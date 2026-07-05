Indian Premier League Cricket Tournament Players

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Indian Premier League

Linde, George

South Africa

Burger, Nandre

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

Wade, Matthew

Australia

Rashid, Adil

England

Parnell, Wayne

South Africa

Rossouw, Rilee

South Africa

Miller, David

South Africa

Charles, Johnson

Saint Lucia

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Little, Joshua

Ireland

David, Tim

Australia

Ferguson, Lockie

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Roy, Jason

England

Pretorius, Dwaine

South Africa

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Jacks, Will

England

Smith, Odean

Jamaica

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Wiese, David

Namibia

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Hope, Shai

Barbados

Khan, Rashid

Afghanistan

Brook, Harry

England

Cox, Jordan

England

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Kohler-Cadmore, Tom

England

Gleeson, Richard

England

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Powell, Rovman

Jamaica

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Duffy, Jacob

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Magala, Sisanda

South Africa

Rabada, Kagiso

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Mulder, Wiaan

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Mitchell, Daryl

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Joseph, Shamar

India

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Woakes, Chris

England

Jordan, Chris

England

Buttler, Jos

England

Wood, Mark

England

Topley, Reece

England

Duckett, Ben

England

Curran, Sam

England

Salt, Phil

England

Archer, Jofra

England

Ali, Moeen

England

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Unadkat, Jaydev

India

Rahul, KL

India

Chahal, Yuzvendra

India

Thakur, Shardul

India

Shami, Mohammed

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Malik, Umran

India

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Green, Cameron

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Curran, Tom

England

Ashwin, Ravichandran

India

Bharat, Srikar

India

Yadav, Umesh

India

Cummins, Pat

Australia

Iyer, Venkatesh

India

Khan, Avesh

India

Patidar, Rajat

India

Kartikeya, Kumar

India

Raghuwanshi, Akshat

India

Kumar, Mukesh

India

Agarwal, Mayank

India

Saini, Navdeep

India

Desai, Harvik

India

Yadav, Upendra

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Mulani, Shams

India

Markande, Mayank

India

Sakariya, Chetan

India

Deep, Akash

India

Dhull, Yash

India

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Bartlett, Xavier

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Sams, Daniel

Australia

Edwards, Jack

Australia

Williams, Lizaad

South Africa

Klaasen, Heinrich

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Behrendorff, Jason

Australia

Turner, Ashton

Australia

Richardson, Jhye

Australia

Hardie, Aaron

Australia

Connolly, Cooper

Australia

Johnson, Spencer

Australia

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

de Kock, Quinton

South Africa

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

Shepherd, Romario

Guyana

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Jansen, Duan

South Africa

Root, Joe

England

Stokes, Ben

England

Short, Matt

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Meredith, Riley

Australia

Owen, Mitchell J

Australia

Carse, Brydon

England

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Wood, Luke

England

Banton, Tom

England

Bethell, Jacob Graham

England

Sangwan, Pradeep

India

Saha, Wriddhiman

India

Tewatia, Rahul

India

Shankar, Vijay

India

Sharma, Mohit

India

Yadav, Jayant

India

Kishore, R Sai

India

Mavi, Shivam

India

Sudharsan, Sai

India

Patel, Urvil

India

Dayal, Yash

India

Nalkande, Darshan

India

Sadarangani, Abhinav

India

Rahane, Ajinkya

India

Dhoni, MS

India

Rayudu, Ambati

India

Chahar, Deepak

India

Dube, Shivam

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Solanki, Prashant

India

Senapati, Subhranshu Pradeep

India

Deshpande, Tushar

India

Singh, Simarjeet

India

Mandal, Ajay Jadav

India

Singh, Akash

India

Hangargekar, Rajvardhan

India

Varma, K Bhagath

Rasheed, Sk

India

Sindhu, Nishant

India

Dhawan, Shikhar

India

Dhawan, Rishi

India

Singh, Harpreet

India

Singh, Prab Simran

India

Singh, Baltej

India

Khan, Shahrukh

India

Sharma, Jitesh

India

Chahar, Rahul

India

Singh, Arshdeep

India

Kaverappa, Vidwath

India

Taide, Atharwa

India

Brar, Harpreet

India

Bawa, Raj Angad

India

Singh, Shivam

Rathee, Mohit

India

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

Pandit, Chandrakant

India

Singh, Mandeep

India

Rana, Nitish

India

Singh, Rinku

India

Jagadeesan, Narayan

India