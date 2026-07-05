Follow us
Paterson, Dane
South Africa
Linde, George
Breetzke, Matthew
Stubbs, Tristan
Swanepoel, Beyers
Hermann, Jordan
Fuller, James
New Zealand
Wasim, Imad
Pakistan
Amir, Mohammad
Vince, James
England
Rossington, Adam
Tye, Andrew
Australia
Hamza, Mir
Javed, Akif
Ali, Haider
Masood, Shan
Rashid, Adil
Parnell, Wayne
Mir, Usama
Little, Joshua
Ireland
Ali, Anwar
Lister, Benjamin
Wagner, Neil
Williamson, Kane
Santner, Mitchell
de Grandhomme, Colin
Roy, Jason
Shakil, Saud
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Jacks, Will
Naseem Shah
Smeed, Will
Dawson, Liam
Wiese, David
Namibia
Billings, Sam
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Hope, Shai
Barbados
Brook, Harry
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Cox, Jordan
Khan, Zaman
Gubbins, Nick
Neesham, Jimmy
Kohler-Cadmore, Tom
Gleeson, Richard
Jamal, Aamer
Hatzoglou, Peter
Muqeem, Sufiyan
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
Rae, Michael
Tribe, Asa Mark
Jersey
Fortuin, Bjorn
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Yusuf, Codi Ethan
Dupavillon, Daryn
Baartman, Ottniel
Bosch, Eathan
Roelofsen, Grant
Walsh Jr, Hayden
USA
Drakes, Dominic
Qadri, Hamidullah
Byrom, Eddie
Carlson, Kiran
Parkinson, Matt
Welch, Nick
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
Fletcher, Cam
Sodhi, Ish
Williams, Will
O'Rourke, William
Foulkes, Zak
Boyle, Matt
Bracewell, Doug
Patel, Ajaz
Bruce, Tom
Young, Will
Tickner, Blair
Toole, Raymond
Patel, Samit
Malan, Dawid
Woakes, Chris
Jordan, Chris
Buttler, Jos
Wood, Mark
Topley, Reece
Duckett, Ben
Curran, Sam
Salt, Phil
Archer, Jofra
Ali, Moeen
Ahmed, Rehan
Kohli, Virat
India
Unadkat, Jaydev
Steven Peter Devereux Smith
Maxwell, Glenn
Abbott, Sean
Agar, Ashton
Zampa, Adam
Labuschagne, Marnus
Ellis, Nathan
Farooqi, Fazalhaq
Ashraf, Faheem
Khan, Shadab
Compton, Ben
Mahmood, Saqib
Munro, Colin
Hales, Alex
Stirling, Paul
Mills, Tymal
Curran, Tom
Ali, Hasan
Gohar, Zafar
Atkinson, Gus
Rawlins, Delray
Bermuda
Dockrell, George
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tector, Harry
Pujara, Cheteshwar
Yadav, Umesh
Lyon, Nathan
Handscomb, Peter
Boland, Scott
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Iyer, Venkatesh
Saini, Navdeep
Karvelas, Aristides
Bracewell, Michael
van Beek, Logan
Netherlands
Kelly, Nicholas Frederick
Smith, Nathan
Allen, Finn
Robinson, Tim
Richardson, Kane
Neser, Michael
Steketee, Mark
Bartlett, Xavier
Guthrie, Liam
Tremain, Chris
Hughes, Daniel
Dwarshuis, Ben
Henriques, Moises
Green, Chris
Edwards, Mickey
Sams, Daniel
Kerr, Hayden
Elgar, Dean
Harmer, Simon
Ferreira, Donavon
Brevis, Dewald
Dudgeon, Keith
Roach, Kemar
Brathwaite, Kraigg
Holder, Jason
Malan, Pieter
Du Plooy, Leus
Short, D Arcy
Whiteman, Sam
Turner, Ashton
Bancroft, Cameron
Cartwright, Hilton
Stobo, Charles
Philippe, Josh
Hardie, Aaron
Lehmann, Jake
Conway, Harry
McAndrew, Nathan John
Agar, Wes
Johnson, Spencer
McSweeney, Nathan
Pope, Lloyd
Scott, Liam
Buckingham, Jordan
van Meekeren, Paul
Ackermann, Colin
van der Merwe, Roelof
Glover, Brandon
Klaassen, Fred
Lloyd, David
Gorvin, Andrew William
Salter, Andrew
Cooke, Chris
Douthwaite, Daniel
McIlroy, Jamie
Bevan, Thomas
van der Gugten, Tim
Zain ul Hasan
Root, Billy
Fernando, Vishwa
Sri Lanka
Fernando, Asitha
Clark, Graham
Jones, Michael
Scotland
Lees, Alex
Bushnell, Jonathan James
Robinson, Oliver
Trevaskis, Liam
Coughlin, Paul
Raine, Ben
Borthwick, Scott