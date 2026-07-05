CSA 4-Day Series Division 1 Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

CSA 4-Day Series Division 1

Mgijima, Aviwe

South Africa

Yaseen Vallie

South Africa

Paterson, Dane

South Africa

Hendricks, Beuran

South Africa

Linde, George

South Africa

Moore, Edward

South Africa

Simmonds, Kyle

South Africa

Moreki, Tshepo

South Africa

Kaplan, Gavin

South Africa

Verreynne, Kyle

South Africa

Dawood, Junaid

South Africa

Bird, Jonathan

South Africa

de Zorzi, Tony

South Africa

Hamza, Zubayr

South Africa

Burger, Nandre

South Africa

Mpongwana, Mihlali

South Africa

Smith, Daniel

South Africa

Cunningham, Ethan John

Bayoumy, Abdullah

Second, Rudi

South Africa

Lubbe, Wihan

South Africa

Ngoepe, Lesiba

South Africa

Rosier, Diego

South Africa

Stuurman, Glenton

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Mnyaka, Akhona

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Abrahams, Ziyaad

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

van Vuuren, Tiaan

South Africa

Swanepoel, Beyers

South Africa

Ndwandwa, Tsepo

South Africa

Nabe, Mthiwekhaya

South Africa

Molefe, Kgaudisa

South Africa

Qeshile, Sinethemba

South Africa

Jacobs, Kyle

South Africa

Plaatjie, Siya

South Africa

Hermann, Jordan

South Africa

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Parnell, Wayne

South Africa

Miller, David

South Africa

Pretorius, Dwaine

South Africa

Dadswell, Shane

South Africa

Siboto, Malusi

South Africa

Hendricks, Reeza

South Africa

Delport, Cameron

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Bavuma, Temba

South Africa

Rapulana, Kagiso

South Africa

Hendricks, Dominic

South Africa

Magala, Sisanda

South Africa

Myoli, Ayavuya

South Africa

Toyana, Geoffrey

South Africa

Olivier, Duanne

South Africa

Bokako, Tladi

South Africa

Rabada, Kagiso

South Africa

Fortuin, Bjorn

South Africa

Makwetu, Wandile

South Africa

Adams, Glen

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Jones, Evan

South Africa

Maphaka, Tetelo

South Africa

Sipamla, Lutho

South Africa

Mulder, Wiaan

South Africa

van Buuren, Mitchell

South Africa

Richards, Joshua

South Africa

Yusuf, Codi Ethan

South Africa

Alder, Liam

Esterhuizen, Connor

South Africa

Manack, Muhammad

Maharaj, Keshav

South Africa

Smuts, JJ

South Africa

Erwee, Sarel

South Africa

Subrayen, Prenelan

South Africa

Petersen, Keegan

South Africa

Dithole, Tshepang

South Africa

Smith, Jason

South Africa

Dupavillon, Daryn

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Phehlukwayo, Andile

South Africa

Ackerman, Marques

South Africa

Ntini, Thando

South Africa

Pollard, Matthew

South Africa

de Swardt, Ruan

South Africa

Bosch, Eathan

South Africa

Roelofsen, Grant

South Africa

Zondo, Khaya

South Africa

Porteous, Bradley

South Africa

Parsons, Bryce

South Africa

Modimokoane, Odirile

South Africa

Simelane, Andile

South Africa

Staden, Slade van

Mphame Modimokoane, Irvin Hlompho

South Africa

Elgar, Dean

South Africa

Gqamane, Ayabulela

South Africa

Williams, Lizaad

South Africa

Harmer, Simon

South Africa

Klaasen, Heinrich

South Africa

Phangiso, Aaron

South Africa

de Bruyn, Theunis

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Dala, CJ

South Africa

Galiem, Dayyaan

South Africa

Makhanya, Sibonelo

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Pillay, Jiveshan

South Africa

Nhlebela, Smangaliso

South Africa

Brand, Neil

England

Litheko, Modiri

Brett, Merrick

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Boast, Matthew

Twala, Musa

Hicks, Brayden

August, Clayton

South Africa

Masondo, Sizwe

South Africa

Peters, Liam

South Africa

Hobson, Thomas

South Africa

Patel, Sahil

South Africa

Shikwambana, Nyiko

South Africa

Haasbroek, Ruan

South Africa

Steenkamp, Louren

South Africa

Langa, Sithembile

South Africa

Qwabe, Zakhele

South Africa

Venter, Morne

South Africa

Mahlaba, Michael

Kaestner, Ludwig

Mahlaba, Ntokozo

Maphekgola, Patoona

Malatji, Sello

Nxasana, Skhonza

Nipper, Kyle

South Africa

Erlank, Michael

South Africa

Nofal, Malcolm John

South Africa

Morgan, Grant

South Africa

Dukes, Gareth

South Africa

Valli, Yaseen

South Africa

Schlemmer, Luke

South Africa

Matthews, Dyllan

South Africa

Ridgaard, Dilivio

South Africa

Khumalo, Thamsanqa

South Africa

Tait, Stephan

South Africa

Mannikam, Kurtlyn

South Africa

Koekemoer, Tian

South Africa

Dudgeon, Keith

South Africa

Shekleton, CD

South Africa

Sclanders, Michael

South Africa

Mfoza, Nduduzo

South Africa

Paruk, Zakariya

South Africa

Mokgakane, Andile

South Africa

Mhletywa, Alindile

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Muthusamy, Senuran

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Mosehle, Mangaliso

South Africa

Pearse, Mark

South Africa

Coulentianos, Wesley

South Africa

Posthumus, Divan

South Africa

Walter Sekhukhune, Kabelo

South Africa

Pillay, Mekyle

South Africa

Visser, Aron

South Africa

Simelane, Tumelo

South Africa

Louis Rossouw, Daniel

South Africa

Zwane, Sinenhlanhla

South Africa

Felane, Neo Siyabulela

Khan, Amaan

Mashigo, Nhlanhla

Zyl, Nico Van

Walters, Basheeru

South Africa

Piedt, Marcello

South Africa

Malan, Andre

South Africa

Kotze, Hanno

South Africa

Whitehead, Sean

South Africa

Nyaku, Onke

South Africa

du Plessis, Jean

South Africa

Christensen, Mathew

South Africa

Moletsane, Pheku

South Africa

Karelse, Tyrece

South Africa

Capell, Blayde

South Africa

Jardine, Jarred

South Africa

Vieira, Keenan

South Africa

America, Hershell Bradley

South Africa

Briesies, Jethli Van

Majeza, Sintu

Horatio Triegaardt, Jean-Pierre

South Africa

Terblanche, Romano

South Africa

Kemm, Ernest Hercules

England

Smuts, Kelly

South Africa

Abrahams, Gerhardt

South Africa

Mahlangu, Victor

South Africa

Thomson, Grant

South Africa

Kagisho Mohale

South Africa

Rasemene, Andrew

South Africa

van Dyk, Johan

South Africa

Ntuli, Tshepo

South Africa

Moonsamy, Rivaldo

South Africa

Landsberg, Juan

South Africa

Oakes, Jason

South Africa

Van Rensburg, Benjamin

Viljoen, Hanu

Cook, Mohamed Yassar

South Africa

Snyman, Jurie

South Africa

Mlungisi Ngwenyana, Gerald

South Africa

Makhosi, Lizo

South Africa

Hermann, Rubin

South Africa

van Niekerk, Benjamin

South Africa

Schraader, Blake

South Africa

Kok, Alexander

South Africa

Mayet, Muhammed

South Africa

Ngcobo, T

South Africa

Hinrichsen, Jon Henry

South Africa

Dlamini, Nhlanhla

South Africa

Kenny, Kieran

Koto, Brian Tumelo

Mkhatu, Akhulile

Balich, Caleb

Dlamini, Martin

Pawuli, Lindokuhle

Jonker, Chris

South Africa

van Zyl, Stiaan

South Africa

Malan, Pieter

South Africa

von Berg, Shaun

South Africa

Manack, Imran

South Africa

Behardien, Farhaan

South Africa

Adams, Ferisco

South Africa

Xengxe, Bamanye

South Africa

Du Plooy, Leus

South Africa

Fortuin, Clyde

South Africa

Malan, Janneman

South Africa

Gafieldien, Isma-eel

South Africa

Cloete, Archille

South Africa

Gumede, Khwezi

South Africa

Terblanche, Ruan

South Africa

Copeland, Micheal

South Africa

Hanabe, Hlomla

Viljoen, Gerhardus C