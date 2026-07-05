Ranji Trophy Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Ranji Trophy

Unadkat, Jaydev

India

Chahal, Yuzvendra

India

Thakur, Shardul

India

Shami, Mohammed

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Malik, Umran

India

Pujara, Cheteshwar

India

Bharat, Srikar

India

Yadav, Umesh

India

Iyer, Venkatesh

India

Yadav, Gaurav

India

Sharma, Shubham

India

Khan, Avesh

India

Jain, Saransh

India

Patidar, Rajat

India

Dubey, Yash

India

Kartikeya, Kumar

India

Mantri, Himanshu

India

Agarwal, Anubhav Santosh

India

Gawli, Harsh Prakas

India

Kumar, Mukesh

India

Agarwal, Mayank

India

Indrajith, Baba

India

Kumar, Saurabh

India

Sheth, Atit

India

Easwaran, Abhimanyu

India

Saini, Navdeep

India

Narang, Pulkit

India

Desai, Harvik

India

Yadav, Upendra

India

Mulani, Shams

India

Markande, Mayank

India

Sakariya, Chetan

India

Deep, Akash

India

Dhull, Yash

India

Gharami, Sudip Kumar

India

Vasavada, Arpit

India

Vihari, Hanuma

India

Majumdar, Anustup

India

Jani, Chirag

India

Singh, Gurinder

India

Shorey, Dhruv

India

Khare, Amandeep Narayan

India

Aparajith, Baba

India

Kazi, Azim

India

Bawne, Ankit

India

Saha, Wriddhiman

India

Tewatia, Rahul

India

Shankar, Vijay

India

Yadav, Jayant

India

Kishore, R Sai

India

Mavi, Shivam

India

Sudharsan, Sai

India

Patel, Urvil

India

Dayal, Yash

India

Nalkande, Darshan

India

Rahane, Ajinkya

India

Chahar, Deepak

India

Dube, Shivam

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Solanki, Prashant

India

Senapati, Subhranshu Pradeep

India

Deshpande, Tushar

India

Singh, Simarjeet

India

Mandal, Ajay Jadav

India

Hangargekar, Rajvardhan

India

Rasheed, Sk

India

Sindhu, Nishant

India

Dhawan, Rishi

India

Singh, Harpreet

India

Singh, Prab Simran

India

Singh, Baltej

India

Khan, Shahrukh

India

Chahar, Rahul

India

Kaverappa, Vidwath

India

Taide, Atharwa

India

Brar, Harpreet

India

Bawa, Raj Angad

India

Rana, Nitish

India

Singh, Rinku

India

Jagadeesan, Narayan

India

Khejroliya, Kulwant

India

Arora, Vaibhav

India

Roy, Anukul

India

Rana, Harshit

India

Singh, Swapnil

India

Pandya, Krunal

India

Hooda, Deepak

India

Vohra, Manan

India

Thakur, Yash

India

Khan, Mohsin

India

Mankad, Prerak

India

Bishnoi, Ravi

India

Singh, Yudhvir

India

Badoni, Ayush

India

Sharma, Karan

India

Yadav, Mayank

India

Pandey, Manish

India

Khan, Sarfaraz

India

Ahmed, Khaleel

India

Shaw, Prithvi

India

Khan, Aman Hakim

India

Yadav, Lalit

India

Porel, Abhishek

India

Ostwal, Vicky

India

Dagar, Mayank

India

Samad, Abdul

India

Singh, Anmolpreet

India

Singh, Sanvir

India

Sharma, Vivrant Sushil

India

Samson, Sanju

India

Sharma, Sandeep

India

Vasisht, Akash

India

Cariappa, KC

India

Devdutt Padikkal

India

Parag, Riyan

India

Asif, KM

India

Sen, Kuldeep

India

Rathore, Kunal Singh Ajay

India

Sharma, Karn

India

Patel, Harshal

India

Lomror, Mahipal

India

Yadav, R Sonu

India

Rawat, Anuj

India

Ahmed, Shahbaz

India

Prabhudessai, Suyash

India

Kumar, Rajan

India

Chawla, Piyush

India

Warrier, Sandeep

India

Vinod, Vishnu

India

Singh, Ramandeep

India

Varma, Tilak

India

Tendulkar, Arjun Sachin

India

Wadhera, Nehal

India

Shokeen, Hrithik Rakesh

India

Khan, Mohd Arshad

India

Panchal, Priyank Kirit

India

Brar, Gurnoor

India

Singh, Akash

Manohar, Abhinav

India

Kumar, Vyshak

India

Guleria, Arpit

India

Desai, Aarya

India

Garg, Priyam K

India

Rayudu, Rohit

India

Nair, Karun

India

Kannan, Karan

India

M, Sivamurugan

India

Jayasundaram, Karthikeyan

India

Kangayan, Neyan Shyam

India

Marimuthu, Vikneshwaran

India

Pandey, Krishna

India

Yadav, Ravi

India

Jangir, Satish

India

Shedge, Suryansh

India

Anand Kargave, Akash

India

Siddharth, Manimaran

India

Mohammed, M

India

Sujay, S

India

Vidyuth, P

India

Sachin, B

India

Ram, S Ajith

India

Anirudh, Balchander

India

Paul, Pradosh Ranjan

India

Singh, Gurjapneet

India

Karthik, Arun

India

G, Ajitesh

India

Khumar, R Vimal

India

Kumar, Boopathi Vaishna

India

Sridhar Raju, Ganga

India

Nag, H Trilok

India

Kshirsagar, Yash

India

Mhatre, Siddharth

India

Bhandari, Mandar

India

Veer, Siddhesh A

India

Kulkarni, Arshin Atul

India

Walunj, Hitesh

India

Trunkwala, Murtaza

India

Nawale, Saurabh

India

Kate, Harshal

India

Naik, Nikhil

India

Dadhe, Pradeep

India

Bachhav, Satyajeet

India

Lokeshwar, Suresh

India