon

Afghanistan

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Jones, Michael

Scotland

Robinson, Oliver

England

Root, Joe

England

Stone, Olly

England

Lawrence, Dan

England

Pope, Ollie

England

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Ali, Sabir

United Arab Emirates

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Akram, Wasim

Sowter, Nathan

England

Leede, Bas de

Netherlands

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Sanketh, Garuka

Sri Lanka

Watt, Mark

Scotland

Munsey, George

Scotland

Sole, Chris

Scotland

McMullen, Brandon

Scotland

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Abell, Tom

England

Hain, Sam

England

Wood, Luke

England

Banton, Tom

England

Lammonby, Tom

England

Rew, James

England

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Rayudu, Ambati

India

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

Hetmyer, Shimron

Guyana

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Karthik, Dinesh

India

Willey, David

England

Chawla, Piyush

India

Lintott, Jacob

England

Livingstone, Liam

England

Wells, Luke

England

Evans, Laurie

England

Clark, Jordan

England

Overton, Jamie

England

Worrall, Daniel

Australia

Smith, Jamie Luke

England

Ingram, Colin

South Africa

Payne, David

England

de Lange, Marchant

South Africa

Charlesworth, Ben

England

Bairstow, Jonny

England

Thompson, Jordan

England

Lyth, Adam

England

Howell, Benny

England