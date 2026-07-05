Follow us
Paterson, Dane
South Africa
Linde, George
Verreynne, Kyle
Stuurman, Glenton
Breetzke, Matthew
Stubbs, Tristan
Swanepoel, Beyers
Hermann, Jordan
Fuller, James
New Zealand
Wasim, Imad
Pakistan
Vince, James
England
Rossington, Adam
Tye, Andrew
Australia
Hamza, Mir
Ali, Haider
Masood, Shan
Rashid, Adil
Mir, Usama
Little, Joshua
Ireland
Lister, Benjamin
Wagner, Neil
Williamson, Kane
Santner, Mitchell
Hampton, Brett
de Grandhomme, Colin
Clarke, Kristian
Rajitha, Kasun
Sri Lanka
Roy, Jason
Shakil, Saud
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Jacks, Will
Naseem Shah
Smeed, Will
Dawson, Liam
Wiese, David
Namibia
Billings, Sam
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Hope, Shai
Barbados
Brook, Harry
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Cox, Jordan
Khan, Zaman
Gubbins, Nick
Neesham, Jimmy
Kohler-Cadmore, Tom
Gleeson, Richard
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Jamal, Aamer
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
Rae, Michael
Tribe, Asa Mark
Jersey
Olivier, Duanne
Fortuin, Bjorn
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Yusuf, Codi Ethan
Dupavillon, Daryn
Baartman, Ottniel
Bosch, Eathan
Roelofsen, Grant
Walsh Jr, Hayden
USA
Drakes, Dominic
Jordan, Akeem
Qadri, Hamidullah
Byrom, Eddie
Carlson, Kiran
Parkinson, Matt
Welch, Nick
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
Nicholls, Henry
Fletcher, Cam
Williams, Will
Sheat, Fraser
Shipley, Henry Burton
O'Rourke, William
Foulkes, Zak
Bracewell, Doug
Patel, Ajaz
Bruce, Tom
Randell, Brett
Young, Will
Tickner, Blair
Toole, Raymond
Patel, Samit
Mahmud, Hasan
Malan, Dawid
Woakes, Chris
Jordan, Chris
Buttler, Jos
Wood, Mark
Topley, Reece
Duckett, Ben
Curran, Sam
Salt, Phil
Archer, Jofra
Ali, Moeen
Ahmed, Rehan
Unadkat, Jaydev
India
Chahal, Yuzvendra
Sundar, Washington
Kishan, Ishan
Steven Peter Devereux Smith
Maxwell, Glenn
Abbott, Sean
Labuschagne, Marnus
Green, Cameron
Ellis, Nathan
Farooqi, Fazalhaq
Khan, Shadab
Compton, Ben
Mahmood, Saqib
Munro, Colin
Hales, Alex
Stirling, Paul
Mills, Tymal
Curran, Tom
Ali, Hasan
Gohar, Zafar
Atkinson, Gus
Rawlins, Delray
Bermuda
Campher, Curtis
Tector, Harry
Pujara, Cheteshwar
Yadav, Umesh
Lyon, Nathan
Handscomb, Peter
Boland, Scott
Swepson, Mitch
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Morris, Lance
Murphy, Todd
Iyer, Venkatesh
Agarwal, Mayank
Saini, Navdeep
Karvelas, Aristides
Bracewell, Michael
van Beek, Logan
Netherlands
Kelly, Nicholas Frederick
Smith, Nathan
Sears, Ben
Hartshorn, James William
Robinson, Tim
Richardson, Kane
Neser, Michael
Sandhu, Gurinder
Steketee, Mark
Bartlett, Xavier
Guthrie, Liam
Patterson, Kurtis
Tremain, Chris
Hughes, Daniel
Dwarshuis, Ben
Green, Chris
Edwards, Mickey
Sams, Daniel
Edwards, Jack
Hadley, Ryan
Elgar, Dean
Harmer, Simon
Ferreira, Donavon
Brevis, Dewald
Dudgeon, Keith
Muthusamy, Senuran
Roach, Kemar
Brathwaite, Kraigg
Holder, Jason
Malan, Pieter
Du Plooy, Leus
Short, D Arcy
Whiteman, Sam
Turner, Ashton
Bancroft, Cameron
Cartwright, Hilton
Richardson, Jhye
Stobo, Charles
Hardie, Aaron
Rocchiccioli, Corey
Lehmann, Jake
Conway, Harry
Weatherald, Jake
McAndrew, Nathan John
Agar, Wes
Doggett, Brendan
McSweeney, Nathan
Pope, Lloyd
Scott, Liam
Buckingham, Jordan
van Meekeren, Paul
Ackermann, Colin
van der Merwe, Roelof
Glover, Brandon
Klaassen, Fred
Lloyd, David
Gorvin, Andrew William