Follow us
Linde, George
South Africa
Burger, Nandre
Breetzke, Matthew
Stubbs, Tristan
Jansen, Marco
Wade, Matthew
Australia
Rashid, Adil
England
Parnell, Wayne
Rossouw, Rilee
Miller, David
Charles, Johnson
Saint Lucia
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Little, Joshua
Ireland
David, Tim
Ferguson, Lockie
New Zealand
Jamieson, Kyle
Southee, Tim
Williamson, Kane
Boult, Trent
Santner, Mitchell
Seifert, Tim
Shanaka, Dasun
Sri Lanka
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Roy, Jason
Pretorius, Dwaine
Hasaranga, Wanindu
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Jacks, Will
Smith, Odean
Jamaica
Thushara, Nuwan
Wiese, David
Namibia
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Hope, Shai
Barbados
Khan, Rashid
Brook, Harry
Cox, Jordan
Rajapaksa, Bhanuka
Kohler-Cadmore, Tom
Gleeson, Richard
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Powell, Rovman
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Rutherford, Sherfane
Guyana
Omarzai, Azmatullah
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
Magala, Sisanda
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Maharaj, Keshav
Nissanka, Pathum
Pathirana, Matheesha
Mitchell, Daryl
Henry, Matt
O'Rourke, William
Foulkes, Zak
Joseph, Shamar
India
Rahman, Mustafizur
Das, Liton
Woakes, Chris
Jordan, Chris
Buttler, Jos
Wood, Mark
Topley, Reece
Duckett, Ben
Curran, Sam
Salt, Phil
Archer, Jofra
Ali, Moeen
Jadeja, Ravindra
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Unadkat, Jaydev
Rahul, KL
Chahal, Yuzvendra
Thakur, Shardul
Shami, Mohammed
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Kishan, Ishan
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Malik, Umran
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Maxwell, Glenn
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Warner, David
Zampa, Adam
Green, Cameron
Ellis, Nathan
Nabi, Mohammad
Janat, Karim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
Curran, Tom
Ashwin, Ravichandran
Bharat, Srikar
Yadav, Umesh
Cummins, Pat
Iyer, Venkatesh
Khan, Avesh
Patidar, Rajat
Kartikeya, Kumar
Raghuwanshi, Akshat
Kumar, Mukesh
Agarwal, Mayank
Saini, Navdeep
Desai, Harvik
Yadav, Upendra
Jaiswal, Yashasvi
Mulani, Shams
Markande, Mayank
Sakariya, Chetan
Deep, Akash
Dhull, Yash
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Milne, Adam
Ravindra, Rachin
Allen, Finn
Bartlett, Xavier
Dwarshuis, Ben
Hazlewood, Josh
Sams, Daniel
Edwards, Jack
Williams, Lizaad
Klaasen, Heinrich
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Ferreira, Donavon
Brevis, Dewald
Nortje, Anrich
Coetzee, Gerald
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Viyaskanth, Vijayakanth
Malinga, Eshan
Behrendorff, Jason
Turner, Ashton
Richardson, Jhye
Hardie, Aaron
Connolly, Cooper
Johnson, Spencer
Muzarabani, Blessing
de Kock, Quinton
Pooran, Nicholas
Shepherd, Romario
Mendis, Kamindu
Jansen, Duan
Root, Joe
Stokes, Ben
Short, Matt
Fraser-McGurk, Jake
Meredith, Riley
Owen, Mitchell J
Carse, Brydon
Chameera, Dushmantha
Wood, Luke
Banton, Tom
Bethell, Jacob Graham
Sangwan, Pradeep
Saha, Wriddhiman
Tewatia, Rahul
Shankar, Vijay
Sharma, Mohit
Yadav, Jayant
Kishore, R Sai
Mavi, Shivam
Sudharsan, Sai
Patel, Urvil
Dayal, Yash
Nalkande, Darshan
Sadarangani, Abhinav
Rahane, Ajinkya
Dhoni, MS
Rayudu, Ambati
Chahar, Deepak
Dube, Shivam
Gaikwad, Ruturaj
Solanki, Prashant
Senapati, Subhranshu Pradeep
Deshpande, Tushar
Singh, Simarjeet
Mandal, Ajay Jadav
Singh, Akash
Hangargekar, Rajvardhan
Varma, K Bhagath
Rasheed, Sk
Sindhu, Nishant
Dhawan, Shikhar
Dhawan, Rishi
Singh, Harpreet
Singh, Prab Simran
Singh, Baltej
Khan, Shahrukh
Sharma, Jitesh
Chahar, Rahul
Singh, Arshdeep
Kaverappa, Vidwath
Taide, Atharwa
Brar, Harpreet
Bawa, Raj Angad
Singh, Shivam
Rathee, Mohit
Narine, Sunil
Russell, Andre
Pandit, Chandrakant
Singh, Mandeep
Rana, Nitish
Singh, Rinku
Jagadeesan, Narayan