Follow us
Linde, George
South Africa
de Zorzi, Tony
Stubbs, Tristan
Jansen, Marco
Kami, Sompal
Nepal
Sheikh, Aarif
Kc, Karan
Lamichhane, Sandeep
Sheikh, Aasif
Rajbanshi, Lalit
Airee, Dipendra
Kumar, Rohit
Jora, Sundeep
Malla, Kushal
GC, Pratish
Singh Airee, Kamal
Jha, Gulshan
Khan, Zahoor
United Arab Emirates
Meiyappan, Karthik Palaniapan
Aravind, Vritiya
Siddique, Junaid
Lakra, Aryan
Muhammad, Waseem
Khan, Aayan
Sharma, Aryansh
Wasim, Imad
Pakistan
Amir, Mohammad
Shamsi, Tabraiz
Wade, Matthew
Australia
Masood, Shan
Rashid, Adil
England
Miller, David
Rizwan, Mohammad
Charles, Johnson
Saint Lucia
Khan, Usman
Cottrell, Sheldon
Trinidad and Tobago
Hosein, Akeal
Shah, Khushdil
Little, Joshua
Ireland
David, Tim
Afridi, Abbas
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Jamieson, Kyle
Southee, Tim
Williamson, Kane
Boult, Trent
Santner, Mitchell
Seifert, Tim
Pringle, Tim
Netherlands
Perera, Kusal
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Hasaranga, Wanindu
Murid, Naveen-ul-Haq
Jacks, Will
Naseem Shah
Hasnain, Mohammad
Thushara, Nuwan
Dawson, Liam
Wiese, David
Namibia
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Zaman, Fakhar
Hope, Shai
Barbados
Khan, Rashid
Brook, Harry
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Patel, Ronak
Uganda
Rajapaksa, Bhanuka
Azam, Babar
Neesham, Jimmy
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Powell, Rovman
Jamaica
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Rutherford, Sherfane
Guyana
Omarzai, Azmatullah
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
Hendricks, Reeza
Rabada, Kagiso
Fortuin, Bjorn
Rickelton, Ryan
Maharaj, Keshav
Smuts, JJ
Smith, Jason
Baartman, Ottniel
Khan, Bilal
Oman
Kalugamage, Crishan
Brooks, Shamarh
Kirton, Nicholas
Canada
Jongwe, Luke
Williams, Sean
Shumba, Milton
Madande, Clive
Burl, Ryan
Musekiwa, T
Ervine, Craig
Evans, Brad
Ngarava, Richard
Marumani, Tadiwanashe
Madhevere, Wesley
Nissanka, Pathum
Arachchige, Sahan
Pathirana, Matheesha
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Mitchell, Daryl
Henry, Matt
McConchie, Cole
Sodhi, Ish
Bruce, Tom
Calitz, Benjamin
Joseph, Shamar
India
Rahman, Mustafizur
Ahmed, Nasum
Hasan, Nurul
Das, Liton
Ahmed, Taskin
Shanto, Nazmul Hossain
Hasan, Mehedy
Mahmud, Hasan
Hossain, Afif
Islam, Tanvir
Hossain, Shamim
Hridoy, Towhid
Jordan, Chris
Buttler, Jos
Wood, Mark
Topley, Reece
Duckett, Ben
Curran, Sam
Salt, Phil
Archer, Jofra
Ali, Moeen
Ahmed, Rehan
Motie, Gudakesh
Jadeja, Ravindra
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Chahal, Yuzvendra
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Sundar, Washington
Kishan, Ishan
Yadav, Suryakumar
Siraj, Mohammed
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Maxwell, Glenn
Head, Travis Michael
Agar, Ashton
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Warner, David
Zampa, Adam
Green, Cameron
Ellis, Nathan
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Janat, Karim
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
Khan, Mohammad Azam
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Masakadza, Wellington
Munyonga, Tony
Bennet, Brian
Mahmudullah, Mohammad
Hossain, Ebadot
Stirling, Paul
Ali, Asif
Ali, Yasir
Islam, Shoriful
Balbirnie, Andy
Dockrell, George
Hume, Graham
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Doheny, Stephen
Tector, Harry
Delany, Gareth
White, Benjamin
Humphreys, Matthew
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Cummins, Pat
France
Scholtz, Bernard Martinus
Erasmus, Gerhard
Davin, Niko
Green, Zane
Trumpelmann, Ruben
Birkenstock, Karl Johan
Loftie-Eaton, Nicol
Shikongo, Ben
Van Lingen, Michael
Taylor, Steven
USA
Patel, Monank
Jones, Aaron
Jahangir, Shayan
Patel, Nisarg
Singh, Jessy
Kenjige, Nosthush