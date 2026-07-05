T20 World Cup Cricket Tournament Players

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T20 World Cup

Linde, George

South Africa

de Zorzi, Tony

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

Kami, Sompal

Nepal

Sheikh, Aarif

Nepal

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Jora, Sundeep

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

GC, Pratish

Nepal

Singh Airee, Kamal

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Lakra, Aryan

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Wasim, Imad

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Wade, Matthew

Australia

Masood, Shan

Pakistan

Rashid, Adil

England

Miller, David

South Africa

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Charles, Johnson

Saint Lucia

Khan, Usman

Pakistan

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Shah, Khushdil

Pakistan

Little, Joshua

Ireland

David, Tim

Australia

Afridi, Abbas

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Pringle, Tim

Netherlands

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Jacks, Will

England

Naseem Shah

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Dawson, Liam

England

Wiese, David

Namibia

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Zaman, Fakhar

Pakistan

Hope, Shai

Barbados

Khan, Rashid

Afghanistan

Brook, Harry

England

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Patel, Ronak

Uganda

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Azam, Babar

Pakistan

Neesham, Jimmy

New Zealand

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Powell, Rovman

Jamaica

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Duffy, Jacob

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Hendricks, Reeza

South Africa

Rabada, Kagiso

South Africa

Fortuin, Bjorn

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Smuts, JJ

South Africa

Smith, Jason

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Khan, Bilal

Oman

Kalugamage, Crishan

Sri Lanka

Brooks, Shamarh

Barbados

Kirton, Nicholas

Canada

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Mitchell, Daryl

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

McConchie, Cole

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Bruce, Tom

New Zealand

Calitz, Benjamin

Canada

Joseph, Shamar

India

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Jordan, Chris

England

Buttler, Jos

England

Wood, Mark

England

Topley, Reece

England

Duckett, Ben

England

Curran, Sam

England

Salt, Phil

England

Archer, Jofra

England

Ali, Moeen

England

Ahmed, Rehan

England

Motie, Gudakesh

Guyana

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Chahal, Yuzvendra

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Siraj, Mohammed

India

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Agar, Ashton

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Green, Cameron

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Mahmudullah, Mohammad

Bangladesh

Hossain, Ebadot

Bangladesh

Stirling, Paul

Ireland

Ali, Asif

Pakistan

Ali, Yasir

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Hume, Graham

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Doheny, Stephen

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Delany, Gareth

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland

Renshaw, Matthew

Australia

Kuhnemann, Matthew

Australia

Cummins, Pat

Australia

Khan, Usman

France

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

Davin, Niko

Namibia

Green, Zane

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Birkenstock, Karl Johan

Namibia

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Shikongo, Ben

Namibia

Van Lingen, Michael

Namibia

Taylor, Steven

USA

Patel, Monank

India

Jones, Aaron

Barbados

Jahangir, Shayan

Pakistan

Patel, Nisarg

USA

Singh, Jessy

USA

Kenjige, Nosthush

USA