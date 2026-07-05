Major Clubs T20 Tournament Cricket Tournament Players

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Major Clubs T20 Tournament

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Karunanayake, Nipun

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Tharaka, Nisala

Sri Lanka

Jayathilake, Sachitha

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Arachchige, Krishan

Sri Lanka

Perera, Kalana

Sri Lanka

Ratnayake, Tharindu

Sri Lanka

Manasinghe, Lakshitha

Sri Lanka

Nadeeshan, Kavindu

Sri Lanka

Ramanayake, Himesh

Sri Lanka

Priyantha Millewage, Danushka Sandaruwan

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

Gimhan Liyanage, Sithara

Sri Lanka

de Livera, Sohan

Sri Lanka

Shamaaz, Mohammed

Sri Lanka

Lakshan, Dhananjaya

Sri Lanka

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Sri Lanka

Kumara, Mahesh

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Anjula, Kaveeshka

Sri Lanka

Randika, Vishad

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Dabare, P Thanuka Madshan

Sri Lanka

Weerakkody, Sandun

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Wickramasinghe, Ahan

Sri Lanka

Embuldeniya, Lasith

Sri Lanka

Ransika, Nipun

Sri Lanka

Bhanuka, Minod

Sri Lanka

Rathnayake, Pavan

Abeyratne, Lasith

Sri Lanka

Liyanarachchi, Ranitha

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Tharindu, Avishka

Sri Lanka

Sudeera Thilakaratne, Dilum

Sri Lanka

Fernando, Shiran

Sri Lanka

Paranavithana, Navod

Sri Lanka

Nirmal, Lokuge Kamesh

Sri Lanka

Fernando, Ravindu Suharshana

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Fernando, Saminda

Sri Lanka

Dulshan, Parawahara Widanage Shashika

Sri Lanka

Silva, Kaluappu Handidige Raveen Achintha de

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Sri Lanka

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Sri Lanka

Liyanarachchi, Abhishek

Sri Lanka

Dinusha, Sonal

Sri Lanka

Madushan, Warnakulasooriya Patabedige Udith

Sri Lanka

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Premaratne, Aravinda

Sri Lanka

Fernando, Anuk

Sri Lanka

Jayalath, Dilan

Sri Lanka

Gunasinghe, Nimesha

Sri Lanka

Wijesinghe, Chamindu

Sri Lanka

Hemananda, Danal

Sri Lanka

Fernando, Naveen

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Dumindu, Hashan

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Perera, Priyamal

Sri Lanka

Jayawickrama, Praveen

Sri Lanka

Sangeeth Cooray, Manna Marakkalage Malindu

Sri Lanka

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Shiraz, Mohamed

Sri Lanka

Dilshan, Dinuka

Sri Lanka

Randika, Ashan

Sri Lanka

Manoj, Kumarage Don Asanka

Sri Lanka

Edirisinghe, Lakshan

Sri Lanka

De Alwis, Sacha

Cayman Islands

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Rahman, Mizanur

Bangladesh

Tharanga, Pulina

Sri Lanka

Adikari, Vidura

Sri Lanka

Daniel, Ashian

Sri Lanka

Subasingha, Movin Hansaja

Sri Lanka

Colombage, Sachindu

Sri Lanka

Atharagalla, Nimasara

Sri Lanka

Kumara, Wanuja Sahan

Sri Lanka

Hettiwatte, Pramud

Sri Lanka

Parakrama, Udayawansha

Sigera, Asel

Sri Lanka

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Tharupathi, Malsha

Sri Lanka

Ranatunga, Duvindu

Sri Lanka

Ranatunga, Theeraka

Sri Lanka

Kalupahana, Dinura

Sri Lanka

Jayawardene, Sineth

Sri Lanka

Kumara, Vishwa

Sri Lanka

Halambage, Vishen

Sri Lanka

Munaweera, Dilshan

Sri Lanka

Gunasekara, Chamika

Sri Lanka

Gomez, Chamath

Sri Lanka

Kaul, Amartya

Sri Lanka

Rizlan, Mohammad

Qatar

Jayathilake, Supeshala

Sri Lanka

Lasanda Rukmal, Kaluwaduge

Sri Lanka

Ravichandrakumar, Madushan

Sri Lanka

Silva, Mishen

Sri Lanka

Wijesiri, Kalana

Silva, Praveen Nimesh de

Sri Lanka

Nanayakkara, Sasindu Alwis

Chamodh, Sithija

Dias, Sahil

Sri Lanka

Silva, Dinuk Vishal

Sri Lanka

Perera, Hasitha

Wijenayake, Kemira Nayanatharu

Sri Lanka

Fernando, Deshan

Sri Lanka

Ekanayake, Kasun

Sri Lanka

Fernando, Senash

Sri Lanka

Weerasinghe, Rajeewa

Sri Lanka

Dhanushka, Koshan

Sri Lanka

Lakmal Wijenayake, Wijenayake Gamaarachchige Roshan

Sri Lanka

Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

Sri Lanka

Silva, Pawan de

Sri Lanka

Udayanga Mihiran, Suraweera Arachchige Dulash

Jayathilake, Charuka Chandeera

Sri Lanka

Ganganath, Randunu

Sri Lanka

Priyadarshana, Nalin

Sri Lanka

Naween Silva, Basthiyan Arachchilage Damitha

Sri Lanka

Lakshan, Lasith

Sri Lanka

Kavinda, Supun

Sri Lanka

Fernando, Ayon

Sri Lanka

Amarasinghe, Don Tharindu Gimantha

Sri Lanka

Sandaru, Josep Manuwelge Chamod

Sri Lanka

Premaratne, Nipun Kanchna

Sri Lanka

Yasas, Raveen

Sri Lanka

Warnapura, Madawa

Sri Lanka

Wickramasinghe, Prashan

Sri Lanka

de Silva, Yohan

Sri Lanka

Komasaru, Chanaka

Sri Lanka

Vithana, Harsha

Sri Lanka

Nanayakkare, Sahan

Sri Lanka

Thilanchana, Adeesha

Sri Lanka

Bokhari, Hasnain

Pakistan

Singh, Yashpal

India

De Silva, Manelker

Sri Lanka

Samaraweera, Dineth

Subasinghe, Nimanda Madushanka

Sri Lanka

Wickramasingha, Chamath

Sri Lanka

Tharindu, Nimesh

Perera, Rathnayakage Nimesh Malinda

Premaratne, Mineth

Sri Lanka

Gunaratne, Lasen Kenula

Madusanka, Lahiru

Sri Lanka

Lankathilaka, Singappuli Kankanamage Tharindu

Jayasinghe, Bawantha

Fernando, Lanka Haluge Maoshada Lakshan

Karunarathne, Wicramanayaka Nethma Sandekalum

Kotuwegoda, Gajitha

Nimantha, Ramesh

Daniel, Jehan

Sri Lanka

Sanjaya, Rohan

Sri Lanka

Rasantha, Ravindu

Sri Lanka

Perera, Avishka

Sri Lanka

Lakshan, Muditha

Sri Lanka

Vinuja Ranpul, Wathawana Vithanage

Fonseka, Sheran

Sri Lanka

Mel, Shalin de

Sri Lanka

Battage, Chamod

Sri Lanka

Wickramasinghe, Trishen

Madusanka, Malka

Sri Lanka

Seneviratne, Ruvin

Sri Lanka

Lanka, Yashodha

Sri Lanka

Ashan, Shammu

Sri Lanka

Hapuhinna, Karunadhipathi Diwaratne Wasala Mudiyanselage Sithara

Sri Lanka

Gunawardene, Avishka

Sri Lanka

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Rajapaksa, Sadisha

Sri Lanka

Bandara, Konara Mudiyanselage Chaminda

Sri Lanka

Auwardt, Dilanka

Sri Lanka

Peiris, Sachintha

Sri Lanka

Silva, Kosala Ravindu

Sri Lanka

Sarosh, Rajapaksha Mudiyanselage Rishi Adishtan

Sri Lanka

Polgampola, Thanushka Dilhara

Sri Lanka

Gayashan, Dileepa

Ekanayake, Kavindu

Thissakuttige, Duleeka

Sri Lanka

Cooray, Harsha

Sri Lanka

Irfan SLA, Mohammad

Pakistan

Kadam, Ninad

India

Pradhan, Swapnil

India

Weerasinghe, MPM

Sri Lanka

Disanayaka, Sithum

Sri Lanka

Dilhara, Ashan

Liyanage, Sakuna Nidarshana

Sri Lanka

Baskaran, Teron

Ishwara, Kavinda

Thilakarathne, Marasinghe Balagallage Chanaka Devinda

Jalill, Minhaj

Jayatissa, Roshan

Sri Lanka

Fernando, Nayana

Sri Lanka

Kaushal, Tharindu

Sri Lanka

Sampath, Tillakaratne

Sri Lanka

Gamage, Lahiru

Sri Lanka

Dilshan, Kavika

Sri Lanka

Wannithilake, Kandukara Mudiyanselage Sanka Poorna

Sri Lanka

Gunasekera, Nivodh Rahul

Sri Lanka

Perera, Kevin

Sri Lanka

Rathnamudali, Hareen

Dabare, PAD