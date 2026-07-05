One-Day Cup Cricket Tournament Players
One-Day Cup
Paterson, Dane
South Africa
Linde, George
South Africa
Breetzke, Matthew
South Africa
Stubbs, Tristan
South Africa
Swanepoel, Beyers
South Africa
Parnell, Wayne
South Africa
Lister, Benjamin
New Zealand
Williamson, Kane
New Zealand
Santner, Mitchell
New Zealand
de Grandhomme, Colin
New Zealand
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Shafique, Abdullah
Pakistan
Neesham, Jimmy
New Zealand
Kohler-Cadmore, Tom
England
Phillips, Glenn
New Zealand
Rickelton, Ryan
South Africa
Mulder, Wiaan
South Africa
Yusuf, Codi Ethan
South Africa
Maharaj, Keshav
South Africa
Dupavillon, Daryn
South Africa
Baartman, Ottniel
South Africa
Bosch, Eathan
South Africa
Roelofsen, Grant
South Africa
Mitchell, Daryl
New Zealand
Williams, Will
New Zealand
Shipley, Henry Burton
New Zealand
O'Rourke, William
New Zealand
Bracewell, Doug
New Zealand
Tickner, Blair
New Zealand
Toole, Raymond
New Zealand
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Labuschagne, Marnus
Australia
Farooqi, Fazalhaq
Afghanistan
Handscomb, Peter
Australia
Renshaw, Matthew
Australia
Kuhnemann, Matthew
Australia
Karvelas, Aristides
England
Bracewell, Michael
New Zealand
van Beek, Logan
Netherlands
Richardson, Kane
Australia
Bartlett, Xavier
Australia
Henriques, Moises
Australia
Harmer, Simon
South Africa
Ferreira, Donavon
South Africa
Brevis, Dewald
South Africa
Brathwaite, Kraigg
Barbados
Malan, Pieter
South Africa
Du Plooy, Leus
South Africa
Bancroft, Cameron
Australia
Cartwright, Hilton
Australia
McAndrew, Nathan John
Australia
Johnson, Spencer
Australia
Buckingham, Jordan
Australia
van Meekeren, Paul
Netherlands
Ackermann, Colin
Netherlands
van der Merwe, Roelof
Netherlands
Glover, Brandon
Netherlands
Klaassen, Fred
Netherlands
Gorvin, Andrew William
England
Douthwaite, Daniel
England
van der Gugten, Tim
Netherlands
Fernando, Vishwa
Sri Lanka
Fernando, Asitha
Sri Lanka
Bushnell, Jonathan James
England