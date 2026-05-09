Addy Grewal

Trinidad T20 Festival
Preysal Sports Club vs Trinidad And Tobago
Trinidad T20 Festival
PRE
186
TRI
165
Central Sports Club vs Queens Park Cricket Club I
Trinidad T20 Festival
CEN
QUE
Victoria United SC vs Merryboys Sport Club
Trinidad T20 Festival
VIC
97
MER
153
Powergen Penal Sports Club vs Clarke Road United
Trinidad T20 Festival
POW
CLA
Trinidad And Tobago vs Central Sports Club
Trinidad T20 Festival
TRI
126
CEN
191
Queens Park Cricket Club I vs Prisons
Trinidad T20 Festival
QUE
150
PRI
146
Merryboys Sport Club vs Powergen Penal Sports Club
Trinidad T20 Festival
MER
176
POW
185
Clarke Road United vs Marchin Patriots
Trinidad T20 Festival
CLA
176
MAR
177
Prisons vs Trinidad And Tobago
Trinidad T20 Festival
PRI
129
TRI
130
Central Sports Club vs Preysal Sports Club
Trinidad T20 Festival
CEN
119
PRE
128
Marchin Patriots vs Merryboys Sport Club
Trinidad T20 Festival
MAR
171
MER
172
Powergen Penal Sports Club vs Victoria United SC
Trinidad T20 Festival
POW
185
VIC
182
Preysal Sports Club vs Prisons
Trinidad T20 Festival
PRE
155
PRI
153
Trinidad And Tobago vs Queens Park Cricket Club I
Trinidad T20 Festival
TRI
110
QUE
111
Victoria United SC vs Marchin Patriots
Trinidad T20 Festival
VIC
138
MAR
144
Merryboys Sport Club vs Clarke Road United
Trinidad T20 Festival
MER
208
CLA
228
SF1 vs SF2
Trinidad T20 Festival
SF1
SF2
SF3 vs SF4
Trinidad T20 Festival
SF3
SF4
Queens Park Cricket Club I vs Clarke Road United
Trinidad T20 Festival
QUE
215
CLA
212
Marchin Patriots vs Preysal Sports Club
Trinidad T20 Festival
MAR
187
PRE
140
Club Sando vs Endeavour Sports Club
Trinidad T20 Festival
CLU
213
END
143
Finalist 1 vs Finalist 2
Trinidad T20 Festival
FIN
FIN