Aabid Mahboob

Aabid Mahboob

wicket keeper

Full name:Aabid Mahboob
Nationality:Pakistan

Aabid Mahboob Schedule & Results

Navi Mumbai Premier League

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Punjab Kings

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

25

PBKS

PBKS

ResultRajasthan Royals vs Mumbai Indians

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

150

MI

MI

123

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultKolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

181

LSG

LSG

182

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

223

SRH

SRH

219

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

216

RR

RR

159

ResultChennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

192

KKR

KKR

160

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultMumbai Indians vs Punjab Kings

Mumbai Indians vs Punjab Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

195

PBKS

PBKS

198

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultSunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

194

CSK

CSK

184

ResultKolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

161

RR

RR

155

ResultPunjab Kings vs Lucknow Super Giants

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

254

LSG

LSG

200

ResultGujarat Titans vs Mumbai Indians

Gujarat Titans vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

100

MI

MI

199

ResultSunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

242

DC

DC

195

ResultLucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Ekana Stadium, Lucknow

LSG

LSG

119

RR

RR

159

ResultMumbai Indians vs Chennai Super Kings

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

104

CSK

CSK

207

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultDelhi Capitals vs Punjab Kings

Delhi Capitals vs Punjab Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

264

PBKS

PBKS

265

ResultRajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

228

SRH

SRH

229

ResultChennai Super Kings vs Gujarat Titans

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

158

GT

GT

162

ResultLucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

155 & 1

KKR

KKR

155 & 4

ResultDelhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

75

RCB

RCB

77

ResultPunjab Kings vs Rajasthan Royals

Punjab Kings vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

222

RR

RR

228

Pakistan Super League

County Championship

T20 St Lucia Premier League